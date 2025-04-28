Fondion Oy:n kasvu jatkuu vauhdilla – uusmyynti kasvua lähes 200 % vuoden 2025 alusta
Rakennusalan digiratkaisuihin erikoistunut Fondion Oy jatkaa vahvaa kasvuaan ja ylitti jälleen myyntitavoitteensa. Uusmyynti on kasvanut lähes 200 % tänä vuonna.
Kasvua vauhdittavat mm. uudet tekoälyratkaisut, jotka nopeuttavat käyttöönottoa, sekä useat työkalut rutiinien, aikataulutuksen ja resursoinnin tehostamiseen. Fondionin ohjelmisto kokoaa yhteen rakennusliikkeiden keskeiset prosessit ja tarjoaa reaaliaikaista tietoa kannattavuudesta.
Yrityksellä on yli 300 asiakasta, 30 asiantuntijan tiimi ja se jatkaa laajentumistaan. "Tavoitteemme on tehdä rakennusalan arjesta yksinkertaisempaa ja kannattavampaa," sanoo liiketoimintajohtaja Mauno Valli.
Fondion ylitti jälleen myyntitavoitteensa – vuosikasvu lähes 200 %
Espoo, 1.10.2025 – Rakennusalan digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunut Fondion Oy jatkaa vahvaa kasvutaivaltaan. Yritys on ylittänyt myyntitavoitteensa jo useamman vuoden peräkkäin, ja kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen uusmyynnissä kasvu on lähes 200 %.
Kasvun taustalla tekoäly
Kasvun taustalla ovat erityisesti uudet tekoälyratkaisut, jotka nopeuttavat ohjelmiston käyttöönottoa ja lyhentävät asiakkaiden siirtymistä moderniin toiminnanohjaukseen. Fondion on tuonut markkinoille myös laajan joukon uusia työkaluja arjen rutiinien tehostamiseen sekä merkittäviä päivityksiä aikataulutukseen ja resursointiin. Lisäksi ohjelmistoon on lisätty kymmeniä pienempiä, mutta asiakkaille huomattavaa lisäarvoa tuottavia toiminnallisuuksia.
Rakennusalan arjesta yksinkertaisempaa ja kannattavampaa
Fondionin palvelualusta kokoaa yhteen rakennusliikkeiden keskeiset prosessit: kustannuslaskennan, määrälaskennan, kustannusseurannan, kassavirran hallinnan, dokumentoinnin sekä asiakassuhteiden ja projektien johtamisen. Ratkaisun avulla yritykset saavat reaaliaikaista tietoa kannattavuudesta, säästävät hallinnollista työaikaa ja parantavat kilpailukykyään.
”Asiakkaamme kertovat, että laskennan tarkkuus, projektien seuranta ja kannattavuuden ennustettavuus ovat nousseet uudelle tasolle. Tavoitteemme on tehdä rakennusalan yritysten arjesta yksinkertaisempaa ja kannattavampaa, ja tulokset näkyvät nyt myös meidän kasvussamme”, sanoo Mauno Valli, Fondion Oy:n liiketoimintajohtaja.
Fondionilla on tällä hetkellä yli 300 asiakasta, 30 asiantuntijan tiimi sekä lukuisia versioita eri kielille. Yritys jatkaa voimakasta laajentumistaan.
Fondion luo kannattavan kasvun
Fondion katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti. Rakennusalan toiminnanohjauksessa digitalisaatio - ja myös tekoälyn hyödyntäminen - on välttämättömyys. Nyt korostuvat ratkaisut, jotka vahvistavat yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Arjen sujuvuus on yrityksissä myös keskeistä.
– ”Kasvumme osoittaa, että ala on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Meidän roolimme on kulkea eturintamassa ja varmistaa, että asiakkaamme saavuttavat parhaat mahdolliset tulokset. Niitä varten tarjoamme parhaat työkalut,” kiteyttää liiketoimintajohtaja Mauno Valli.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mauno ValliLiiketoimintajohtajaFondion oy
Fondion oy:n liiketoimintajohtaja
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fondion oy
Fondion Oy kasvaa huimaa vauhtia – uusmyynti kasvoi 600 % vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä28.4.2025 14:11:43 EEST | Uutinen
Rakennusalan digitalisaation edelläkävijä Fondion Oy jatkaa nopeaa kasvuaan. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön uusmyynti kasvoi 600 % verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajanjaksoon. Kasvun taustalla ovat asiakaslähtöinen tuotekehitys, innovatiiviset ohjelmistoratkaisut ja syvällinen ymmärrys rakennusalan muuttuvista tarpeista. – “Rakennusala käy läpi suurinta murrostaan vuosikymmeniin. Fondion on mukana muovaamassa sitä digitaalisen johtamisen edelläkävijänä,” kertoo Fondionin liiketoimintajohtaja Mauno Valli.
Fondion Oy:n vahva kasvu jatkuu 2025 – uusmyynti yli kaksinkertaistui vuoden alussa11.3.2025 13:02:44 EET | Uutinen
Rakennusalan digitalisaation kärjessä etenevä Fondion Oy on aloittanut vuoden 2025 voimakkaalla kasvulla. Yhtiön uusmyynti kasvoi vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana yli 100 % verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Kasvu on seurausta Fondionin strategisista panostuksista asiakaslähtöiseen tuotekehitykseen ja vahvoihin kumppanuuksiin, jotka vastaavat rakennusalan ajankohtaisiin haasteisiin.
Fondion oy:n kasvu jatkui vahvana vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä15.1.2025 12:01:08 EET | Uutinen
Rakennusalalle suunnatun Fondionin kasvu jatkui vahvana vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä Fondion jatkoi vahvaa kasvuaan vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä, kun sen uusmyynti kasvoi lähes 150 % verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Haastavaan rakennusalan matalasuhdanteeseen tehdyn voimakkaan kasvun taustalla ovat niin yhtiön strategiset investoinnit kuin innovatiiviset palvelut ja kumppanuudet, jotka ovat vastanneet markkinoiden tarpeisiin sekä voimakas panostus myyntiin ja markkinointiin.
Fondion Oy on ostanut Document Ocean Oy:n24.9.2024 10:36:40 EEST | Uutinen
Suomalainen ohjelmistoyritys Fondion Oy on osana kasvustrategiaansa tehnyt yritysoston hankkimalla Document Ocean Oy:n. Kauppa vahvistaa Fondionin asemaa rakennusalan toiminnanohjauksen markkinoilla, mahdollistaen entistä laajemman palveluvalikoiman ja paremman palvelukokemuksen asiakkaille.
Fondion oy:n rahoituskierros tuonut jo 3 miljoonaa – kasvu jatkuu vahvana25.4.2024 14:25:37 EEST | Uutinen
Suomalainen kasvuyritys Fondion modernisoi yritysten toiminnanohjausta tuomalla kannattavuuden mekanismit helposti yritysten arkeen. Fondion keräsi uusimmassa osakeannissaan 3 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme