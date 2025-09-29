Suomalaiset erikoisjoukot – Päämajan kaukopartioista erikoisjääkäreihin
Tietokirja avaa suomalaisten erikoisjoukkojen historian – 120 vuoden matkan itsenäisyystaistelusta kansainvälisiin erikoisoperaatioihin.
Mikko Porvali ja Vesapekka Larkkonen
SUOMALAISET ERIKOISJOUKOT – Päämajan kaukopartioista erikoisjääkäreihin
Ilmestyy 24.10.2025
Kun marsalkka luovutti Mannerheim-ristin kersantti Paavo Suorannalle, hän kysyi, mistä ansiosta risti myönnettiin. ”Repun kannosta”, kuului ytimekäs vastaus.
Erikoisjoukkosotilaat ovat kantaneet Suomessa reppua jo 120 vuoden ajan.
Erikoisjoukot-tietokirja kuvaa Suomen erikoisjoukkojen kehitystä Voimaliiton tiedusteluosastosta jääkäriliikkeen ja kaukopartioiden kautta laskuvarjojääkärien, taistelusukeltajien sekä nykyisten ammattisotilaista koostuvien erikoisyksiköiden toimintaan. Ensimmäistä kertaa julkisuuteen kerrotaan suomalaisten erikoisjoukkojen kehittäjistä, joista keskeisimpiä on nykyinen Puolustusvoimain komentaja Janne Jaakkola.
Suomen historiassa, etenkin sodissa, erikoisjoukkojen osuus on ollut merkittävä Suomen selviytymisen kannalta. Ne ovat osa Suomen poliittista uskottavuutta ja kansallista turvallisuudentunnetta. Erikoisjoukkoja on palvellut muun muassa Kosovossa ja Afganistanissa, näkyvimmin Kabulin evakuointioperaatiossa kesällä 2021.
Pitkä itäraja ja pohjoiset olosuhteet ovat kehittäneet suomalaisille erikoisjoukoille kyvyn toimia tehokkaasti näissä oloissa. Tämä osaaminen on noussut kansainvälisen kiinnostuksen kohteeksi, kun Nato-maat joutuvat pohtimaan uudelleen turvallisuuspolitiikkaansa havahduttuaan sodan uhkaan Euroopassa.
Tunnetun sotahistorioitsijan Mikko Porvalin ja erikoisjoukoissa palvelleen Vesapekka Larkkosen yhteistyöteos Erikoisjoukot on ensimmäinen kattava tietokirja suomalaisen erikoisjoukkotoiminnan historiasta. Runsaasti kuvitettu ja lähteisiin pohjautuva teos nostaa esiin hiljaisten ammattilaisten tekemän työn.
Mikko Porvali (s.1980) on useita teoksia Suomen sotilastiedustelun historiasta julkaissut poliisi, lakimies ja historioitsija.
Vesapekka Larkkonen (s. 1987) on entinen erikoisjoukkosotilas, jonka aiemmatkin kirjat ovat käsitelleet suomalaista erikoisjoukkotoimintaa.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana.
