Kesärauhan festivaaliristeily M/S Kesärauha järjestetään toistamiseen tammikuussa - laiva on lastattu täyteen upeita kotimaisia indieartisteja!
Suomen rakastetuimpiin festivaaleihin lukeutuva Kesärauha laajenee jälleen Itämeren aalloille. M/S Kesärauha -festivaaliristeily järjestetään toistamiseen Viking Gracella, joka lähtee Turun Satamasta pe 30.1.2026.
M/S Kesärauhan esiintyjäkattaus sisältää kotimaisen indie- ja vaihtoehtomusiikin isoimpia nimiä, nousevia artisteja sekä mielenkiintoisen comebackin. Töölön Ketterä palaa pitkältä tauolta villitsemään M/S Kesärauhan yleisöä. Mukana ovat myös tämän syksyn Vain Elämää -kaudella kansan syviä rivejä hurmaavat Vesta ja Jonna Tervomaa sekä uuden albuminsa alkuvuodesta julkaiseva näyttelijä-muusikko Malla. Tuoreimpina läpimurtoartisteina M/S Kesärauhassa nähdään pop-tähti Olga, indiepoppari Jaakko Kulta sekä kovassa nosteessa olevassa moderinin rapin ja hyperpopin yhdistelmää esittävä Louna0nline.
M/S Kesärauha on myös paljon muuta kuin livekeikkoja. Viime kerralla koettiin muun muassa monipuolisia dj-settejä, musiikkiaiheista bingoa, levyraatia ja laivan karaokea. Festivaaliristeilyn oheisohjelma tulee pysymään suuressa roolissa myös tammikuussa 2026 ja sen sisältö tullaan julkistamaan loppuvuoden aikana. M/S Kesärauhan ohjelmisto sisältyy automaattisesti hytin hintaan.
M/S KESÄRAUHA - PE 30.1.2026 VIKING GRACE
23H FESTIVAALIRISTEILY, TKU-STHLM-TKU
VESTA, JAAKKO KULTA, JONNA TERVOMAA,
LOUNA0NLINE, MALLA, OLGA, TÖÖLÖN KETTERÄ
+ muuta oheisohjelmaa julkistetaan myöhemmin
Hytit alkaen:
4hlö Hytti Viking Club hinta alk. 30e / hlö (norm. 34e)
2 hlö Viking Club hinta alk. 53e / hlö (norm. 61e)
Matkavaraukset: vikingline.fi/kesarauha
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pietu SepponenPromoottoriSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sunborn Live
Suomen suurin after ski julkistaa ensimmäiset artistinsa - Pikku G, Ares, Averagekidluke, Vesta sekä monet muut tähtiartistit nähdään Harmaassa Rinteessä 27.-28.3.2026 Rukalla!25.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna Rukalla järjestettävä Harmaa Rinne on julkistanut ensimmäiset artistinsa. Ares, Averagekidluke, Goldielocks, Jaakko Kulta, Mikael Gabriel, Pikku G ja Vesta nähdään 27.-28.3.2026 Suomen suurimman after skin lavalla. Lisää ohjelmajulkistuksia on luvassa loppuvuoden aikana. Lipunmyynti on käynnistynyt ennätyksellisen vauhdikkaasti.
Suomen suurin after ski, Harmaa Rinne, järjestetään kolmatta kertaa 27.-28.3.2026 Rukalla12.9.2025 12:00:06 EEST | Tiedote
Suomen suurin after ski -tapahtuma Harmaa Rinne on vakiinnuttanut paikkansa talvikauden kohokohtana. Ympäri Suomea kävijäkuntansa keräävä tapahtuma järjestetään jo kolmatta kertaa Rukan Hiihtostadionilla 27.-28.3.2026. Harmaa Rinne yhdistää uniikilla tavalla Suomen suosituimmat ja ajankohtaisimmat eturivin artistit sekä Rukan upeat kevättalven puitteet. Harmaa Rinne on todistanut itselleen, kävijöilleen ja artisteille, että myös talvella voi nauttia livekeikoista täysipainoisesti. Harmaa Rinne 2025 on ehdolla Music & Media -ammattilaistapahtuman Industry Awards -gaalassa vuoden festivaali -kategoriassa. Myyntiin tulevat kahden päivän Super Early Bird -liput sekä uutena combolippu, joka yhdistää 2 päivän Harmaan Rinteen lipun sekä 3 päivän hissilipun Rukalle. Hissilippu tulee käyttää tapahtumaviikolla 23.-29.3.2025 aikana kolmena peräkkäisenä päivänä. Super Early Bird -hintaiset liput ovat myynnissä vain hetken ja niiden myynti päättyy ennen ensimmäistä artistijulkaisua. Harmaa Rinne lu
Kesärauha juhlittiin Turun Linnanpuistossa turvallisesti - Mew päätti ennätyssunnuntain9.6.2025 12:05:20 EEST | Tiedote
Kesärauha avasi Suomen festarikesän Turun Linnanpuistossa 6.-8.6.2025. Kesärauhassa tehtiin sunnuntain osalta uusi kävijäennätys 7500 kävijällä. Kolmen päivän aikana Kesärauhassa vieraili 21 500 kävijää.
Kesärauha valmistautuu avamaan porttinsa klo 18.00 - ohjelma jatkuu klo 18.307.6.2025 17:07:44 EEST | Tiedote
Säätilanne on muuttunut toivottuun suuntaan ja puuskittaiset tuulet ovat laantumassa iltaa kohden turvallisiksi. Kesärauhan portit avautuvat lauantain osalta klo 18.00. Keikat alkavat Peace Stagella sekä Elektrolinnassa klo 18.30, HS Stagella klo 19.00 ja YleX Stagella klo 19.30. Lauantain aikana on luvassa upeita keikkoja kuten Sigrid, Pehmoaino, Karri Koira, Ege Zulu, Yona, Nössö Nova, Damn Seagulls ja Elektrolinnassa esiintyvät kansainväliset dj’t Elkka, Killen ja Sassy 009. Huomenna sunnuntaina juhlitaan Kesärauhan päätöspäivää uuden sunnuntain kävijäennätyksen myötä, jonka kohokohtana on muun muassa tanskalaisen MEW’in uran viimeinen festivaalikeikka Suomessa, Arppa & Summer Sextetin erikoiskokoonpano, Mirella, Vesta ja brittiläinen punk rock -bändi Lambrini Girls. www.kesarauha.fi Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Annakaisa Anttila / Kesärauhan Festivaalijohtaja Puh. 040 8467554 annakaisa.anttila@sunbornlive.fi
Kesärauhan lauantaipäivän avaaminen viivästyy7.6.2025 13:00:00 EEST | Tiedote
Turun sataman alueelle on ennustettu lauantaipäivälle kovia puuskaisia tuulia. Sääennusteen aiheuttamasta turvallisuusriskistä johtuen Kesärauha-festivaali pysyy toistaiseksi suljettuna lauantaipäivän osalta. Seuraamme säätilan kehittymistä ja turvallisuustilannetta aktiivisesti. Tiedotamme myöhemmin mahdollisesta myöhäisemmästä avaamisajankohdasta. Tavoitteena on, mikäli säätilanne sen sallii, että festivaalialue avautuu vielä lauantai-illan aikana yleisölle arviolta klo 18 aikaan. Kesärauhalle tärkein prioriteetti on vieraidemme ja henkilökuntamme turvallisuus, ja noudatamme turvallisuussuunnitelmamme mukaisia ennaltaehkäiseviä toimia turvallisuuden takaamiseksi. Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Annakaisa Anttila / Kesärauhan Festivaalijohtaja Puh. 040 8467554 annakaisa.anttila@sunbornlive.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme