Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu ensi tiistaina

Ajan rokotukseen voi varata Päijät-Sote-sovelluksella tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Rokotukset käynnistyvät 28. lokakuuta.

Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 75-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille. Kummankin rokotuksen saa samalla kertaa omasta sote-keskuksesta.

Influenssarokotteen saavat maksutta henkilöt, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä. Voit varata ajan maksuttomaan influenssarokotukseen omaan sote-keskukseesi, jos olet

yli 65-vuotias

raskaana

kuulut sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin

olet aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta

Samalla käynnillä saa halutessaan myös koronarokotteen. Aikaa varatessa lisätieto-kenttään on silloin merkittävä ”otan molemmat rokotteet”.

Ajanvaraus sujuu helposti ja nopeasti jonottamatta älypuhelimella Päijät-Sote-sovelluksessa. Jos omainen ja rokotuksen ottaja asuvat molemmat saman palveluntuottajan alueella, omainen voi varata ajan hänen puolestaan.

Tulossa myös puhelinajanvaraus ja walk in -rokotuksia



Puhelinajanvaraus aukeaa 21.10. omissa sote-keskuksissa. Puhelinajanvaraus toimii takaisinsoittoperiaatteella. Linjan ruuhkaisuus vaikuttaa siihen, milloin soittajalle voidaan soittaa takaisin.

Myöhemmin järjestetään myös ajanvarauksettomia walk in -rokotuksia useilla paikkakunnilla. Tarkemmat rokotusajat ja -paikat kerrotaan niiden varmistuttua.

Oikea-aikainen rokotus suojaa hyvin yli influenssakauden



Rokotusten painottuminen marraskuulle auttaa suojaamaan iäkkäitä ja riskiryhmiin kuuluvia influenssakauden yli tehokkaasti.

– Jos rokotus hankitaan kovin aikaisin syksyllä, suoja on heikompi influenssakauden huipun aikaan. Rokotteita ja rokotusaikoja riittää jokaiselle, vaikka aikaa ei aivan heti kiirehtisikään, toteaa avosairaanhoidon ylihoitaja Sini Heino.

Neuvola- ja kouluikäisten rokotusaikoja ei voi varata sovelluksella



Neuvolaikäiset saavat rokotukset neuvolakäynneillä. Koululaiset rokottaa kouluterveydenhuolto. Kouluikäinen saa rokotteen, kun vanhempi ottaa ensin yhteyttä omaan kouluterveydenhoitajaan.

Neuvolapalveluiden asiakkaat varaavat ajan rokotukseen sähköisesti osoitteessa https://ajanvaraus.hyvis.fi/citizen/ tai puhelimitse neuvolan asiakasohjauksesta 044 416 3103 klo 8–13. Kausi-influenssarokotus on mahdollista saada myös normaalin neuvolakäynnin yhteydessä. Neuvoloiden kausi-influenssarokotusajat on tarkoitettu vain äitiys- ja lastenneuvolan asiakasperheille. Neuvoloissa ajanvaraukset rokotuksiin aukeaa maanantaina 29.9.

Kotihoidon ja asumispalveluiden riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat saavat rokotteen pääsääntöisesti kotona tai asumispalveluyksikössä.