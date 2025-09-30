Maksunsaajan tarkistus ja pikasiirrot lisäävät turvallisuutta ja mutkattomuutta

S-Pankin digipalveluissa otetaan käyttöön maksunsaajan tarkistus, joka lisää pankkipalveluiden turvallisuutta entisestään. Tarkistuksen tavoitteena on ehkäistä maksujen päätymistä väärälle saajalle esimerkiksi inhimillisten näppäilyvirheiden vuoksi. Sen avulla pyritään myös vähentämään huijauksia.

Ennen maksun hyväksymistä S-mobiilissa ja verkkopankissa ilmoitetaan, vastaavatko asiakkaan syöttämät maksunsaajan nimi ja tilinumero toisiaan ja tulos näytetään ennen maksun vahvistamista. Samalla käy ilmi, vastaavatko maksunsaajan nimi ja tilinumero toisiaan täysin, osittain vai eivät lainkaan. Tarkistustuloksen nähtyään asiakas voi päättää, hyväksyykö hän maksun vai palaako muokkaamaan maksutietoja.

Maksunsaajan tarkistus perustuu EU:n uuteen pikamaksuasetukseen, jonka tavoitteena on tehdä maksamisesta entistä turvallisempaa ja nopeampaa koko Euroopassa.





Pikasiirrot S-Pankin asiakkaiden käyttöön

Lokakuussa S-Pankin asiakkaat voivat lähettää maksuja tavallisen tilisiirron lisäksi pikasiirtona. Pikasiirto on yhtenäisellä euromaksualueella (Single Euro Payment Area, SEPA) käytössä oleva maksutapa, jossa varat siirtyvät vastaanottajalle reaaliaikaisesti alle 10 sekunnissa vastaanottajan pankista, kellonajasta, viikonlopuista tai arkipyhistä riippumatta. Pikasiirrot ovat vaihtoehto tavallisille tilisiirroille S-mobiilissa ja verkkopankissa ja ne ovat maksuttomia.

Tavallisella tilisiirrolla raha siirtyy pankkien välillä jatkossakin joko samana arkipäivänä tai seuraavana arkipäivänä riippuen maksun ajankohdasta. S-Pankin tilien välillä maksut siirtyvät saajalle heti.

Suosittelemme asiakkaita käyttämään tavallista tilisiirtoa laskuihin, toistuviin maksuihin ja maksuihin, jotka ajastetaan myöhemmälle eräpäivälle.



Uusi pikasiirtojen turvaraja – tarkista omat turvarajasi

Tilien turvallisuus vahvistuu entisestään, kun tilikohtaisen verkkomaksurajan lisäksi käyttöön tulee pikasiirtojen oma turvaraja. Pikasiirtorajan voi asettaa joko vuorokausikohtaiseksi tai maksukohtaiseksi, ja sitä voidaan muokata verkkopankin tiliasetuksissa. Mahdollisuus rajojen muokkaamiseen lisätään myöhemmin myös S-mobiiliin.

S-Pankin asiakkaat ovat voineet jo aiemmin asettaa jokaiselle tililleen vuorokausikohtaisen verkkomaksurajan, joka rajoittaa tililtä lähtevien maksujen enimmäismäärää yhden vuorokauden aikana. Esimerkiksi, jos rajaksi asetetaan 1 000 euroa, vuorokauden aikana tililtä ei voi siirtää yhteensä tätä summaa suurempaa määrää.

Korttimaksujen osalta asiakkaat voivat lisäksi valita aluerajauksia sekä asettaa vuorokausikohtaiset rajat korttiostoille, verkko-ostoille ja käteisnostoille. Turvarajojen avulla varmistetaan, että tilin käyttö pysyy asiakkaan itse määrittelemissä rajoissa.

Suosittelemme asiakkaita tarkistamaan tilien turvarajat verkkopankissa tilin tiedoissa. Pikasiirtojen turvaraja koskee vain pikasiirtoja, kun taas vuorokausikohtaisen verkkomaksuraja koskee kaikkia tililtä tehtäviä tilisiirtoja sekä pikasiirtoja. Rajat on suositeltavaa pitää sellaisina, että päivittäinen asiointi sujuu mutkattomasti.

Turvarajat eivät estä huijauksia, joissa rikollinen saa asiakkaan tekemään tilisiirron itse. Asiakkaan oma harkinta ja valppaus ovat jatkossakin tärkeitä suojakeinoja pankin toteuttamien turvallisuutta lisäävien ratkaisujen rinnalla.