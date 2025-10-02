Olavinlinnan, Hämeen linnan ja Suomen merimuseon vinkit syyslomalaisille

Olavinlinna tarjoaa Savonlinnassa syyslomaa viettäville kaksipäiväisen kekrijuhlan, historiallisia tansseja ja tarinakierroksia lapsille.

Kekriä vietetään Olavinlinnassa ja ympäristössä tänä vuonna neljättä kertaa 17.–18. lokakuuta. Ohjelmassa on muun muassa saleihin piilotettuja kekrihahmoja, opastettuja kierroksia ja lauantain satokausimyyjäiset.

Perjantaina nähdään yleisön perinteinen suosikki, kun oljista tehty kekripukki poltetaan klo 18 Riihisaaren ja Tallisaaren väliin jäävällä vesialueella. Parhaat katselupaikat sijaitsevat Riihisaaren puolella.

Uutta, immersiivistä Tarinateatteria

Lauantaina päästään ensimmäistä kertaa hämmästelemään Tarinateatteria klo 13.30. Kyseessä on uudenlainen, immersiivinen esitys, jossa yleisöllä on ratkaiseva rooli.

”Esitys rakentuu improvisaatiosta, ja yleisö voi vaikuttaa sen kulkuun. Osallistua saa oman halunsa mukaan”, palvelukoordinaattori Anne Paulasuo Suomen kansallismuseosta kertoo.

Uutta ovat myös Kalevala-vaellukset. Yhteistyössä Savonlinnan Kalevalaisten naisten kanssa järjestettävä vaellus yhdistää näytelmää ja musiikkia. Linnan saleihin kulkevaan esitykseen on myynnissä erikoishintaiset liput. Perjantain kierros lähtee klo 18.30, lauantain kierroksia on klo 16.30 lähtien. Lauantaina halukkaat voivat jatkaa herkuttelemaan Pohjolan Pitoihin. Liput on ostettava ennakkoon.

Aikuiset lastenlipun hinnalla

Kekrin aikana Olavinlinnaan on sisäänpääsy lastenlipun hinnalla, seitsemällä eurolla. Alle 7-vuotiaat pääsevät sisään maksutta.

Pääsymaksu oikeuttaa osallistumaan suomen- ja englanninkielisille opastetuille kierroksille ja Tarinateatteriin. Satokausimyyjäisiin on vapaa pääsy. Kalevala-vaellukselle ja Kuninkaansalin Pitoihin tarvitaan erilliset pääsyliput. Ravintola Linnantupa on avoinna molempina päivinä.

Kekri toteutetaan yhteistyönä

Suomen kansallismuseon tuottama tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Olavinlinnan ravintoloiden, Riihisaari – Savonlinnan museon ja Samiedun kanssa. Riihisaaren museo on avoinna molempina päivinä. Museon edustalla Samiedun opiskelijoiden ohjelmaa ja kekrin ajan ruokaa ja juomaa. Lisäksi kävijät voivat varata maksusta Lossiranta Lodgen kekrisaunan.

Tarinakierroksia ja historiallisia tansseja

Olavinlinnassa järjestetään syyslomaa viettäville myös Tarinakierroksia. Niillä kuullaan kertomuksia linnan sattumuksista ja arjesta. Kierroksia on tiistaina 14.10. ja 21.10. sekä torstaina 16.10. ja 23.10. kahdesti päivässä klo 10 ja klo 12. Tarinakierrokset soveltuvat parhaiten 5–9-vuotiaille lapsille perheineen, ja niihin voi osallistua linnan normaaleilla sisäänpääsymaksuilla.

Lauantaina 11. lokakuuta Olavinlinnassa on luvassa historialliset tanssiaiset. Tanssiaisiin voi saapua aikakauden asuun sonnustautuneena ja harjoitella renessanssiajan tansseja. Tanssia ohjaa Joensuun Academic & Historic Dance Society, musiikista vastaa Savonlinna-kvartetti. Tanssiaisten liput voi ostaa ennakkoon Olavinlinnan verkkosivujen kautta.

Olavinlinna on avoinna tiistaista perjantaihin 10–16, viikonloppuisin klo 11–16.

Hämeen linnassa miekkaillaan, tutustutaan salaisiin kolkkiin ja eletään hetki keskellä historiaa

Hämeen linna avaa syyslomaksi lasten suosikiksi kohonneen Hovinarrin tuvan. Nuorimmille linnakävijöille tarkoitetussa tilassa voi elää keskellä historiaa, valjastaa ratsukon ja vaikka sonnustautua keskiaikaiseen asuun.

Tupa on tarkoitettu noin 4–9-vuotiaille oman aikuisen valvonnassa. Sisäänpääsy on alle 7-vuotiaille ilmainen. Tätä vanhemmilta veloitetaan linnan normaali pääsymaksu, joka oikeuttaa seikkailemaan muuallakin linnassa.

Miekkailua pienille ritareille

Eteläisellä vallipihalla on perjantaina 11.10.2025 klo 11.15–16 luvassa historiallisia miekkailuesityksiä ja lasten 20 minuutin miekkailukouluja. Lapset pääsevät kokeilemaan miekkailua turvallisesti pehmustetuilla miekoilla kokeneiden ohjaajien johdolla.

Tapahtuman toteuttavat Tampere School of Arms ja Hämeen linna. Ikäsuositus on 7 vuodesta ylöspäin, lapsella tulee olla oma aikuinen mukana. Tapahtuma sisältyy linnan pääsymaksuun, mutta ennakkoilmoittautuminen vaaditaan.

Erikoiskierroksilla Hämeen linnan salaisiin osiin

Syysloman aikana Hämeen linnassa on luvassa myös paljon kysyttyjä Kolot ja kolkat -kierroksia 14.–16.10.2025 klo 10.30, 12.30 ja 14.30. Kierroksella kuljetaan linnan salaisiin osiin aina pohjoisen tornin huipulle asti. Liput on ostettava ennakkoon.

Hämeen linna on avoinna tiistaista perjantaihin klo 10–16 ja viikonloppuisin klo 11–16. Pääsymaksuun sisältyviä yleisöopastuksia on arkisin klo 10, 11, 13, 14 ja 15 ja viikonloppuisin klo 11, 12, 14 ja 15.

Suomen merimuseossa seikkaillaan muumien kanssa

Viime helmikuussa Suomen merimuseossa avautunut Rohkeus, rakkaus, vapaus! -näyttely kutsuu syyslomalaiset Muumiseikkailuun Kotkaan. Viime kesänä yli 50 000 kävijää kerännyt näyttely on avoinna tiistaista sunnuntaihin.

Syyslomalla Suomen merimuseossa voi nähdä myös kaksi Tove Janssonin klassikkotarinaa animaatioina. Janssonin kansainvälisten areenoiden läpimurtoteos Kuinkas sitten kävikään? sekä yksi Pohjoismaiden suosituimmista muumitarinoista Kuka lohduttaisi Nyytiä? nähdään 15. ja 22.10.

Animaatiot ovat osa keskiviikkona 22.10. vietettävää Muumiaamupäivää. Päivän aikana kävijät voivat lainata muumiaiheisia kirjoja Kotkan uudesta kirjastoautosta sekä kipaista lasten väritys- ja puuhapisteellä. Syyslomakeskiviikkona 15.10. on näyttelyn ja animaatioiden lisäksi luvassa Musiikkiopiston konsertti.

Suomen merimuseo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–17, ja keskiviikkoisin 10–20. Suomen merimuseon syyslomaohjelma on maksutonta. Alle 18-vuotiaille sisäänpääsy myös näyttelyihin ilmaiseksi ja aikuisille pääsymaksun hinnalla. Pääsymaksu oikeuttaa sisäänpääsyyn myös Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyyn sekä koko muuhun Merikeskus Vellamon ohjelmistoon.