Fondion Oy:n kasvu jatkuu vauhdilla – uusmyynti kasvua lähes 200 % vuoden 2025 alusta

Fondion ylitti jälleen myyntitavoitteensa – vuosikasvu lähes 200 %



Espoo, 1.10.2025 – Rakennusalan digitaalisiin ratkaisuihin erikoistunut Fondion Oy jatkaa vahvaa kasvutaivaltaan. Yritys on ylittänyt myyntitavoitteensa jo useamman vuoden peräkkäin, ja kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen uusmyynnissä kasvu on lähes 200 %.

Kasvun taustalla tekoäly





Kasvun taustalla ovat erityisesti uudet tekoälyratkaisut, jotka nopeuttavat ohjelmiston käyttöönottoa ja lyhentävät asiakkaiden siirtymistä moderniin toiminnanohjaukseen. Fondion on tuonut markkinoille myös laajan joukon uusia työkaluja arjen rutiinien tehostamiseen sekä merkittäviä päivityksiä aikataulutukseen ja resursointiin. Lisäksi ohjelmistoon on lisätty kymmeniä pienempiä, mutta asiakkaille huomattavaa lisäarvoa tuottavia toiminnallisuuksia.

Rakennusalan arjesta yksinkertaisempaa ja kannattavampaa



Fondionin palvelualusta kokoaa yhteen rakennusliikkeiden keskeiset prosessit: kustannuslaskennan, määrälaskennan, kustannusseurannan, kassavirran hallinnan, dokumentoinnin sekä asiakassuhteiden ja projektien johtamisen. Ratkaisun avulla yritykset saavat reaaliaikaista tietoa kannattavuudesta, säästävät hallinnollista työaikaa ja parantavat kilpailukykyään.

”Asiakkaamme kertovat, että laskennan tarkkuus, projektien seuranta ja kannattavuuden ennustettavuus ovat nousseet uudelle tasolle. Tavoitteemme on tehdä rakennusalan yritysten arjesta yksinkertaisempaa ja kannattavampaa, ja tulokset näkyvät nyt myös meidän kasvussamme”, sanoo Mauno Valli, Fondion Oy:n liiketoimintajohtaja.

Fondionilla on tällä hetkellä yli 300 asiakasta, 30 asiantuntijan tiimi sekä lukuisia versioita eri kielille. Yritys jatkaa voimakasta laajentumistaan.





Fondion luo kannattavan kasvun



Fondion katsoo tulevaisuuteen luottavaisesti. Rakennusalan toiminnanohjauksessa digitalisaatio - ja myös tekoälyn hyödyntäminen - on välttämättömyys. Nyt korostuvat ratkaisut, jotka vahvistavat yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. Arjen sujuvuus on yrityksissä myös keskeistä.

– ”Kasvumme osoittaa, että ala on siirtymässä uuteen vaiheeseen. Meidän roolimme on kulkea eturintamassa ja varmistaa, että asiakkaamme saavuttavat parhaat mahdolliset tulokset. Niitä varten tarjoamme parhaat työkalut,” kiteyttää liiketoimintajohtaja Mauno Valli.