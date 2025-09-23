Miniburger vei voiton Makuseikkailussa – kävijämäärä kasvoi reippaasti

Ravintoloissa ja kahviloissa suunniteltiin tapahtumaa varten maisteluannos alueen raaka-aineita hyödyntäen. Asiakkaat pisteyttivät maistamiaan annoksia asteikolla 1–5. Pisteitä antaneista 15,6 % piti The Miniburgeria viiden tähden annoksena.

Ensimmäistä kertaa Makuseikkailuun osallistunut J&S Burger toimii Iissä, ja tapahtuman ajan annosta myytiin myös grillivaunusta Oulun kauppatorilla. Miniburgerin sai smash- tai kasvispihvillä, mieluisan erikoismajoneesin kera. Yrittäjät Sanna ja Juha Savolainen kertovat, että Iin ravintolan listalta löytyvästä burgerista kehitettiin tapahtumaa varten pienempi versio.

”Kyllä me yllätyttiin voitosta. Ajateltiin, että kymmenen parhaan joukkoon sijoittuminen olisi hyvä. Makubalanssi saatiin selkeästi kuntoon”, sanovat Savolaiset.

Voittoisa Miniburger pidetään ravintolan valikoimissa ainakin jonkun aikaa, kysynnän mukaan. Yrittäjien haaveena on perustaa Iin ravintolan ja grillivaunun lisäksi ravintola myös Ouluun.

”Grillivaunu on kyllä työpaikkana monipuolinen. Maisemat, tapahtumat ja ihmiset ympärillä vaihtuvat. Pyöräytämme tunnissa jopa 85 burgeria, ennätys on 750 annosta päivässä”, kertoo Juha Savolainen.

Savolainen iloitsee siitä, että Euroopan kulttuuripääkaupunki tuo esiin kotimaista lähiruokaa, mikä lisää ihmisten arvostusta sitä kohtaan sekä vahvistaa elinvoimaa ja verkostoja.

Annosmyynti kasvoi lähes 40 prosenttia

Neljättä kertaa järjestetty tapahtuma sai väkeä hyvin liikkeelle: neljän päivän aikana nautittiin yhteensä 3 327 annosta. Viime vuonna Makuseikkailu keräsi noin 2 400 kävijää, joten annoksia myytiin nyt lähes 40 prosenttia enemmän.

Mukana oli 22 vaihtoehtoa 16 ravintolassa ja kahvilassa, niin suolaisia kuin makeita annoksia sekä juomia. Tapahtuma järjestettiin nyt kolmisen viikkoa aiempaa myöhemmin, ja uutena oli myös kaksi hintakategoriaa.

Annoksille pisteitä antaneiden kesken arvottiin lahjakortit J&S Burgeriin sekä kahviloista parhaat pisteet keränneelle, joka oli niin ikään ensimmäistä kertaa tapahtumaan osallistunut H2O Rotuaari. Lisäksi arvottiin Arctic Food Lab -lahjakortti ja Oulu2026-tuotepaketteja.

”Hienoa, että tapahtuma löydettiin myös uutena ajankohtana. Perjantaina ja lauantaina oli luonnollisesti vilkkaampaa. Olemme saaneet hyvää palautetta siitä, että tähän tapahtumaan voi halutessaan osallistua jo arkena – ja että sekin onnistuu niin lounaalla kuin iltasella”, sanoo Arctic Food Labin tuottaja Katri Jämsä.

Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden Makuseikkailun päivämäärä julkaistaan ja ravintoloiden ilmoittautuminen avataan myöhemmin tänä syksynä. Makuseikkailun järjestää Oulu2026-toiminnasta vastaava Oulun kulttuurisäätiö.