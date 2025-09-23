Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vieraskielinen väestö lähes kaksinkertaistui Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2018–2024

1.10.2025 11:30:00 EEST | Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen MDI:ltä hankkima raportti maahanmuuton tilannekuvasta Etelä-Pohjanmaalla on valmistunut. Vaikka vieraskielisen väestön määrä on kasvanut Etelä-Pohjanmaalla merkittävästi, olemme yhä jäljessä kansainvälistymisessä muuhun maahan verrattuna. Samalla alueen kokonaisväkiluku jatkaa laskuaan.

Logo ja teksti: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Taustalla työkypäriä.
Osaaja- ja työvoimapula toimivat alueiden ja toimialojen kasvun pullonkaulana. Maahanmuuton ja vieraskielisten merkitys korostuu väestö- ja työllisyysdynamiikassa.

Luonnollinen väestönlisäys oli negatiivista

Vuosien 2018–2024 aikana Etelä-Pohjanmaan väkiluku laski yhteensä noin 4 390 henkilöllä eli 2,3 prosentilla. Samalla tarkastelujaksolla alueen luonnollinen väestönlisäys oli negatiivista 5 973 henkilöllä. Väestönlisäys on heikentynyt merkittävästi viime vuosien aikana. 

Maan sisäisestä muuttoliikkeestä Etelä-Pohjanmaa kärsi tarkastelujakson aikana muuttotappiota yhteensä 4 885 henkilöä. Muuttotappiota tuli jokaisena vuotena, mutta alueen nettomaahanmuutto oli sen sijaan positiivista samalla ajanjaksolla. Viime vuosina muuttovoittomäärät ovatkin kasvaneet merkittäväsi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Nettomaahanmuuton kasvun taustalla on ollut ukrainalaisten kotikuntavalinnat sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton lisääntyminen. 

”Tänne muuttavan tulisi, ei vain kotoutua, vaan oikein kotiutua Etelä-Pohjanmaalle, oli kyseessä sitten maahanmuuttaja tai Suomen kansalainen. Siinä keskiössä on paitsi kodin ja työpaikan järjestyminen, myös tänne kuulumisen tunne – se, että kokee olevansa osa yhteisöä ja löytää oman paikkansa esimerkiksi harrastustoiminnasta”, toteaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Heikki Hurrila.

Vuonna 2024 ulkomaan kansalaisia oli 6 676

Etelä-Pohjanmaalla asui vuonna 2024 vähintään 100 henkilön väestöryhmiä 15 eri kansallisuudesta. Yli 250 henkilön ryhmiä oli neljästä eri kansallisuudesta. 

Ulkomaan kansalaisista suurin osa oli kotoisin Itä-Euroopasta 58 %, Itä- ja Kaakkois-Aasiasta 12 % sekä Intian niemimaalta 11 %. Suurimmat ulkomaan kansalaisten ryhmittymät Etelä-Pohjanmaalla olivat ukrainalaiset 28,3 %, virolaiset 9,2 %, venäläiset 8,6 %, unkarilaiset 3,9 % ja thaimaalaiset 3,7 %.

Tarkasteluvuonna 2023 suurin osa Etelä-Pohjanmaan työikäisistä maahanmuuttajista oli työssäkäyviä 53,1 % tai koululaisia ja opiskelijoita 12,1 %. Muita työvoiman ulkopuolisia oli 22,6 %, johon kuuluvat muihin kategorioihin sopimattomat, kuten esimerkiksi äitiys- tai perhevapaalla olevat. Työttömien määrä oli tuolloin 10,6 %, kun samanaikaisesti Suomen kansalaisten työttömyysprosentti oli 6,9 %.

“Selvityksen tuloksena Etelä-Pohjanmaallekin tullaan ensisijaisesti töihin ja opiskelemaan”, toteaa Hurrila.

Maahanmuuttajien työllistyminen on kuitenkin etenkin korkeakouluopintojen jälkeen edelleen haastavampaa kuin Suomen kansalaisten.

“Meiltä lähtee suuri määrä korkeakoulutettuja ulkomaalaisia vuosittain niin muualle Suomeen kuin ulkomaillekin. Työvoiman kansainvälistyessä on tärkeää varmistaa sujuva asettautuminen ja kotouttaminen Etelä-Pohjanmaalle muuttaville, jotta voimme jatkossa varmistaa työvoiman saatavuuden ja väestön säilymisen”, Hurrila lisää.

Tulevaisuuden kannalta pitovoiman lisääminen on tärkeää

MDI julkisti hiljattain myös Suomen väestöennusteen. Väestöennusteen mukaan suunta on huolestuttava, ja väkimäärä on hurjassa laskussa lähes kaikkialla Suomessa. Trendi koskettaa myös koko Etelä-Pohjanmaata.

“Jotta alueemme elinvoimaisuus on turvattu myös tulevaisuudessa, tarvitaan monenlaisia toimia nyt. Yksi keskeinen tekijä on se, että saisimme jo tänne muuttaneet ihmiset pysymään täällä”, Hurrila pohtii.

MDI listasi Etelä-Pohjanmaan raportin ohelle ehdotuksia ja ideoita toimenpiteiksi, joiden avulla alueemme tilanteen suuntaa voisi lähteä kääntämään. Kolme keskeistä teemaa nousi esiin: pitovoiman lisääminen, palveluiden selkeyttäminen ja yhteisöllisyyden kasvattaminen.

Kartta esittää Etelä-Pohjanmaan kuntien nettomaahanmuuton vuosina 2018–2024. Vihreän eri sävyillä kuvataan maahanmuuton määrää: alle 50 vaalealla vihreällä, 50–100 hieman tummemmalla, 101–200 keskivihreällä, 201–400 tummanvihreällä ja yli 400 kaikkein tummimmalla vihreällä. Kuntien nettomaahanmuuttoluvut ovat seuraavat: Evijärvi 32, Lappajärvi 232, Vimpeli 80, Alajärvi 385, Soini 19, Ähtäri 97, Kuortane 43, Alavus 210, Seinäjoki 2043, Lapua 300, Kauhava 776, Ilmajoki 267, Kurikka 302, Isojoki 27, Karijoki 34, Teuva 32, Isokyrö 56 ja Kauhajoki 254.
Nettomaahanmuutto Etelä-Pohjanmaan kunnissa vuosina 2018-2024.
Lataa
Kartta esittää vieraskielisten osuuden eri Etelä-Pohjanmaan kunnissa vuonna 2024. Kunnat on värikoodattu viiteen luokkaan vieraskielisten prosenttiosuuden mukaan: alle 2,0 %, 2,0–3,0 %, 3,1–4,0 %, 4,1–5,0 % ja yli 5,0 %. Kartassa näkyvät seuraavat kunnat ja vieraskielisten määrät: Evijärvi 109, Lappajärvi 184, Vimpeli 75, Alajärvi 452, Soini 25, Ähtäri 154, Kuortane 83, Alavus 295, Seinäjoki 3561, Lapua 642, Kauhava 931, Ilmajoki 258, Kurikka 643, Isojoki 85, Karijoki 30 ja Teuva 127.
Vieraskielisten osuus Etelä-Pohjanmaan kunnissa vuonna 2024.
Lataa
Kaavio esittää nettomaahanmuuton määrät vuosina 2018–2023 pääasiallisen toiminnan mukaan. Mukana ovat ryhmät: työlliset, työttömät, 0–14-vuotiaat, opiskelijat ja koululaiset, eläkeläiset sekä muut työvoiman ulkopuolella olevat. Vuonna 2023 suurimmat nettomaahanmuuton luvut ovat työllisillä (565), 0–14-vuotiailla (488) ja opiskelijoilla (241).
Nettomaahanmuutto pääasiallisen toiminnan mukaan 2018-2023.
Lataa
Taulukko esittää väestönmuutosta Etelä-Pohjanmaan kunnissa vuosina 2018–2024 kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten osalta. Mukana on lukumäärämuutokset sekä prosentuaaliset muutokset molemmille ryhmille. Useimmissa kunnissa kotimaisia kieliä puhuvien määrä on vähentynyt, kun taas vieraskielisten määrä on kasvanut merkittävästi. Lähteenä Tilastokeskus.
Kotimaisia kieliä puhuvien ja vieraskielisten väestönmuutos kunnittain.
Lataa
Taulukko, joka esittää vieraskielisten maan sisäistä muuttoliikettä Suomen maakuntien välillä vuosina 2010–2024. Maakunnat on listattu vasemmassa sarakkeessa, ja nettomuuttoarvot näkyvät muissa sarakkeissa. Positiiviset arvot on merkitty sinisellä ja negatiiviset punaisella. Etelä-Pohjanmaalla on vähentynyt 1990 vieraskielistä kyseisten vuosien aikana. Lähteenä Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu; muuttoliike ja väestönmuutokset.
Vieraskielisten maan sisäinen muuttoliike maakuntien välillä 2010–2024.
Lataa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

