Kesärauhan festivaaliristeily M/S Kesärauha järjestetään toistamiseen tammikuussa - laiva on lastattu täyteen upeita kotimaisia indieartisteja!

Suomen rakastetuimpiin festivaaleihin lukeutuva Kesärauha laajenee jälleen Itämeren aalloille. M/S Kesärauha -festivaaliristeily järjestetään toistamiseen Viking Gracella, joka lähtee Turun Satamasta pe 30.1.2026.

M/S Kesärauhan esiintyjäkattaus sisältää kotimaisen indie- ja vaihtoehtomusiikin isoimpia nimiä, nousevia artisteja sekä mielenkiintoisen comebackin. Töölön Ketterä palaa pitkältä tauolta villitsemään M/S Kesärauhan yleisöä. Mukana ovat myös tämän syksyn Vain Elämää -kaudella kansan syviä rivejä hurmaavat Vesta ja Jonna Tervomaa sekä uuden albuminsa alkuvuodesta julkaiseva näyttelijä-muusikko Malla. Tuoreimpina läpimurtoartisteina M/S Kesärauhassa nähdään pop-tähti Olga, indiepoppari Jaakko Kulta sekä kovassa nosteessa olevassa moderinin rapin ja hyperpopin yhdistelmää esittävä Louna0nline.

M/S Kesärauha on myös paljon muuta kuin livekeikkoja. Viime kerralla koettiin muun muassa monipuolisia dj-settejä, musiikkiaiheista bingoa, levyraatia ja laivan karaokea. Festivaaliristeilyn oheisohjelma tulee pysymään suuressa roolissa myös tammikuussa 2026 ja sen sisältö tullaan julkistamaan loppuvuoden aikana. M/S Kesärauhan ohjelmisto sisältyy automaattisesti hytin hintaan.

M/S KESÄRAUHA - PE 30.1.2026 VIKING GRACE

23H FESTIVAALIRISTEILY, TKU-STHLM-TKU

VESTA, JAAKKO KULTA, JONNA TERVOMAA,

LOUNA0NLINE, MALLA, OLGA, TÖÖLÖN KETTERÄ

+ muuta oheisohjelmaa julkistetaan myöhemmin

Hytit alkaen:

4hlö Hytti Viking Club hinta alk. 30e / hlö (norm. 34e)

2 hlö Viking Club hinta alk. 53e / hlö (norm. 61e)

Matkavaraukset: vikingline.fi/kesarauha