Kunnostetaan vesistöt yhdessä – avustushaku kunnille ja yhdistyksille käynnistyy lokakuussa

Avustuksia voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka:

- parantavat vesistöjen tilaa,

- vähentävät valuma-alueilta tulevaa kuormitusta,

- turvaavat vesiluonnon monimuotoisuutta,

- ehkäisevät tulvariskejä tai

- edistävät kestävää vesienhallintaa ja kalataloutta.

Hakemuksia toivotaan erityisesti laajoihin ja vaikuttaviin hankkeisiin, joissa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssa. Hankkeiden tulee perustua vesienhoitosuunnitelmiin ja kohdistua vesistöihin, joiden tila on heikko tai vaarassa heikentyä.

Organisaatiouudistus tuo muutoksia vuodesta 2026 alkaen

Vuoden 2026 alussa ELY-keskukset ja aluehallintovirastot lakkautetaan ja niiden tehtävät siirtyvät Lupa- ja valvontavirastolle sekä alueellisille elinvoimakeskuksille. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet yhdistyvät Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseksi ja Lapin alueelle muodostetaan Lapin elinvoimakeskus.

– Uudistuksen tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöjä sekä tarjota sujuvaa palvelua asiakkaille ja yrityksille alueesta riippumatta, kertoo vesienhoitoryhmän päällikkö Jukka Tuohino Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Avustusta voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin:

Vesien- ja merenhoidon hankkeet

- Valuma-alueiden vesiensuojeluratkaisut

- Vesistöjen kunnostustoimet

- Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen

Kalataloudelliset kunnostukset (Lapin ELY-keskus)

- Uhanalaisten kalakantojen elinympäristöjen parantaminen

- Kalan kulun edistäminen ja luontaisen lisääntymisen tukeminen

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

- Riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

- Pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen

Hakeminen ja lisätiedot

Hakuaika: 17.10.–1.12.2025

Hakeminen: Sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa tai tarvittaessa paperilomakkeella

Suomi.fi-valtuudet suositellaan asiointioikeuden todentamiseen

Pohjois-Suomen vesistökunnostuksiin liittyvä rahoitusinfo 14.10.2025 ja 28.10.2025 klo 17–18.30 Teamsilla

Tule mukaan kuulemaan ja kysymään avustuksiin liittyviä kysymyksiä ELY-keskuksen asiantuntijoilta.

Liity 14.10.2025 infoon tästä

Liity 28.10.2025 infoon tästä

Kysymyksiä toivotaan myös ennakkoon anonyymisti. Vastaa ennakkokyselyyn tästä.