Kutkuttava Kolmiodraama alkaa MTV:llä uusien sinkkujen voimin torstaina 4.12. – Pääsinkkuna nähdään myös ensimmäiseltä kaudelta tuttu Sanni
MTV:llä torstaina 4.12. alkava Kolmiodraama haastaa joukon sinkkuja katsomaan ulkonäön sijaan pintaa syvemmälle, kun he valitsevat itselleen kumppanin pelkkien viestien perusteella. Pian edessä on kuitenkin aivan uudenlainen käänne.
MTV:llä torstaina 4.12. alkavan Kolmiodraaman toisella kaudella viisi uutta pinnalliseen deittikulttuuriin kyllästynyttä sinkkua tutustuu täydellisiin kumppaniehdokkaisiinsa viestittelemällä – ilman kuvia, ilman ulkonäköpaineita. Viestien perusteella he valitsevat ehdokkaista toisen, jonka kanssa he muuttavat neljäksi viikoksi yhteiseen asuntoon. Jaetun arjen kiemurat ja parisuhteen lainalaisuudet ehtivät tulla tutuiksi, ennen kuin toinen kumppaniehdokas astuu tuttuun tapaan takaisin kuviohin. Pian edessä on kuitenkin aivan uudenlainen käänne. Viime kaudella yllätyksenä kolmanneksi jäänyt muutti samaan asuntoon, mutta tällä kaudella yllätykset eivät jää siihen.
Ohjelmassa seurataan parien elämää ja deittailua kesäisessä Helsingissä. He pääsevät tapaamaan myös muita samassa tilanteessa olevia pareja yhteisissä juhlissa, joissa saavat arvokasta vertaistukea ongelmiinsa. Tapaamisilla on kuitenkin varjopuolensa, kun rakkaudennälkäisille sinkuille tarjoutuu tilaisuus kuokkia vieraisiin pöytiin. Kuukauden yhteisasumisen päätteeksi punnitaan, voiko yhteys syventyä loppuelämän rakkaudeksi ja millaisia oppeja kullakin on vietävänä mukanaan.
Sarjan päätösjaksossa keräännytään vielä kerran yhteen ja muistellaan yhteistä kokemusta. Samalla selviää, ketkä pareista kuulevat hääkellojen soivan ja keiden romanttiset tunteet viilenivät, kun kesä taittui syksyyn.
TUTUSTU OHJELMAN PÄÄSINKKUIHIN:
Vilma, 28, Oulu
Ratkaisuasiantuntija
Sinkkuna 28 vuotta
Vilma on alun perin vanhoillislestadiolaisesta perheestä. Hän on lähtenyt liikkeestä parikymppisenä ja tutustunut vasta sitten deittailun maailmaan. Uskonnollinen tausta on vaikuttanut hänen deittielämäänsä siten, ettei hän syöksy suhteisiin vain seurustelun vuoksi vaan etsii kerrasta loppuelämän aviomiestä. Viime vuosina hänen treffailuelämänsä on ollut hetkittäin vilkastakin, mutta orastavat suhteet tuppaavat kariutumaan aina maagisen kolmen kuukauden rajapyykin kohdalla. Hän uskoo kuitenkin oppineensa lyhyistäkin tapailusuhteista, millaista miestä etsii.
Vilmaa viehättää miehessä pieni vekkulimaisuus ja pilke silmäkulmassa. Siniset silmät ja kaunis hymy kiinnittävät myös huomion. Vilma tunnustaa olevansa parantumaton romantikko ja lähtemättömän vaikutuksen häneen voi tehdä niinkin klassisen siirappisilla keinoilla kuten kukkakimpulla tai kynttiläillallisella.
Juho, 40, Riihimäki
Resurssiohjaaja
Sinkkuna 5 kuukautta
Juho on koulutukseltaan veturinkuljettaja, mutta hän työskentelee tätä nykyä rautatieliikenteen parissa resurssiohjaajana. Hän teki jokunen vuosi sitten päätöksen jättäytyä osa-aikaiseksi liian kiivaan työtahdin ajettua hänet uupumuksen partaalle. Päätöstä hän ei ole katunut päivääkään, vaan nauttii ylimääräisestä vapaa-ajastaan täysin rinnoin. Suomen talvi ei ole Juhon suosikki, sillä hän vihaa kylmää ja pimeää. Hän viettääkin talvikuukaudet mieluiten Thaimaassa aina, kun se on mahdollista.
Juholla on aiemmista suhteistaan kaksi teini-ikäistä lasta. Hän tavoittelee kahden aikuisen kypsää suhdetta, jossa kummallakin on aikaa parisuhteelle ja yhteisten rutiinien vaalimiselle. Hän viehättyy itseään nuoremmista naisista, jotka elävät säännöllistä ja terveellistä elämää. Aamuvirkkuna hän arvostaa myös sitä, että kumppani noudattaa samaa vuorokausirytmiä.
Sanni, 28, Järvenpää
Talouspäällikkö
Sinkkuna 2 vuotta
Kolmiodraaman ensimmäiseltä kaudelta tuttu Sanni etsii yhä loppuelämän rakkauttaan. Sannille on tapahtunut vuoden aikana paljon. Hänet on nostettu työpaikalla johtoryhmään ja hän on tehnyt elämäntaparemontin, joka on tuonut hänelle lisää itsevarmuutta sekä uutta virtaa elämään. Hän tunteekin olevansa 2.0-versio itsestään.
Sanni on ollut sinkkuna kaksi vuotta, jota ennen hän oli peräti seitsemän vuotta parisuhteessa. Suhde päättyi erilaisiin tulevaisuuden haaveisiin, mutta sittemmin hän on lakannut itsekin ajattelemasta, että elämän tulisi kulkea juuri tiettyä uomaa pitkin. Tunneihmisenä hänelle on tärkeintä, että on joku, joka tuplaa elämässä eteen tulevat ilot ja puolittaa surut.
Sanni ihailee tavoitteellisia itsevarmoja miehiä, joilla on kyky ottaa tila haltuun. Ulkonäöllisesti pienesti parrakkaat könsikkäät miellyttävät hänen silmäänsä. Hän peräänkuuluttaa lisäksi vanhan ajan herrasmiesmäisyyttä, esimerkiksi ovien avaamista ja naisen päästämistä kulkemaan ensin.
Jenni, 34, Helsinki
Jalkaterapiaopiskelija
Sinkkuna 10 vuotta
Jalkaterapeutiksi toista vuotta opiskeleva Jenni on ollut jo 10 vuotta sinkkuna. Hän on kokenut elämässään paljon ja selvinnyt vuosien raskaan yksinhuoltaja-arjen pyörittämisen lisäksi muun muassa kohdunkaulan syövästä. Nykypäivänä hän voi paremmin kuin koskaan ja hetki olisi optimaalinen myös parisuhteelle!
Ulkonäöllisesti Jenniä viehättävät pitkät, lihaksikkaat ja tatuoidut miehet. Lisäksi miehen tulisi olla hieman rosoinen “paha poika”, mutta samalla hyväkäytöksinen, tunneälykäs ja perhekeskeinen herrasmies. Deittielämässä hän kokee jäävänsä aina kakkoseksi jollekin paremmalle ja hän pohtiikin, valitseeko kuitenkin vääräntyyppisiä miehiä.
Jenni rakastaa lukemista, leivontaa ja luontoa. Hän on myös äärimmäisen kiinnostunut viikinkimytologiasta ja hänen iholtaan löytyykin useita teemaan sopivia tatuointeja.
Tomi, 28, Helsinki
Asiakaspalvelija
Sinkkuna 2,5 vuotta
Tomi työskentelee Hekan asiakaspalvelussa ja tekee lisätyönään baarimikon hommia. Hän on Itä-Helsingin poikia, mutta urbaanin individualistin sijaan hyvin perhe- ja yhteisökeskeinen.
Tomin lapsuuden haaveammatti on ollut poliisi, mutta polvivamman vuoksi poliisikouluun pyrkiminen on jäänyt suunnitteluasteelle. Auttaa voi kuitenkin muullakin tavoin, esimerkiksi olemalla lähipiirille läsnä ja auttamalla heitä kaikessa. Tomi kuvaileekin olevansa se henkilö, jolle soitetaan, kun tarvitaan joku muuttoavuksi.
Tomi etsii rinnalleen avointa ja luotettavaa naista. Ulkonäöllisesti häntä viehättävät urheilulliset ja söpöt naiset. Hän tunnustautuu varsinaiseksi romantikoksi ja jakaa kumppanilleen arjessa pieniä huomionosoituksia säännöllisesti.
Katso esimakua Kolmiodraama-ohjelmasta täältä.
#mtvkolmiodraama
Kolmiodraama alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 4.12. klo 21.
MTV Katsomo+ -tilauksella to 4.12. katsottavissa jaksot 1-3.
Myös MTV Uutisten Koukussa Kolmiodraamaan -vodcast jatkaa toiselle kaudelle. Vodcastissa toimittajat Katja Lintunen ja Jari Peltola pureutuvat sarjan tapahtumiin ja jaksoista nouseviin teemoihin. Samalla he peilaavat omia deitti- ja parisuhdekokemuksiaan jaksojen koukuttaviin käänteisiin ja suhdekiemuroihin. Ensimmäinen jakso julkaistaan MTV Katsomossa to 4.12.
Kolmiodraama-ohjelman MTV:lle tuottaa Banijay Finland.
Lisätietoja:
MTV, vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto, jasmi.kuusisto@mtv.fi
Banijay Finland Oy, vastaava tuottaja Martti Sivonen, martti.sivonen@banijay.fi
Banijay Finland Oy, tuottaja Taija Marjamäki, taija.marjamaki@banijay.fi
Kuvat ja esikatselut: MTVPressi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maiju SalorantaSenior Communication ManagerMTV Oymaiju.saloranta@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
MTV:n uusi johtoryhmä30.10.2025 08:15:00 EET | Tiedote
MTV:n johtoryhmä näyttää suuntaa MTV:n uudistumiselle, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiselle ja kestävän liiketoiminnan rakentamiselle käynnissä olevaa strategiaa vauhdittaen. Nyt toimitusjohtaja Johannes Leppänen on nimittänyt MTV:n uuden johtoryhmän. Johtoryhmä aloittaa toimintansa 1.11.2025.
Taas etsitään uusia kotimaisia ruokahittejä – Suomalainen menestysresepti alkaa uusin jaksoin ti 18.11.21.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen menestysresepti etsii jälleen uutta kotimaista ruokakauppojen menestystuotetta. Ohjelmasarjassa seurataan lupaavimpien ruokainnovaattoreiden onnistumisia ja epätoivoa, kun tiukka aikataulu ja tuotekehityksen haasteet pistävät kilpailijat koville kuuden kuukauden mittaisella kiihdytyskaistalla. Uusi tuotantokausi alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ti 18.11.
Nämä julkisuudesta tutut henkilöt nähdään MTV:llä 27.11. alkavassa Olet mitä syöt -ohjelmassa – Uusi kausi käynnistyy Timo Jutilan jaksolla20.10.2025 10:39:00 EEST | Tiedote
Uuden Olet mitä syöt -kauden aikana pureudutaan syvällisesti hyvinvointiin ja erilaisten elintapojen vaikutuksiin ja esitellään kymmenen päähenkilön tarinat sekä heidän ainutlaatuiset haasteensa. Lääkäri Pippa Laukan valmennettavaksi pääsevät tutut kasvot Julianna Jokelasta Pekka Poutaan.
MTV:n marraskuun kärkitärpit: Petos, Lomalle lompsis, Onnela, Olet mitä syöt, Suomalainen menestysresepti, Mielten vuoro, MM-rallikauden huipennus ja ATP-tennistä Helsingistä16.10.2025 14:30:00 EEST | Tiedote
MTV:n marraskuussa loikataan loskan keskeltä reissutunnelmiin Lomalle lompsis -uutuusohjelmassa. Tutut suosikit Olet mitä syöt ja Suomalainen menestysresepti jatkuvat uusin kausin. Rikosdraamassa Petos lähiön kasvatti soluttautuu Helsingin eliittinuorten joukkoon. Lisää kotimaista draamaa tarjoilee Onnelan hulvaton kuudes kausi. Kolmiosainen Rikospaikka-dokumentti: Sumuinen Suomimarket valottaa Telegramissa rehottavaa rikollisuutta. Penkkiurheilijoille on luvassa Helsingissä pelattava ATP Challenger -tennisturnaus sekä tuhti kattaus sporttia kaukaloista ja viheriöiltä. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Lokakuun tärppeihin pääset vielä tästä.
MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut syksyllä viikko viikolta – tavoitti syyskuussa 1,9 miljoonaa suomalaista14.10.2025 09:30:00 EEST | Tiedote
Suomen johtava kaupallinen tv- ja suoratoistopalveluyhtiö MTV Oy panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. MTV Katsomon kasvua vauhditti syyskuussa monipuolinen ohjelmisto – MTV:n rakastetuista ohjelmasuosikeista uusiin viihdeohjelmalanseerauksiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme