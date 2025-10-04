Veikkaus Oy

Lotossa lähti jakoon kaksi miljoonaa euroa - tänne se osui

4.10.2025 22:50:19 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lotossa löytyi kierroksella 40/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään kaksi miljoonaa euroa.

Arvonnan oikea rivi on 1, 13, 14, 15, 23, 30 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 39 ja plusnumeroksi 28.

Rivi oli pelattu Helsingin kauppakeskus Columbuksen R-kioskilla.

- Kannattaa pitää puhelimessa äänet päällä tässä lähipäivinä. Meiltä Veikkaukselta soitellaan ja kutsutaan maankuuluille voittajakahveille, jossa on tarjolla notkuvassa pöydässä niin suolaista kuin makeaa. Aivan mahdottoman suuret onnittelut voittajalle. Tänne miljonäärisalongin pöydän ääreen mahtuu myös voittajan muutama sukulainen tai kaverikin jättipottia juhlistamaan, hehkuttaa Veikkauksen viestintäyksikön päällikkö Tomi Auremaa.

Ensi lauantaina potissa on jaossa miljoona euroa.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 3 4 7 6 6 8 0. Arvonnassa löytyi yksi kuusi oikein -tulos, jolla voittaa 20 000 euroa.

Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Berliini 62, joka tuo tonnin voiton kahdeksalle riville.

Millin oikea voittorivi on 8, 14, 28, 30, 31 ja 34. Lisänumeroksi arvottiin 33. Kierroksella ei ollut pelattu täysosumia.

