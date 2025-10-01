Mediakutsu Kiinteistömessuille
Ohjelmassa pureudutaan taloyhtiöiden talouteen ja rahoitukseen, energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksiin, asunto-osakeyhtiölain uudistukseen, maalämpöratkaisuihin ilman investointia sekä asumisen digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen. Lisäksi luvassa palkintojenjakoja ja ajankohtaiset puheenvuorot isännöinnistä, korjausrakentamisesta ja vastuullisuudesta.
KUTSU Kiinteistömessuille
Tervetuloa korjausrakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon suurimpaan ammattitapahtuma Kiinteistömessuille Helsingin Messukeskukseen 8.–9.10.2025.
Tapahtuman aukioloajat ovat ke 11.10. klo 9–16, after work 16–19, to 12.10. klo 9–16. Kutsun lopussa on linkki akkreditoitumiseen.
Kiinteistömessujen ohjelma alkaa keskiviikkona 8.10. taloyhtiöiden talous- ja rahoituskatsauksella, jonka jälkeen voi saada tietoa investointivapaasta maalämmöstä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja sen kansallinen toimeenpano, energiansäästö 1990-luvun kiinteistöissä sekä julkisivukorjausten vaikutukset energiatehokkuuteen ovat niin ikään vahvasti esillä ohjelmassa.
EU:ssa parhaillaan uusittava energiatehokkuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö nostaa energia- ja lämmitysratkaisut sekä kulutuksen vähentämisen keskiöön.
Uutena isännöintilava, jonka ohjelmasta saa tietoa niin taloyhtiön asioiden johtamisesta kuin isännöinnin ostamiseen kuin eettisiin ohjeisiin liittyen.
Poimintoja ohjelmasta:
Ke 8.10.
-
09:15–09:30 | Speaker’s Corner
Puhdas sisäilma palveluna – all inclusive pakettimatka puhtaaseen sisäilmaan
Puhuja: Kimmo Häyrinen, CTO, UniqAir Oy
-
09:30–10:00 | Kiinteistö Arena
Talous- ja rahoituskyselyn tulosjulkistus
Juho Järvinen, Talous- ja veroasiantuntija, Kiinteistöliitto
-
09:30–10:00 | Isännöinti-lava
Isännöinnin laatu 2025
Riitta Lahtinen, Johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto
-
10:00–10:15 | Speaker’s Corner
Jopa 80 % vähemmän jäteautokäyntejä pihassa
Henrik Lahti, Aluepäällikkö, Molok Oy
-
10:15–10:30 | Speaker’s Corner
Aurinkoenergia ja kiinteistöjen sähköistyvät lämmitysjärjestelmät
Jouni Lautiainen, Viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Lemkem Oy
-
10:30–11:00 | Kiinteistö Arena
Lämmitysjärjestelmän toiminnan varmistaminen ja optimointi
Mats Almgrén, Energia-asiantuntija, Kiinteistöliitto
-
10:45–11:00 | Speaker’s Corner
Palovaroitinten etävalvonta: testaukset ja vikailmoitukset asukkaita vaivaamatta
Jussi Mäntylä, Asiakasvastaava, Wattinen, DNA Oyj
-
11:00–11:30 | Kiinteistö Arena
Maalämpö ilman investointia
Sanna Olshin, Asiakkuuspäällikkö, Geo Geo Oy
-
11:30–12:00 | Kiinteistö Arena
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi – mitä muuttuu Suomessa
Petri Pylsy, Johtava asiantuntija (energia ja ilmasto), Kiinteistöliitto
-
11:30–12:00 | Isännöinti-lava
Isännöinnin auktorisoinnin tulevaisuus
Mia Koro-Kanerva, Toimitusjohtaja, Is
-
12:20 | Päälava
Julkisivuremonttikilpailun voittaja – palkintorahan 5 000 € jakaminen.
Kilpailun järjestäjät: Suomen julkisivuyhdistys ry, Akha ry, Kiinteistömessut
-
15:00 | Päälava
Vuoden työmaa -kilpailun voittaja
To 9.10.
-
11:30 | Päälava
Vastuullisuustalkoot-kilpailun voittaja
-
12:30–13:00 | Speaker’s Corner
Kyberturvallisuus taloyhtiöissä – strateginen päätös
Pekka Talaskivi, Tekninen johtaja, RIL Oy
-
14:30 | Päälava
Linjasaneerauskilpailun palkinnonjako
Kiinteistömessut järjestetään yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa ja samaan aikaan FinnSecin ja Turvallisuusmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa 8.–9.10.2025.
Lisätietoja Kiinteistömessujen ohjelma, viestintä: Anu-Eveliina Mattila, puh. 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com
Yhteyshenkilöt
Anu-Eveliina MattilaBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
