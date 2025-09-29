Pirkanmaan hyvinvointialue

Kotihoidon ja palveluasumisen lääkärikäynneistä aletaan periä maksu 1.10.2025 alkaen yhtenäisesti koko Pirkanmaan alueella

29.9.2025 16:10:55 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialue alkaa periä maksua lääkärikäynnistä kotihoidon, yhteisöllisen asumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkailta 1.10.2025 alkaen. Lääkärikäynnin maksu on 28,20 euroa käynniltä, ja se peritään korkeintaan kolme kertaa vuodessa.

Kotihoidossa, yhteisöllisessä asumisessa ja ympärivuorokautisessa palveluasumisessa lääkärikäynneistä aletaan periä maksu 1.10.2025 alkaen. Maksu ei sisälly kotihoidon tai palveluasumisen kuukausimaksuihin, vaan siitä lähetetään erillinen lasku. Lääkärikäyntimaksun laskutus koskee myös ostopalveluyksiköitä.

Lääkärikäynnin maksu on 28,20 euroa/käynti, eli saman verran kuin avoterveydenhuollon lääkärikäynti. Maksut kerryttävät asiakasmaksujen maksukattoa. Maksu peritään korkeintaan kolme kertaa vuodessa, mukaan lukien muut avoterveydenhuollon vastaanottomaksut. 

Laskutus koskee vain lähikäyntejä, jolloin lääkäri tulee paikan päälle hoitamaan kotihoidon tai palveluasumisen asiakasta. Suurin osa kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaiden lääkäriasioista hoidetaan etäkonsultaationa esimerkiksi siten, että hoitaja ottaa lääkäriin yhteyttä puhelimitse. Näistä etäkonsultaatioista ei laskuteta asiakasta. Maksu ei myöskään koske laitoshoidon palveluita. Palvelu on maksuton rintamaveteraaneille. 

Lääkärikäyntien laskutuskäytännöissä on ollut eroavaisuuksia kunnittain, joten muutoksen tavoitteena on yhtenäistää toimintatapa koko Pirkanmaan alueella. Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädäntöön sekä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston hyväksymiin asiakasmaksuihin vuodelle 2025.

Lisätietoa asiakasmaksuista ja hinnastosta on saatavilla Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla: pirha.fi/asiakasmaksut

