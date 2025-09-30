Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu ensi tiistaina
Ajanvaraus maksuttomiin influenssa- ja koronarokotuksiin avautuu ensi tiistaina 7. lokakuuta kello 12 Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.
Ajan rokotukseen voi varata Päijät-Sote-sovelluksella tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Rokotukset käynnistyvät 28. lokakuuta.
Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 75-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille. Kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta.
Influenssarokotteen saavat maksutta henkilöt, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Voit varata ajan maksuttomaan influenssarokotukseen omaan sote-keskukseesi, jos olet
-
yli 65-vuotias
-
raskaana
-
kuulut sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin
-
olet aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta
Samalla käynnillä saa halutessaan myös koronarokotteen. Aikaa varatessa lisätieto-kenttään on silloin merkittävä ”otan molemmat rokotteet”.
Ajanvaraus sujuu helposti ja nopeasti jonottamatta älypuhelimella Päijät-Sote-sovelluksessa. Jos omainen ja rokotuksen ottaja asuvat molemmat saman palveluntuottajan alueella, omainen voi varata ajan hänen puolestaan.
Tulossa myös puhelinajanvaraus ja walk in -rokotuksia
Puhelinajanvaraus aukeaa 21.10. omissa sote-keskuksissa. Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittoperiaatteella. Linjan ruuhkaisuus vaikuttaa siihen, milloin soittajalle voidaan soittaa takaisin.
Myöhemmin järjestetään myös ajanvarauksettomia walk in -rokotuksia useilla paikkakunnilla. Tarkemmat rokotusajat ja -paikat kerrotaan niiden varmistuttua.
Oikea-aikainen rokotus suojaa hyvin yli influenssakauden
Rokotusten painottuminen marraskuulle auttaa suojaamaan iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia influenssakauden yli tehokkaasti.
– Jos rokotus hankitaan kovin aikaisin syksyllä, suoja on heikompi influenssakauden huipun aikaan. Rokotteita ja rokotusaikoja riittää jokaiselle, vaikka aikaa ei aivan heti kiirehtisikään, toteaa avosairaanhoidon ylihoitaja Sini Heino.
Neuvola- ja kouluikäisten rokotusaikoja ei voi varata sovelluksella
Neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto. Kouluikäinen saa rokotteen, kun vanhempi ottaa ensin yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaan.
Neuvolapalveluiden asiakkaat varaavat ajan rokotukseen sähköisesti osoitteessa https://ajanvaraus.hyvis.fi/citizen/ tai puhelimitse neuvolan asiakasohjauksesta 044 416 3103 klo 8–13. Kausi-influenssarokotus on mahdollista saada myös normaalin neuvolakäynnin yhteydessä. Neuvoloiden kausi-influenssarokotusajat on tarkoitettu vain äitiys- ja lastenneuvolan asiakasperheille. Neuvoloissa ajanvaraukset rokotuksiin aukeaa maanantaina 29.9.
Kotihoidon ja asumispalveluiden riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat saavat rokotteen pääsääntöisesti kotona tai asumispalveluyksikössä.
Yhteyshenkilöt
Sini Heinoavosairaanhoidon ylihoitajaPuh:044 4825 361
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
