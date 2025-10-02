Tällainen on uusi itsepalveluterveyspiste- terveysmittaukset kolmessa minuutissa!

Pharma Well Oy

KEITO K10 lääkinnällinen laite mahdollistaa erilaisia terveysmittauksia – kuten verenpaineen, painon, pituuden, kehonkoostumuksen, sykkeen ja happisaturaation – vain kolmessa minuutissa ilman ajanvarausta.

Pharma Well Oy tuo Suomeen KEITO K10T -itsepalveluterveyspisteen, joka vastaa terveydenhuollon kasvaviin haasteisiin tarjoamalla nopean, kustannustehokkaan ja saavutettavan palvelun esimerkiksi apteekeille, työterveyshuoltoon, kunnille ja yksityisille lääkäriasemille.

Hyödyt käyttäjille ja organisaatioille:

  • Joustavat ja nopeat mittaukset ilman jonotusta
  • Ennaltaehkäisevä terveyden seuranta
  • Asiakaslähtöinen ja esteetön käyttöliittymä
  • CE-merkintä (CE 0318) ja ISO 13485 -sertifiointi
  • API ja verkkopalvelu mahdollistavat laitteen integroinnin esimerkiksi potilasjärjestelmien kanssa

KEITO on kansainvälisesti arvostettu lääkinnällisten laitteiden valmistaja, jolla on jo yli 30 000 terveyspistettä käytössä maailmanlaajuisesti. Nyt tämä ratkaisu on saatavilla myös Suomessa.

KEITO K10T itsepalveluterveyspiste on I Love Me messuilla Pharma Well Oy:n osastolla 6K20, jossa voi suorittaa mittauksia.

KEITO K10 Lääkinnällisellä laitteella mittaat helposti kehosi toimintoja
KEITO K10T Lääkinnällinen laite mittaa useita kehontoimintoja vain kolmessa minuutissa
KEITO K10T- laite mittaa kehosi koostumuksen
KEITO K10T laite mittaa myös kehon rasvaprosentin ja kehonkoostumuksen
KEITO k10T- lääkinnällistä laitetta on helppo käyttää kosketusnäytön ja ääniohjauksen ansiosta
KEITO K10T- lääkinnällinen laite ohjaa käyttäjäänsä näytön ja ääniohjauksen kautta
Pharma Well Oy

Pharma Well Oy on kotimainen apteekkien ja terveydenhuollon yhteiskumppani, joka tarjoaa asiakkailleen laajan kategorian tuotteita.

