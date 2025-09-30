Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden toteutukseen haetaan vapaaehtoisia koko alueelle – uutena toimintana Kulttuurikaverit2026
Oulu2026 hakee jälleen vapaaehtoisia mukaan toteuttamaan ensi vuotta. Haku on avoinna 1.–19. lokakuuta ja mukaan voivat ilmoittautua kaikki yli 15-vuotiaat, jotka haluavat olla mukana toteuttamassa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta. Vapaaehtoistoiminta on ainutlaatuinen tapa päästä osaksi kulttuuripääkaupunkivuotta ja sen toteutusta. Uutena toimintana avataan Kulttuurikaveri2026-haku.
Oulu2026-vapaaehtoiset työskentelevät monipuolisissa tehtävissä kulttuuritapahtumien parissa vuonna 2026. Tehtäviä on tarjolla esimerkiksi lipunmyynnissä, tapahtumajärjestelyissä, viestinnässä ja markkinoinnissa sekä asiakaspalvelussa. Vapaaehtoisena voi toimia yksittäisessä tapahtumassa tai vaikka koko kulttuuripääkaupunkivuoden ajan. Vapaaehtoinen voi vaikuttaa tehtäviinsä osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan sekä osallistua itselleen sopivalla aikataululla. Oulu2026 tarjoaa kattavan perehdytyksen, varusteet, vakuutuksen ja turvalliset työskentelyolosuhteet.
Vapaaehtoiseksi ilmoittaudutaan Oulu2026:n verkkosivuilla olevan lomakkeen kautta, minkä jälkeen ilmoittautuneet osallistuvat perehdytykseen ja heidän kanssaan kirjoitetaan vapaaehtoistoiminnan sopimus. Perehdytyksiä järjestetään lähi- ja etäperehdytyksinä Oulussa, ja kysynnän mukaan myös muissa kunnissa. Vapaaehtoiseksi pääsee nyt kahta reittiä: Oulu2026-vapaaehtoisten rekrytoinnin kautta ajalla 1.–19.10. sekä uutena Kulttuurikaveri2026 rekrytoinnin kautta 1.10. alkaen jatkuvana hakuna. Molemmille hauille on oma ilmoittautumislinkkinsä.
"Meillä on mukana jo yli 250 ahkeraa vapaaehtoista, jotka ovat tehneet yli 1700 tuntia vapaaehtoistyötä. Motivaatio toimia yhdessä ensi vuoden eteen on ollut todella korkealla", toteaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Anette Eksymä.
Kulttuurikaveri voi lähteä mukaan tapahtumiin
Yksinäisyys, uskallus tai kyydin tarve voi joskus estää osallistumasta tapahtumiin, joihin muuten haluaisi osallistua. Vuonna 2026 on mahdollista saada kaveri mukaan. Kulttuurikaveri2026 on vapaaehtoinen henkilö, joka lähtee tapahtumiin yhdessä toisen ihmisen tai ryhmän kanssa. Nyt Oulu2026 hakee vapaaehtoisia Kulttuurikavereita.
”Kulttuurikaveri2026 on myös yhteisö, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin, jakaa kulttuurin iloa muiden kanssa ja kokeilla uutta”, toteaa projektipäällikkö Anna Litewka-Anttolainen.
Kulttuurikaveri2026 on tarkoitettu kaikille, ja kulttuurikaverina voi toimia jokainen yli 18-vuotias vapaaehtoinen. Toimintaa kehitetään yhdessä maahanmuuttaneiden kanssa, jotta mukaan saadaan moninaisia näkökulmia ja saavutettavia tapoja osallistua.
Kulttuurikaveri2026 käynnistyy Oulussa, Kajaanissa, Kuusamossa, Kuhmossa, Haapavedellä, Sievissä, Ylivieskassa, Oulaisessa ja Alavieskassa. Muut Oulu2026:n kunnat voivat liittyä mukaan myöhemminkin.
"Kulttuurikaveri2026 tekee kulttuurista yhteisen kokemuksen ja madaltaa kynnystä osallistua. Haluamme, että kaikki voivat löytää paikkansa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden monipuolisessa ohjelmassa," sanoo Litewka-Anttolainen.
Kulttuurikaveri2026 on vapaaehtoistoimintaa, joka toteutetaan Vapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaiseen osallisuuteen -hankkeen yhteistyömallin pilottina. Hanketta rahoittaa Euroopan unioni. Vapaaehtoisten kulttuurikavereiden haku alkaa 1.10. Haku on jatkuva.
Lisätietoa vapaaehtoistoiminnasta, tehtävistä ja linkki ilmoittautumislomakkeelle löytyy osoitteesta: oulu2026.eu/vapaaehtoiseksi
Oulu2026-vapaaehtoistoiminnan pääyhteistyökumppani on Osuuskauppa Arina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Annu Höttönenviestintä ja markkinointi / Oulu2026Puh:0447034021annu.hottonen@oulu2026.eu
Anette EksymäVapaaehtoistoiminnan koordinaattoriOulu2026Puh:040 194 3397anette.eksyma@oulu2026.eu
Anna Litewka-AnttolainenVapaaehtoistoiminnalla yhdenvertaiseen osallisuuteen -projektipäällikköPuh:040 538 8121anna.litewka-anttolainen@oulu2026.eu
Kuvat
Linkit
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki
Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2026. Kulttuuripääkaupunkivuosi yltää 39 kumppanikuntaan pohjoisessa Suomessa. Tavoitteena on pysyvä kulttuuri-ilmastonmuutos. Kulttuuri-ilmastonmuutos merkitsee pysyvästi rikkaampaa kulttuurielämää ja muutosta alueelle. Kulttuuri-ilmastonmuutos yhdistää kulttuuria, taidetta ja teknologiaa yllättävälläkin tavalla, luo kohtaamisia ja synnyttää vuorovaikutusta.
Oulu2026 tarjoaa innostavaa, kestävää ja eurooppalaista sisältöä jo ennen vuotta 2026, jolloin kattava kulttuuripääkaupunkivuosi huipentuu. Toiminnasta vastaa Oulun kulttuurisäätiö sr. Oulu2026:n pääyhteistyökumppanit ovat Pohjolan OP ja Kaleva Media.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oulun kulttuurisäätiö, Oulu2026
Miniburger vei voiton Makuseikkailussa – kävijämäärä kasvoi reippaasti30.9.2025 17:30:47 EEST | Tiedote
Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestettiin viime viikolla keskiviikosta lauantaihin. Neljän päivän aikana 16 ravintolassa ja kahvilassa kävi yhteensä 3 327 makuseikkailijaa Oulussa ja Iissä. Kisan herkullisimmasta annoksesta voitti J&S Burgerin The Miniburger.
Oulu2026 julkistaa lisää Vuosi vaihtuu -show’n esiintyjiä23.9.2025 08:29:41 EEST | Tiedote
BESS, Mieskuoro Huutajat, Marko Keränen, Oulu Sinfonian jousikvartetti sekä Tanssikeskus Citydance täydentävät kulttuuripääkaupunkivuoden starttaavan show’n esiintyjäkaartia.
Makuseikkailu-tapahtuma kutsuu keskiviikosta lauantaihin22.9.2025 11:40:15 EEST | Tiedote
Oulun seudun ruokakulttuuria esille nostava Arctic Food Labin Makuseikkailu järjestetään 24.–27. syyskuuta. Kisaa herkullisimmasta maisteluannoksesta käy 16 ravintolaa ja kahvilaa. Tapahtumaa varten on suunniteltu 5 ja 7 euron hintaisia annoksia.
100 Days to Go: Oulu Gears Up for its European Capital of Culture Year22.9.2025 10:55:43 EEST | Press release
In just 100 days, Oulu and its 39 partner municipalities in Northern Finland will open their year as European Capital of Culture. Excitement is building across the region as final preparations are underway – and the official event calendar, featuring thousands of cultural experiences throughout 2026, has just been published.
Sata päivää Suomen seuraavan Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden alkuun22.9.2025 10:23:42 EEST | Tiedote
Oulu ja 39 kumppanikuntaa ovat valmiina historialliseen Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoteen 2026. Ensi vuosi on vasta kolmas kerta tittelin historiassa, kun sitä kantaa suomalainen kaupunki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme