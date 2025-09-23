Kunnostetaan vesistöt yhdessä – avustushaku kunnille ja yhdistyksille käynnistyy lokakuussa
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avaa haun harkinnanvaraisille valtionavustuksille, joilla tuetaan vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutusta. Hakuaika on 17.10.–1.12.2025. Avustusta voi hakea sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa.
Avustuksia voidaan myöntää yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka:
- parantavat vesistöjen tilaa,
- vähentävät valuma-alueilta tulevaa kuormitusta,
- turvaavat vesiluonnon monimuotoisuutta,
- ehkäisevät tulvariskejä tai
- edistävät kestävää vesienhallintaa ja kalataloutta.
Hakemuksia toivotaan erityisesti laajoihin ja vaikuttaviin hankkeisiin, joissa tehdään yhteistyötä eri toimijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssa. Hankkeiden tulee perustua vesienhoitosuunnitelmiin ja kohdistua vesistöihin, joiden tila on heikko tai vaarassa heikentyä.
Organisaatiouudistus tuo muutoksia vuodesta 2026 alkaen
Vuoden 2026 alussa ELY-keskukset ja aluehallintovirastot lakkautetaan ja niiden tehtävät siirtyvät Lupa- ja valvontavirastolle sekä alueellisille elinvoimakeskuksille. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueet yhdistyvät Pohjois-Suomen elinvoimakeskukseksi ja Lapin alueelle muodostetaan Lapin elinvoimakeskus.
– Uudistuksen tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöjä sekä tarjota sujuvaa palvelua asiakkaille ja yrityksille alueesta riippumatta, kertoo vesienhoitoryhmän päällikkö Jukka Tuohino Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.
Avustusta voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin:
Vesien- ja merenhoidon hankkeet
- Valuma-alueiden vesiensuojeluratkaisut
- Vesistöjen kunnostustoimet
- Verkostojen ja yhteistyön kehittäminen
Kalataloudelliset kunnostukset (Lapin ELY-keskus)
- Uhanalaisten kalakantojen elinympäristöjen parantaminen
- Kalan kulun edistäminen ja luontaisen lisääntymisen tukeminen
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat
- Riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
- Pohjaveden laadun ja määrän turvaaminen
Hakuaika: 17.10.–1.12.2025
Hakeminen: Sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa tai tarvittaessa paperilomakkeella
Suomi.fi-valtuudet suositellaan asiointioikeuden todentamiseen
Pohjois-Suomen vesistökunnostuksiin liittyvä rahoitusinfo 14.10.2025 ja 28.10.2025 klo 17–18.30 Teamsilla
Tule mukaan kuulemaan ja kysymään avustuksiin liittyviä kysymyksiä ELY-keskuksen asiantuntijoilta.
Liity 14.10.2025 infoon tästä
Liity 28.10.2025 infoon tästä
Kysymyksiä toivotaan myös ennakkoon anonyymisti. Vastaa ennakkokyselyyn tästä.
Yhteyshenkilöt
Vesistöjen kunnostus ja vesien hoito:
Henri Vaarala, p. 0295 037 089
Anne Korhonen, p. 0295 038 414
Kalataloudelliset kunnostukset (Lapin ELY-keskus):
Heikki Laitala, p. 0295 038 071
Jarmo Tuukkanen, p. 0295 037 187
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Maria Ekholm-Peltonen, p. 0295 038 597
Hanna Hentilä, p. 0295 016 312
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
