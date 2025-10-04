Lotossa lähti jakoon kaksi miljoonaa euroa - tänne se osui

Arvonnan oikea rivi on 1, 13, 14, 15, 23, 30 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 39 ja plusnumeroksi 28.

Rivi oli pelattu Helsingin kauppakeskus Columbuksen R-kioskilla.

- Kannattaa pitää puhelimessa äänet päällä tässä lähipäivinä. Meiltä Veikkaukselta soitellaan ja kutsutaan maankuuluille voittajakahveille, jossa on tarjolla notkuvassa pöydässä niin suolaista kuin makeaa. Aivan mahdottoman suuret onnittelut voittajalle. Tänne miljonäärisalongin pöydän ääreen mahtuu myös voittajan muutama sukulainen tai kaverikin jättipottia juhlistamaan, hehkuttaa Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.

Ensi lauantaina potissa on jaossa miljoona euroa.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 3 4 7 6 6 8 0. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, jolla voittaa 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 62, joka tuo tonnin voiton kahdeksalle riville.

Millin oikea voittorivi on 8, 14, 28, 30, 31 ja 34. Lisänumeroksi arvottiin 33. Kierroksella ei ollut pelattu täysosumia.