Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen haetaan vapaaehtoisia koko alueelle – uutena toimintana Kulttuurikaverit2026

Oulu2026-vapaaehtoiset työskentelevät monipuolisissa tehtävissä kulttuuritapahtumien parissa vuonna 2026. Tehtäviä on tarjolla esimerkiksi lipunmyynnissä, tapahtumajärjestelyissä, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä asiakaspalvelussa. Vapaaehtoisena voi toimia yksittäisessä tapahtumassa tai vaikka koko kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Vapaaehtoinen voi vaikuttaa tehtäviinsä osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan sekä osallistua itselleen sopivalla aikataululla. Oulu2026 tarjoaa kattavan perehdytyksen, varusteet, vakuutuksen ja turvalliset työskentelyolosuhteet.

Vapaaehtoiseksi ilmoittaudutaan Oulu2026:n verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta, minkä jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat perehdytykseen ja heidän kanssaan kirjoitetaan vapaaehtoistoiminnan sopimus. Perehdytyksiä järjestetään lähi- ja etäperehdytyksinä Oulussa, ja kysynnän mukaan myös muissa kunnissa. Vapaaehtoiseksi pääsee nyt kahta reittiä: Oulu2026-vapaaehtoisten rekrytoinnin kautta ajalla 1.–19.10. sekä uutena Kulttuurikaveri2026 rekrytoinnin kautta 1.10. alkaen jatkuvana hakuna. Molemmille hauille on oma ilmoittautumislinkkinsä.

"Meillä on mukana jo yli 250 ahkeraa vapaaehtoista, jotka ovat tehneet yli 1700 tuntia vapaaehtoistyötä. Motivaatio toimia yhdessä ensi vuoden eteen on ollut todella korkealla", toteaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anette Eksymä.

Kulttuurikaveri voi lähteä mukaan tapahtumiin

Yksinäisyys, uskallus tai kyydin tarve voi joskus estää osallistumasta tapahtumiin, joihin muuten haluaisi osallistua. Vuonna 2026 on mahdollista saada kaveri mukaan. Kulttuurikaveri2026 on vapaaehtoinen henkilö, joka lähtee tapahtumiin yhdessä toisen ihmisen tai ryhmän kanssa. Nyt Oulu2026 hakee vapaaehtoisia Kulttuurikavereita.

”Kulttuurikaveri2026 on myös yhteisö, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin, jakaa kulttuurin iloa muiden kanssa ja kokeilla uutta”, toteaa projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.

Kulttuurikaveri2026 on tarkoitettu kaikille, ja kulttuurikaverina voi toimia jokainen yli 18-vuotias vapaaehtoinen. Toimintaa kehitetään yhdessä maahanmuuttaneiden kanssa, jotta mukaan saadaan moninaisia näkökulmia ja saavutettavia tapoja osallistua.

Kulttuurikaveri2026 käynnistyy Oulussa, Kajaanissa, Kuusamossa, Kuhmossa, Haapavedellä, Sievissä, Ylivieskassa, Oulaisessa ja Alavieskassa. Muut Oulu2026:n kunnat voivat liittyä mukaan myöhemminkin.

"Kulttuurikaveri2026 tekee kulttuurista yhteisen kokemuksen ja madaltaa kynnystä osallistua. Haluamme, että kaikki voivat löytää paikkansa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden monipuolisessa ohjelmassa," sanoo Litewka-Anttolainen.

Kulttuurikaveri2026 on vapaaehtoistoimintaa, joka toteutetaan Vapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaiseen osallisuuteen -hankkeen yhteistyömallin pilottina. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni. Vapaaehtoisten kulttuurikavereiden haku alkaa 1.10. Haku on jatkuva.

Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta, tehtävistä ja linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy osoitteesta: oulu2026.eu/vapaaehtoiseksi

Oulu2026-vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppani on Osuuskauppa Arina.