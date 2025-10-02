Liikenneturvallisuuden edistäminen valtatiellä 8 jatkuu uusilla panostuksilla

Vuonna 2023 alkanut yhteistyö liikenneturvallisuuden edistämiseksi Kasitiellä Pohjanmaalla jatkuu tänäkin vuonna. Pitkäjänteiselle työlle on tarvetta, sillä valtatie 8 on vilkkaasti liikennöity tie, jonka poikki kulkee useissa kohdissa hirvien ja muiden riistaeläinten vaellusreittejä. 2017–2024 vuoden tarkasteluajanjaksolla noin viidesosa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien hirvionnettomuuksista tapahtui valtatiellä 8. Näistä henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia oli 29. Samalla on tärkeä muistaa, että pahimmillaan myös lievä onnettomuus voi aiheuttaa häiriön, joka johtaa vakavaan onnettomuuteen.

Uusia kohteita riistavaroitusjärjestelmille ja turvalaitteita riistanhoitoyhdistyksille

Perinteiset tavat onnettomuuksien vähentämiseksi ovat hirvivaroitusalueiden merkitsemiset liikennemerkeillä ja riista-aitojen rakentaminen. Näitä tapoja on viime vuosina täydennetty älykkäillä varoitus- ja estojärjestelmillä*. Optimaaliset hirvivaroitusmerkit vilkkuvat korkeimman onnettomuusriskin aikaan aamu- ja iltahämärässä, kun taas reaaliaikaiset hirvivaroitusmerkit vilkkuvat, kun sensorit tunnistavat lähestyvän eläimen. Autoilijoita varoittavien merkkien lisäksi Kasitielle on asennettu äänimajakoita, jotka estävät hirvieläinten tielle tulemisen.

Tänä vuonna LähiTapiola Pohjanmaa lahjoittaa jälleen 100 000 € liikenneturvallisuuden edistämiseksi Kasitiellä. Lahjoituksen avulla seitsemään eri kohteeseen valtatielle 8 asennetaan uusia optimaalisia hirvivaroitusmerkkejä sekä äänimajakka (liitteenä kartta kohteista) Kohteet ja niihin sopivat älykkäät järjestelmät on valittu yhteistyössä Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja ELY-keskuksen asiantuntijoiden toimesta. Järjestelmät on pyritty kohdentamaan sen perusteella missä onnettomuuksia tapahtuu eniten ja missä riski joutua hirvieläinonnettomuuteen on korkein.

Vaikka panostuksia älykkäisiin riistavaroitusjärjestelmiin on tehty vasta viime vuosien aikana, on esimerkiksi Vassorinlahden kohdalle asennetut reaaliaikaiset hirvivaroitusmerkit ja riista-aidan aukkoihin asennetut äänimajakat yhdessä riista-alikulkukäytävän kanssa osoittautuneet toimivaksi yhdistelmäksi.

- Pelkästään tänä vuonna 20 hirvieläintä on käyttänyt vuonna 2021 rakennettua alikulkua. Aluksi eläimet suhtautuivat siihen varauksellisesti, mutta äänimajakoiden avulla sen käyttö on lisääntynyt merkittävästi ja näin eläimet on saatu ohjattua pois tieltä, toteaa Rannikko-Pohjanmaan riistapäällikkö Stefan Pellas.

Varoitus- ja estojärjestelmien lisäksi LähiTapiola Pohjanmaa lahjoittaa jokaiselle Rannikko-Pohjanmaan riistanhoitoyhdistykselle varoja, joilla he voivat hankkia 7–9 kappaletta henkilökohtaista turvalaitetta. Viimeisen kolmen vuoden aikana yhtiö on lahjoittanut lähemmäs 300 000 euroa liikenneturvallisuuden edistämiseksi valtatiellä 8.

- Jatkamme innoissamme tätä hienoa yhteistyötä, jolla edistetään pohjalaisten, mukaan lukien suuren osan meidän omistaja-asiakkaidemme, liikenneturvallisuutta. Lisäksi on tärkeä muistaa, että tiellä ei liiku pelkästään eläimiä, vaan myös ihmisiä esimerkiksi suorittaessaan suurriistavirka-aputehtäviä (SRVA). Halusimme myös jatkaa heidän toimintansa turvaamista näillä uusilla henkilökohtaisilla turvalaitteilla, kertoo LähiTapiola Pohjanmaan vastuullisuus- ja viestintäpäällikkö Lauri Laaksonen.

Ennaltaehkäisyä myös sovelluksen ja kiertueen turvin

Älykkäiden riistavaroitusjärjestelmien lisäksi InnoTrafik Oy on kehittänyt yhteistyössä LähiTapiola Pohjanmaan, ELY-keskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa uuden Riistavaroitus-mobiilisovelluksen*. Sovellus varoittaa tienkäyttäjää riistaeläimiin liittyvistä vaaranpaikoista, kuten päättyvästä riista-aidasta, riista-aidan aukkokohdasta, meneillään olevasta metsästyksestä ja riistaonnettomuudesta, jossa on käynnissä suurriistavirka-aputehtävä.

Sovellus on maksuton käyttää, ja toimii taustalla. Käyttäjän ei siis tarvitse aktiivisesti katsoa puhelinta ajaessaan, vaan sovellus ilmoittaa ääneen mahdollisesta vaaranpaikasta.

- Kehittämämme Riistavaroitus-sovellus tuo lisäturvaa liikenteeseen erityisesti alueilla, joilla riistaonnettomuuksien riski on suuri. Autoilijat ja moottoripyöräilijät saavat varoituksen, kun esimerkiksi riista-aita päättyy. Myös metsästäjille sovellus tarjoaa arvokkaan tavan tiedottaa kohdennetusti meneillään olevista riistaeläimiin liittyvistä toimista. Tämä on jälleen yksi konkreettinen askel kohti turvallisempaa liikennettä, kertoo InnoTrafikin tuotekehittäjä Jouni Hänninen.

Mukana olevat toimijat järjestävät yhteistyössä lokakuun aikana Riistavaroituskiertueen* Pohjanmaalla pysähtyen Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Närpiössä, Uudessakaarlepyyssä, Maalahdessa, Pietarsaaressa, Kruunupyyssä ja Kokkolassa.

Lopuksi on tärkeä muistaa, että älykkäiden järjestelmien yleistyessä ei tule unohtaa tavanomaisia hirvi- ja kaurisvaroitusalueita ja ylipäätään tarkkaavaisuutta liikenteessä.

- Meidän jokaisen tienkäyttäjän tulee aina muistaa olla valppaana liikenteessä, keskittyä ajamiseen ja suhteuttaa ajonopeus sekä etäisyys muihin vallitsevien olosuhteiden mukaan, päättää ELY-keskuksen liikenneturvallisuusvastaava Kjell Lind.