Ruotsalainen energiayhtiö ja energianhallinta-alusta Greenely laajentaa Suomeen: “Ensimmäinen askel kansainvälisellä kasvumatkallamme”

Greenely on ruotsalainen energiayhtiö ja energianhallinta-alusta, joka auttaa kotitalouksia vähentämään energiankulutusta ja kustannuksia älykkään, mobiilisovellukseen perustuvan sähkönkäytön ohjauksen avulla. Greenelyn sähkösopimuksen ja kodin sähkön automaattisen ohjauksen avulla käyttäjät voivat pienentää sähkökustannuksiaan jopa 25 prosenttia. Kotitaloudet, joilla on Greenelyyn liitetty laite, kuten akku tai sähköauto, voivat lisäksi ansaita rahaa osallistumalla sähköverkon tasapainottamiseen. Näin taloudellisen hyödyn lisäksi kotitaloudet auttavat myös sähköjärjestelmän vakauden ylläpitämisessä.

Vahvan kasvun jälkeen Ruotsissa Greenely laajentaa nyt Suomeen. Laajentumisen mahdollisti viime vuoden Series A -rahoituskierros, jota johti belgialainen sijoitusyhtiö Korys ja jonka myötä Greenely keräsi 90 miljoonaa Ruotsin kruunua.

– Tavoitteenamme on ollut alusta asti kansainvälinen laajentuminen. On uskomattoman hienoa, että voimme nyt auttaa suomalaisia kotitalouksia sekä pienentämään sähkölaskujaan että ansaitsemaan rahaa kotiparistojensa avulla. Samaan aikaan kun koko maailma pyrkii kohti kestävämpää energiantuotantoa, olen vakuuttunut siitä, että energian varastointi ja aurinkopaneelit tulevat olemaan luonnollinen osa sähkömarkkinaa, sanoo Tanmoy Bari, Greenelyn perustaja ja toimitusjohtaja.

Suomen valintaan liittyy useita syitä. Maassa on suuri osuus kotitalouksia, joilla on tuntihinnoiteltu sähkösopimus, ja Suomen sähköjärjestelmä on rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin Ruotsin. Tuntisopimusten laaja levinneisyys antaa suomalaisille kotitalouksille merkittäviä säästömahdollisuuksia, ja järjestelmien samankaltaisuus tekee laajentumisesta sujuvaa. Lisäksi Suomessa ei ole yhtä vakiintunutta ekosysteemiä jälleenmyyjille, jotka tarjoavat esimerkiksi latauslaitteita tai aurinkopaneeleja, mikä avaa uusia kasvumahdollisuuksia. Nämä tekijät tekevät Suomesta luontevan, ensimmäisen askeleen Greenelyn kansainvälisessä kasvussa.

Liittämällä kotinsa laitteet Greenelyn palveluun käyttäjät voivat optimoida sähkönkulutuksensa ja säästää esimerkiksi lataamalla sähköautonsa silloin, kun sähkö on halvimmillaan. Greenely analysoi sähkön hintoja ja korvauksia maksimaalisen hyödyn takaamiseksi – täysin ilman manuaalista säätämistä. Tuuli- ja aurinkovoiman kasvun myötä tuotannon ja kulutuksen yhteensovittaminen on vaikeutunut, mikä on lisännyt Greenelyn kaltaisten palvelujen kysyntää. Tämän trendin odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

– Arjen pyörittäminen vie kotitalouksien huomion usein muualle kuin sähkönkäytön optimointiin. Viime vuosina olemme investoineet palveluumme merkittävästi, ja sen käyttäminen on nyt helpompaa kuin koskaan. Olen vakuuttunut siitä, että helppokäyttöisyys on avain siihen, että kotitaloudet voivat hyödyntää koko potentiaalinsa, jatkaa Tanmoy Bari.