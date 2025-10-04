Lotossa lähti jakoon kaksi miljoonaa euroa - tänne se osui
Lotossa löytyi kierroksella 40/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään kaksi miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 1, 13, 14, 15, 23, 30 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 39 ja plusnumeroksi 28.
Rivi oli pelattu Helsingin kauppakeskus Columbuksen R-kioskilla.
- Kannattaa pitää puhelimessa äänet päällä tässä lähipäivinä. Meiltä Veikkaukselta soitellaan ja kutsutaan maankuuluille voittajakahveille, jossa on tarjolla notkuvassa pöydässä niin suolaista kuin makeaa. Aivan mahdottoman suuret onnittelut voittajalle. Tänne miljonäärisalongin pöydän ääreen mahtuu myös voittajan muutama sukulainen tai kaverikin jättipottia juhlistamaan, hehkuttaa Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.
Ensi lauantaina potissa on jaossa miljoona euroa.
Lauantai-Jokerin oikea rivi on 3 4 7 6 6 8 0. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, jolla voittaa 20 000 euroa.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 62, joka tuo tonnin voiton kahdeksalle riville.
Millin oikea voittorivi on 8, 14, 28, 30, 31 ja 34. Lisänumeroksi arvottiin 33. Kierroksella ei ollut pelattu täysosumia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Yksitoista täysosumaa samalle pelaajalle Kenosta - "Kirkkonummen voitto kävi Veikkaukselle hieman kalliiksi"4.10.2025 10:17:34 EEST | Tiedote
Veikkauksen Kenosta voitettiin keskiviikon myöhäisillan arvonnasta pelin historian suurin voitto. Potti koostui yhdestätoista kymppikenon täysosumasta, jotka osuivat kaikki samalle pelaajalle. Kirkkonummella pelanneelle voittajalle tärähti kaikkiaan 2,75 miljoonan euron megavoitto.
Eurojackpotin potissa nyt 36 miljoonaa euroa - tässä perjantain tulokset3.10.2025 22:28:35 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantain arvonnasta kierroksella 40/2025 ei löytynyt täysosumia. Ensi viikon tiistaina potissa on tarjolla noin 36 miljoonaa euroa.
SUEK sai valmiiksi salibandyn vedonlyöntitutkinnan – esimerkit osoittavat rikkomusten vakavuuden2.10.2025 09:46:44 EEST | Tiedote
Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kertoi torstaina saaneensa päätökseen salibandyn vedonlyöntirikkomustutkintansa. Seuraavaksi aineisto siirtyy Salibandyliiton Kilpailu- ja kurinpitoryhmän (KKR) käsittelyyn.
Ilomantsiin ja Joensuuhun isot voitot Kenosta1.10.2025 13:44:18 EEST | Tiedote
Pohjois-Karjalassa oli viime sunnuntaina Keno-onnekkuus kohdallaan, sillä maakuntaan osui peräti kaksi Kenon suurvoittoa.
Eurojackpotin päävoitto kipusi 28 miljoonaan euroon - tässä kierroksen tulokset30.9.2025 22:39:08 EEST | Tiedote
Eurojackpotissa ei löytynyt tiistain arvonnasta kierroksella 40/2025 täysosumia. Tämän viikon perjantaina potissa on tarjolla 28 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme