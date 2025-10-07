Docendo

"Tehtaankadun kuiskaaja" Jaakko Laakso kertoo tarinansa kirjassaan Punainen takapiru

15.10.2025 02:00:00 EEST | Docendo | Kutsu

Jaa

Tervetuloa teoksen Punainen takapiru Jaakko Laakso julkistustilaisuuteen keskiviikkona 15. lokakuuta klo 17.00 Ravintola Ostrobotnian juhlasaliin. Ilmoittaudu tilaisuuteen tiedotteen linkistä. Ennakkohaastattelut järjestetään 13. lokakuuta Helsingissä.

Jaakko Laakson omaelämäkerta julkaistaan 15.10.
Jaakko Laakson omaelämäkerta julkaistaan 15.10.

Laaksosta on paljon huikeita tarinoita. Suojelupoliisin päällikkö Seppo Tiitinen, joka myöhemmin työskenteli eduskunnan pääsihteerinä, on väittänyt Laaksolla olleen pitkään paremmat suhteet Neuvostoliiton suurlähetystöön kuin ehkä kenelläkään toisella suomalaisella.

Helsingin Sanomien rikostoimittaja Harri Nykänen väitti Tiitisen suojelupoliisin päällikkönä pelastaneen kansanedustaja Laakson syytteiltä 1980-luvun kohutuimmassa vakoilutapauksessa, jossa toimittaja Mats Dumell sai vankilatuomion. Presidentti Mauno Koivisto puolestaan nimesi toimittajat ”sopuleiksi”, joita Laakso ”sopulilauman johtajana” ohjaili. Pitkään politiikassa vaikuttaneen Laakson väitettiin olevan kulissien ”takapiru”.

Jaakko Laakso oli 15 vuotta eduskuntatoimittaja. Ja sen jälkeen 20 vuotta vasemmistoliiton kansanedustaja. Hän oli pitkään puolustusvaliokunnan vaikutusvaltainen varapuheenjohtaja ja jäsen vuosina 1991–2011. Nyt Laakso kertoo oman tarinansa.

Muistaakseni-sarjassa muistelevat Suomen yhteiskuntaan vaikuttaneet henkilöt. He paljastavat asioita, joista ovat aiemmin vaienneet ja joista jotkut haluaisivat edelleen vaieta. Sarjan aloitti elokuussa julkaistu Lasse Lehtisen kirjoittama kirja Kansallisporvari Peter Fagernäs.

Punainen takapiru Jaakko Laakso, Docendo 2025, 434 sivua.

Toimittaja, varaa ennakkohaastattelu 13.10. Jaakko Laakson kanssa osoitteesta annika.back@wsoy.fi. 

Toivotamme sinut myös tervetulleeksi kirjan julkistustilaisuuteen 15.10. Laakson kanssa kirjasta keskustelemassa Pekka Ervasti. Tilaisuudessa luvassa paljastuksia, joita kirjassa ei kerrota. Ilmoittaudu tilaisuuteen täältä: https://www.lyyti.in/jaakko_laakso

Avainsanat

docendonkirjat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa julkaisijasta Docendo

Docendo 
Piippukatu 7 A 7
40100 JYVÄSKYLÄ

https://docendo.fi

Me rakastamme hyviä kirjoja sekä aitoja tarinoita. Maineemme perustuu korkeatasoisiin sekä kiinnostaviin teoksiin, joiden tekijöinä ovat parhaat kirjailijat ja asiantuntijat. Docendo kuuluu Werner Söderström Osakeyhtiöön.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Docendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye