Mediakutsu Kiinteistömessuille

KUTSU Kiinteistömessuille

Tervetuloa korjausrakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon suurimpaan ammattitapahtuma Kiinteistömessuille Helsingin Messukeskukseen 8.–9.10.2025.

Tapahtuman aukioloajat ovat ke 11.10. klo 9–16, after work 16–19, to 12.10. klo 9–16. Kutsun lopussa on linkki akkreditoitumiseen.

Kiinteistömessujen ohjelma alkaa keskiviikkona 8.10. taloyhtiöiden talous- ja rahoituskatsauksella, jonka jälkeen voi saada tietoa investointivapaasta maalämmöstä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja sen kansallinen toimeenpano, energiansäästö 1990-luvun kiinteistöissä sekä julkisivukorjausten vaikutukset energiatehokkuuteen ovat niin ikään vahvasti esillä ohjelmassa.

EU:ssa parhaillaan uusittava energiatehokkuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö nostaa energia- ja lämmitysratkaisut sekä kulutuksen vähentämisen keskiöön.

Uutena isännöintilava, jonka ohjelmasta saa tietoa niin taloyhtiön asioiden johtamisesta kuin isännöinnin ostamiseen kuin eettisiin ohjeisiin liittyen.

Poimintoja ohjelmasta:

Ke 8.10.

09:15–09:30 | Speaker’s Corner

Puhdas sisäilma palveluna – all inclusive pakettimatka puhtaaseen sisäilmaan

Puhuja: Kimmo Häyrinen, CTO, UniqAir Oy

09:30–10:00 | Kiinteistö Arena

Talous- ja rahoituskyselyn tulosjulkistus

Juho Järvinen, Talous- ja veroasiantuntija, Kiinteistöliitto

09:30–10:00 | Isännöinti-lava

Isännöinnin laatu 2025

Riitta Lahtinen, Johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto

10:00–10:15 | Speaker’s Corner

Jopa 80 % vähemmän jäteautokäyntejä pihassa

Henrik Lahti, Aluepäällikkö, Molok Oy

10:15–10:30 | Speaker’s Corner

Aurinkoenergia ja kiinteistöjen sähköistyvät lämmitysjärjestelmät

Jouni Lautiainen, Viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Lemkem Oy

10:30–11:00 | Kiinteistö Arena

Lämmitysjärjestelmän toiminnan varmistaminen ja optimointi

Mats Almgrén, Energia-asiantuntija, Kiinteistöliitto

10:45–11:00 | Speaker’s Corner

Palovaroitinten etävalvonta: testaukset ja vikailmoitukset asukkaita vaivaamatta

Jussi Mäntylä, Asiakasvastaava, Wattinen, DNA Oyj

11:00–11:30 | Kiinteistö Arena

Maalämpö ilman investointia

Sanna Olshin, Asiakkuuspäällikkö, Geo Geo Oy

11:30–12:00 | Kiinteistö Arena

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi – mitä muuttuu Suomessa

Petri Pylsy, Johtava asiantuntija (energia ja ilmasto), Kiinteistöliitto

11:30–12:00 | Isännöinti-lava

Isännöinnin auktorisoinnin tulevaisuus

Mia Koro-Kanerva, Toimitusjohtaja, Is

12:20 | Päälava

Julkisivuremonttikilpailun voittaja – palkintorahan 5 000 € jakaminen.

Kilpailun järjestäjät: Suomen julkisivuyhdistys ry, Akha ry, Kiinteistömessut

15:00 | Päälava

Vuoden työmaa -kilpailun voittaja

To 9.10.

11:30 | Päälava

Vastuullisuustalkoot-kilpailun voittaja

12:30–13:00 | Speaker’s Corner

Kyberturvallisuus taloyhtiöissä – strateginen päätös

Pekka Talaskivi, Tekninen johtaja, RIL Oy

14:30 | Päälava

Linjasaneerauskilpailun palkinnonjako

Kiinteistömessut järjestetään yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa ja samaan aikaan FinnSecin ja Turvallisuusmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa 8.–9.10.2025.



Lisätietoja Kiinteistömessujen ohjelma, viestintä: Anu-Eveliina Mattila, puh. 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com