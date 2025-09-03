Mikko Uski Kauppakeskus Myllyn kiinteistöpäälliköksi – 91 000 neliön kiinteistö on tärkeä osa Myllyn brändiä

– Kaikki aikaisemmat työpaikat tuovat perspektiiviä ja kokemusta, mutta erityisesti Salon IoT Campuksen yrityspuisto oli työympäristönä samantyyppinen kuin Mylly. Myös siellä oli yli sata erikokoista yritystä saman katon alla, ja työn keskiössä olivat asiakaskeskeisyys ja yhteisöllisyys, kertoo Mikko Uski.

Uudessa roolissa Mikko Uskia kiinnostaa muun muassa Myllyn monipuolinen toimintaympäristö, jossa on hyvinkin erilaisia asiakkaita ja palveluja.

– Tärkeintä työssäni tulee olemaan sekä asiakkaiden että vuokralaisten tyytyväisyyden varmistaminen Myllyn tiloihin ja olosuhteisiin. Haluan kehittää kiinteistöhuollon toimintaa ja kiinteistöpäällikön roolia sekä luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, esimerkiksi asiakasyhteydenpidossa. Lähivuosina tärkeimpiä kehitysprojekteja ovat erityisesti digitalisaation entistä parempi hyödyntäminen sekä energian käyttöön liittyvät hankkeet.

Kiinteistöhankkeissa mukana aina myös brändi

Kauppakeskus Mylly on Lounais-Suomen suurin kauppakeskus. Sen pinta-ala on lähes 91 000 neliömetriä, ja tiloissa toimii yli 150 liikettä ja palvelua. Vuonna 2001 avattua kauppakeskusta kehitetään jatkuvasti vastaamaan käyttäjien muuttuviin tarpeisiin ja päivittyviin energiavaatimuksiin. Vuosina 2021–2024 Myllyn kiinteistöön on investoitu noin 21 miljoonaa euroa.

– Myllyn brändin lupaukset lunastetaan asiakaskohtaamisissa, ja kiinteistö on merkittävä osa näitä kohtaamisia. Kun teemme Myllyssä uudistuksia kiinteistöön, brändi otetaan vahvasti huomioon. Kysymme aina, mitä tekisi maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus, kertoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Myllyssä kiinteistön hankkeet on suunniteltu useammalle vuodelle. Jotta kokonaisuus pysyy ehjänä ja brändin mukaisena, kiinteistönhallinnan visuaalisen ilmeen tueksi on tehty Toolkit-käsikirja.

– Toolkit on perusta visuaalisen ilmeen suunnitteluun, kun lähdemme suunnittelemaan uutta hanketta. Se varmistaa, että teknisissä korjauksissa otetaan huomioon yhdessä määritellyt teemat. Näin varmistetaan, että kävijäkokemus on yksityiskohtiaan myöten ehjä kokonaisuus ja Myllyn oranssi lanka säilyy, Hantula jatkaa.