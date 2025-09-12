Vanhan auton korjaaminen vai uuteen vaihtaminen: milloin korjaaminen vielä kannattaa?

Taloudellinen laskenta ratkaisee

Ensimmäinen askel on selvittää auton todellinen nykyarvo.Yleisesti ottaen korjaus alkaa olla epätaloudellista, jos vuosittaiset korjauskustannukset ylittävät 50 prosenttia auton arvosta. Esimerkiksi 5000 euron arvoista autoa ei kannata korjata 3000 eurolla vuodessa.

Premium-autoissa, kuten BMW:ssä, Audissa tai Mercedes-Benzissä, laskenta on monimutkaisempaa. Nämä autot säilyttävät arvonsa paremmin, mutta korjauskustannukset ovat korkeampia. Alkuperäisosien hinnat voivat olla moninkertaiset tavallisiin autoihin verrattuna.

Kokonaiskustannusten laskennassa on huomioitava myös vakuutusmaksut, katsastus- ja huoltokustannukset sekä mahdolliset rahoituskulut. Vanhan auton vakuutus on usein halvempaa, mikä voi kompensoida korkeampia huoltokustannuksia.

Auton kunnon realistinen arviointi

Ennen korjauspäätöstä on syytä arvioida auton yleiskunto kokonaisuutena. Yksittäinen iso korjaus voi olla järkevä, mutta jos ongelmia kasaantuu useita, tilanne muuttuu.

Keskeisimmät komponentit ovat moottori, vaihteisto ja kori. Moottorivika voi maksaa useita tuhansia euroja, ja jos samanaikaisesti vaihteisto alkaa oireilla, korjaaminen ei enää kannata.

Turvallisuuskriittiset osat kuten jarrut, jousitus ja ohjauslaitteet on pidettävä kunnossa riippumatta auton iästä. Näiden osalta ei voi tinkiä, ja korjauskustannukset on hyväksyttävä.

Korin kunto vaikuttaa merkittävästi auton säilyvyyteen. Ruostevauriot voivat olla kalliita korjata, ja ne usein palaavat. Pahasti ruostuneen auton korjaaminen on harvoin taloudellisesti järkevää.

Korjaamisen kannattavuustekijät

Auton ikä ja kilometrit kertovat paljon jäljellä olevasta käyttöiästä. Yleisesti ottaen yli 15 vuotta vanhat autot alkavat vaatia yhä enemmän huoltoa, ja varaosien saatavuus voi vaikeutua.

Harvinaisemmissa malleissa varaosien hinnat voivat olla korkeita ja saatavuus heikkoa. Toisaalta klassikko- tai harrastaja-autoissa korjaaminen voi olla perusteltua auton erityisarvon vuoksi.

Oman työn osuus vaikuttaa merkittävästi laskelmiin. Jos osaa tehdä osan töistä itse, korjauskustannukset voivat pudota murto-osaan ammattilaisen hinnoista. Auton varaosat verkkokaupasta ostamalla voi säästää merkittävästi, kuten aiemmin julkaistussa artikkelissa auton varaosien verkko-ostamisesta kerrottiin.

Merteilin kaltaiset erikoisliikkeet tarjoavat sekä alkuperäisiä että alkuperäisiä vastaavia osia, mikä voi alentaa korjauskustannuksia säilyttäen silti laadun.

Uuden auton vaihtoehdot

Uuden auton ostamisessa on omat kustannuksensa. Täysin uusi auto menettää merkittävän osan arvostaan ensimmäisen vuoden aikana, mikä on huomioitava kokonaislaskelmassa.

Käytetty auto voi olla järkevä kompromissi. 2-5 vuotta vanha auto on menettänyt pahimman arvonalenemisen, mutta tarjoaa silti modernia teknologiaa ja usein vielä takuuta.

Rahoituskustannukset voivat olla merkittäviä. Auton rahoituksessa korot ovat usein korkeampia kuin esimerkiksi asuntolainassa, ja koko rahoitusajan kustannus voi olla tuhansia euroja.

Uuden auton takuu antaa mielenrauhaa, mutta samalla rajoittaa korjauspaikan valintaa. Takuuaikana korjaukset on tehtävä valtuutetussa huollossa, mikä voi olla kalliimpaa.

Päätöksenteon tueksi kannattaa käydä läpi seuraava tarkistuslista:

Korjaus kannattaa, kun:

Korjauskustannus on alle 50% auton arvosta

Auto on muutoin hyvässä kunnossa

Varaosien saatavuus on hyvä ja hinnat kohtuulliset

Omat taidot alentavat työkustannuksia merkittävästi

Auto sopii elämäntilanteeseen hyvin

Vaihto on järkevämpää, kun:

Korjauskustannukset ylittävät 50% auton arvosta

Useita isoja vaurioita kasaantuu samaan aikaan

Varaosien saatavuus on heikko tai hinnat kohtuuttomia

Auto ei enää vastaa tarpeita (perhe kasvaa, ajotapa muuttuu)

Turvallisuusriskit kasvavat liian suuriksi

Epävarmoissa tilanteissa kannattaa hakea ammattilaisen arvio.

Päätös vanhan auton korjaamisesta tai vaihtamisesta riippuu monesta tekijästä. Taloudellinen laskenta on tärkein kriteeri, mutta myös turvallisuus ja käytännöllisyys on huomioitava.

Korjaaminen kannattaa, kun kustannukset pysyvät kohtuullisina ja auto palvelee tarpeitaan. Uuteen vaihtaminen on järkevää, kun korjauskustannukset kasvavat liian korkeiksi tai auto ei enää vastaa tarpeita.

Avain on realistinen arvio sekä auton kunnosta että omista tarpeista. Ammattilaiselta saatu arvio auttaa tekemään oikean päätöksen, ja laadukkaat varaosat voivat pidentää auton käyttöikää merkittävästi.