Tällainen on uusi itsepalveluterveyspiste- terveysmittaukset kolmessa minuutissa!
KEITO K10 lääkinnällinen laite mahdollistaa erilaisia terveysmittauksia – kuten verenpaineen, painon, pituuden, kehonkoostumuksen, sykkeen ja happisaturaation – vain kolmessa minuutissa ilman ajanvarausta.
Pharma Well Oy tuo Suomeen KEITO K10T -itsepalveluterveyspisteen, joka vastaa terveydenhuollon kasvaviin haasteisiin tarjoamalla nopean, kustannustehokkaan ja saavutettavan palvelun esimerkiksi apteekeille, työterveyshuoltoon, kunnille ja yksityisille lääkäriasemille.
Hyödyt käyttäjille ja organisaatioille:
- Joustavat ja nopeat mittaukset ilman jonotusta
- Ennaltaehkäisevä terveyden seuranta
- Asiakaslähtöinen ja esteetön käyttöliittymä
- CE-merkintä (CE 0318) ja ISO 13485 -sertifiointi
- API ja verkkopalvelu mahdollistavat laitteen integroinnin esimerkiksi potilasjärjestelmien kanssa
KEITO on kansainvälisesti arvostettu lääkinnällisten laitteiden valmistaja, jolla on jo yli 30 000 terveyspistettä käytössä maailmanlaajuisesti. Nyt tämä ratkaisu on saatavilla myös Suomessa.
KEITO K10T itsepalveluterveyspiste on I Love Me messuilla Pharma Well Oy:n osastolla 6K20, jossa voi suorittaa mittauksia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko Penttilämarkkinointi- ja projektijohtajaPHARMA WELL OYPuh:+358503451678mikko@pharmawell.fi
Kuvat
Linkit
Pharma Well Oy
Pharma Well Oy on kotimainen apteekkien ja terveydenhuollon yhteiskumppani, joka tarjoaa asiakkailleen laajan kategorian tuotteita.
