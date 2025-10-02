Yle 100 -kunniavieras -kampanja avaa ovet suosikkiohjelmien ja työpäivien kulisseihin

Yle täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja tämän merkkipaalun kunniaksi Yle avaa ovensa suomalaisille Yle 100 -kunniavieras -kampanjalla.

Kampanja on ainutlaatuinen tilaisuus päästä kokemaan, miten erilaiset suosikkiohjelmat ja muut Ylen sisällöt syntyvät. Kunniavieraiden kokemuksia päästään seuraamaan juhlavuoden aikana Ylen kanavissa, näin mahdollisimman moni pääsee kurkistamaan kunniavieraan ohella Ylen kulisseihin. Haku kunniavieraaksi on auki 26.10.2025 asti.

“Yle on olemassa suomalaisia varten. Haluamme tällä uudella avauksella tarjota ikimuistoisia kokemuksia kunniavieraille ja samalla lisätä avoimuutta, vuorovaikutusta ja ymmärrystä Ylen ja yleisön välillä laajemmin”, kertoo Ylen viestintä, brändi ja markkinointi -johtaja Jere Nurminen.

Juhlavuosi on kohtaamisia, erikoissisältöjä ja akateemista tutkimusta

Sadan vuoden taipaleen juhlinta on alkanut jo tänä vuonna, kun Yle 100 -bussi aloitti toukokuussa kierroksensa kaikissa Suomen maakunnissa. Syksyyn 2026 asti kiertävällä Yle 100 -bussilla on kuluneen vuoden aikana käyty keskusteluita, kisailtu erilaisissa peleissä ja Yle 100 -visassa sekä seurattu ohjelmasisältöjen tekemistä. Varmistetut sekä jo kolutut pysäkkipaikkakunnat voi tarkistaa bussin aikataulusivulta.

Yle 100 -tutkimusohjelman ensimmäinen teos julkaistiin kesäkuussa. Kulttuurin vuosisata – Luova ohjelmatyö Yleisradiossa 1926–2025 -kirja syventyy Ylen ohjelmistohistoriaan laajemmin kuin koskaan aiemmin. Seuraava teos, Kansan ääni ja kuva – Yle, Suomi ja suomalaiset 1926–2026, julkaistaan marraskuussa 2025. Lue lisää tutkimusohjelmasta.

Juhlavuosi näkyy ja kuuluu useilla muillakin tavoilla ensi vuoden aikana. Esimerkiksi Yle Teema antaa katsojille lahjaksi sata kotimaista katsojien toive-elokuvaa. Teema keräsi keväällä katsojien toiveita ja kokoaa niistä sadan kotimaisen elokuvan kokonaisuuden, joka tulee nähtäväksi sekä Yle Teemalle että Yle Areenaan vuoden 2026 aikana.



Muista juhlavuoden sisällöistä tiedotetaan myöhemmin. Lisätietoa juhlavuoden kokonaisuudesta on kerätty osoitteeseen yle.fi/yle100.



Lue tiedote verkossa.