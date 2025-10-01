Anna Abrahamssonista Kreabin vaikuttajaviestinnän johtaja
Viestintätoimisto Kreab on nimittänyt Anna Abrahamssonin vaikuttajaviestinnän johtajaksi ja vaikuttajaviestintätiimin esihenkilöksi 1.10.2025 alkaen.
Anna Abrahamsson aloitti johtavana vaikuttajaviestintäkonsulttina Kreabissa elokuussa 2025. Hän on aiemmin toiminut konsulttitehtävissä Kreabissa vuosina 2022–2023, minkä jälkeen hän siirtyi valtioneuvostoon opetusministerin ja ministeriryhmän erityisavustajaksi.
Abrahamssonilla on laajaa poliittista kokemusta sekä kansallisella että EU-tasolla. Hän on aiemmin työskennellyt muun muassa erityisavustajana Marinin hallituksessa, avustajana eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa, poliittisen nuorisojärjestön pääsihteerinä sekä asiantuntijatehtävissä Brysselissä. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.
"Maailmassa, joka muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja jossa julkinen keskustelu on yhä polarisoituneempaa, tarvitaan entistä enemmän ymmärrystä siitä, miten erilaiset toimintaympäristöt sekä politiikan ja liiketoiminnan vuorovaikutus toimivat. Olen todella iloinen siitä, että pääsen hyödyntämään aiempaa osaamistani näiden kysymysten parissa ja johtaa Kreabin asiantuntevaa ja inspiroivaa tiimiä", sanoo Abrahamsson.
"Abrahamsson osaa politiikan ja tuntee yritysmaailmaa. Näinä aikoina hyvin arvokas yhdistelmä", sanoo Kreabin toimitusjohtaja Mikael Jungner.
Abrahamsson toimii Kreab Suomen vaikuttajaviestintätiimin esihenkilönä sekä johtoryhmän jäsenenä, ja vastaa erilaisista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvistä projekteista.
Yhteyshenkilöt
Anna AbrahamssonVaikuttajaviestinnän johtajaPuh:+358 40 831 1326anna.abrahamsson@kreab.com
Mikael JungnerToimitusjohtajaPuh:+358 50 554 1615mikael.jungner@kreab.com
