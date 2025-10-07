"Tehtaankadun kuiskaaja" Jaakko Laakso kertoo tarinansa kirjassaan Punainen takapiru
Tervetuloa teoksen Punainen takapiru Jaakko Laakso julkistustilaisuuteen keskiviikkona 15. lokakuuta klo 17.00 Ravintola Ostrobotnian juhlasaliin. Ilmoittaudu tilaisuuteen tiedotteen linkistä. Ennakkohaastattelut järjestetään 13. lokakuuta Helsingissä.
Laaksosta on paljon huikeita tarinoita. Suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinen, joka myöhemmin työskenteli eduskunnan pääsihteerinä, on väittänyt Laaksolla olleen pitkään paremmat suhteet Neuvostoliiton suurlähetystöön kuin ehkä kenelläkään toisella suomalaisella.
Helsingin Sanomien rikostoimittaja Harri Nykänen väitti Tiitisen suojelupoliisin päällikkönä pelastaneen kansanedustaja Laakson syytteiltä 1980-luvun kohutuimmassa vakoilutapauksessa, jossa toimittaja Mats Dumell sai vankilatuomion. Presidentti Mauno Koivisto puolestaan nimesi toimittajat ”sopuleiksi”, joita Laakso ”sopulilauman johtajana” ohjaili. Pitkään politiikassa vaikuttaneen Laakson väitettiin olevan kulissien ”takapiru”.
Jaakko Laakso oli 15 vuotta eduskuntatoimittaja. Ja sen jälkeen 20 vuotta vasemmistoliiton kansanedustaja. Hän oli pitkään puolustusvaliokunnan vaikutusvaltainen varapuheenjohtaja ja jäsen vuosina 1991–2011. Nyt Laakso kertoo oman tarinansa.
Muistaakseni-sarjassa muistelevat Suomen yhteiskuntaan vaikuttaneet henkilöt. He paljastavat asioita, joista ovat aiemmin vaienneet ja joista jotkut haluaisivat edelleen vaieta. Sarjan aloitti elokuussa julkaistu Lasse Lehtisen kirjoittama kirja Kansallisporvari Peter Fagernäs.
Punainen takapiru Jaakko Laakso, Docendo 2025, 434 sivua.
