Maksunsaajan tarkistus ja pikasiirrot lisäävät turvallisuutta ja mutkattomuutta
Lokakuussa S-Pankin asiakkaat voivat siirtää rahaa entistä turvallisemmin ja nopeammin. S-mobiilissa ja verkkopankissa otetaan käyttöön maksunsaajan tarkistus. Jatkossa maksuja voi toteuttaa myös pikasiirtona, jonka avulla rahat siirtyvät saajalle alle kymmenessä sekunnissa ympäri vuorokauden. S-Pankki kehottaa asiakkaitaan tarkistamaan omat maksurajat verkkopankissa.
S-Pankin digipalveluissa otetaan käyttöön maksunsaajan tarkistus, joka lisää pankkipalveluiden turvallisuutta entisestään. Tarkistuksen tavoitteena on ehkäistä maksujen päätymistä väärälle saajalle esimerkiksi inhimillisten näppäilyvirheiden vuoksi. Sen avulla pyritään myös vähentämään huijauksia.
Ennen maksun hyväksymistä S-mobiilissa ja verkkopankissa ilmoitetaan, vastaavatko asiakkaan syöttämät maksunsaajan nimi ja tilinumero toisiaan ja tulos näytetään ennen maksun vahvistamista. Samalla käy ilmi, vastaavatko maksunsaajan nimi ja tilinumero toisiaan täysin, osittain vai eivät lainkaan. Tarkistustuloksen nähtyään asiakas voi päättää, hyväksyykö hän maksun vai palaako muokkaamaan maksutietoja.
Maksunsaajan tarkistus perustuu EU:n uuteen pikamaksuasetukseen, jonka tavoitteena on tehdä maksamisesta entistä turvallisempaa ja nopeampaa koko Euroopassa.
Pikasiirrot S-Pankin asiakkaiden käyttöön
Lokakuussa S-Pankin asiakkaat voivat lähettää maksuja tavallisen tilisiirron lisäksi pikasiirtona. Pikasiirto on yhtenäisellä euromaksualueella (Single Euro Payment Area, SEPA) käytössä oleva maksutapa, jossa varat siirtyvät vastaanottajalle reaaliaikaisesti alle 10 sekunnissa vastaanottajan pankista, kellonajasta, viikonlopuista tai arkipyhistä riippumatta. Pikasiirrot ovat vaihtoehto tavallisille tilisiirroille S-mobiilissa ja verkkopankissa ja ne ovat maksuttomia.
Tavallisella tilisiirrolla raha siirtyy pankkien välillä jatkossakin joko samana arkipäivänä tai seuraavana arkipäivänä riippuen maksun ajankohdasta. S-Pankin tilien välillä maksut siirtyvät saajalle heti.
Suosittelemme asiakkaita käyttämään tavallista tilisiirtoa laskuihin, toistuviin maksuihin ja maksuihin, jotka ajastetaan myöhemmälle eräpäivälle.
Uusi pikasiirtojen turvaraja – tarkista omat turvarajasi
Tilien turvallisuus vahvistuu entisestään, kun tilikohtaisen verkkomaksurajan lisäksi käyttöön tulee pikasiirtojen oma turvaraja. Pikasiirtorajan voi asettaa joko vuorokausikohtaiseksi tai maksukohtaiseksi, ja sitä voidaan muokata verkkopankin tiliasetuksissa. Mahdollisuus rajojen muokkaamiseen lisätään myöhemmin myös S-mobiiliin.
S-Pankin asiakkaat ovat voineet jo aiemmin asettaa jokaiselle tililleen vuorokausikohtaisen verkkomaksurajan, joka rajoittaa tililtä lähtevien maksujen enimmäismäärää yhden vuorokauden aikana. Esimerkiksi, jos rajaksi asetetaan 1 000 euroa, vuorokauden aikana tililtä ei voi siirtää yhteensä tätä summaa suurempaa määrää.
Korttimaksujen osalta asiakkaat voivat lisäksi valita aluerajauksia sekä asettaa vuorokausikohtaiset rajat korttiostoille, verkko-ostoille ja käteisnostoille. Turvarajojen avulla varmistetaan, että tilin käyttö pysyy asiakkaan itse määrittelemissä rajoissa.
Suosittelemme asiakkaita tarkistamaan tilien turvarajat verkkopankissa tilin tiedoissa. Pikasiirtojen turvaraja koskee vain pikasiirtoja, kun taas vuorokausikohtaisen verkkomaksuraja koskee kaikkia tililtä tehtäviä tilisiirtoja sekä pikasiirtoja. Rajat on suositeltavaa pitää sellaisina, että päivittäinen asiointi sujuu mutkattomasti.
Turvarajat eivät estä huijauksia, joissa rikollinen saa asiakkaan tekemään tilisiirron itse. Asiakkaan oma harkinta ja valppaus ovat jatkossakin tärkeitä suojakeinoja pankin toteuttamien turvallisuutta lisäävien ratkaisujen rinnalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Pankki ja Fennia käynnistävät Fabian 8 -toimistokiinteistön peruskorjaus- ja laajennushankkeen Helsingin ydinkeskustassa30.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Osoitteessa Fabianinkatu 8 sijaitsevan vuonna 1972 valmistuneen toimistorakennuksen omistaa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja kohdetta hallinnoi S-Pankki Kiinteistövarainhoito.
S-Bankens undersökning: Unga vill att den första bostaden ska vara ett hem för resten av livet – ”Antalet lån till köpare av första bostad ökar igen”30.9.2025 06:30:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt S-Bankens undersökning är ungas önskemål en bostad för resten av livet, och den vanligaste drömmen är ett enfamiljshus. Å andra sidan utgör den egna ekonomin och sysselsättningsläget orosmoment. Gapet mellan förväntningar och realistiska möjligheter är stort för många. Antalet lån som S-Banken beviljat till köpare av första bostad har återgått till samma nivå som det var före ändringen av överlåtelseskatten.
S-Pankin tutkimus: Nuoret haluavat ensiasunnoksi loppuelämän kodin – “Ensiasunnon ostajien lainat ovat jälleen nousussa”30.9.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
S-Pankin tutkimuksen mukaan nuorten asuntotoiveena on loppuelämän koti, tavallisimpana unelmana omakotitalo. Toisaalta oma talous ja työtilanne huolettavat. Kuilu odotusten ja realististen mahdollisuuksien välillä onkin monen kohdalla suuri. S-Pankissa ensiasunnon ostajille myönnettyjen lainojen määrä on palautunut varainsiirtoverouudistusta edeltävän ajan lukemiin.
S-Banken lanserar en ny Private Markets -fond som är lämplig för privata investerare24.9.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
S-Banken lanserar en ny S-Banken Private Markets Specialplaceringsfond. Fonden investerar på onoterade marknader, och minimiteckningen i fonden är 10 000 euro. Fonden ger på så sätt möjlighet att sprida investeringar till onoterade marknader med en avsevärt mindre minimiteckning än vad som är vanligt. Bakom den nya fonden ligger ett ökat intresse för att investera på onoterade marknader.
S-Pankki tuo markkinoille uuden yksityissijoittajille sopivan Private Markets -rahaston24.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
S-Pankki lanseeraa uuden S-Pankki Private Markets Erikoissijoitusrahaston. Rahasto sijoittaa listaamattomille markkinoille, ja minimimerkintä rahastoon on 10 000 euroa. Rahasto tarjoaakin mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia listaamattomille markkinoille totuttua huomattavasti pienemmällä minimimerkinnällä. Uuden rahaston taustalla on lisääntynyt kiinnostus listaamattomille markkinoille sijoittamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme