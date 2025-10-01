MessukeskusMessukeskus

Mediakutsu Kiinteistömessuille

6.10.2025 08:00:00 EEST | Messukeskus | Kutsu

Ohjelmassa pureudutaan taloyhtiöiden talouteen ja rahoitukseen, energiatehokkuusdirektiivin vaikutuksiin, asunto-osakeyhtiölain uudistukseen, maalämpöratkaisuihin ilman investointia sekä asumisen digitalisaatioon ja kyberturvallisuuteen. Lisäksi luvassa palkintojenjakoja ja ajankohtaiset puheenvuorot isännöinnistä, korjausrakentamisesta ja vastuullisuudesta.

KUTSU Kiinteistömessuille  

Tervetuloa korjausrakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon suurimpaan ammattitapahtuma Kiinteistömessuille Helsingin Messukeskukseen 8.–9.10.2025.  

Tapahtuman aukioloajat ovat ke 11.10. klo 9–16, after work 16–19, to 12.10. klo 9–16. Kutsun lopussa on linkki akkreditoitumiseen.   

Kiinteistömessujen ohjelma alkaa keskiviikkona 8.10. taloyhtiöiden talous- ja rahoituskatsauksella, jonka jälkeen voi saada tietoa investointivapaasta maalämmöstä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja sen kansallinen toimeenpano, energiansäästö 1990-luvun kiinteistöissä sekä julkisivukorjausten vaikutukset energiatehokkuuteen ovat niin ikään vahvasti esillä ohjelmassa.   

EU:ssa parhaillaan uusittava energiatehokkuusdirektiivi ja kansallinen lainsäädäntö nostaa energia- ja lämmitysratkaisut sekä kulutuksen vähentämisen keskiöön.  

Uutena isännöintilava, jonka ohjelmasta saa tietoa niin taloyhtiön asioiden johtamisesta kuin isännöinnin ostamiseen kuin eettisiin ohjeisiin liittyen.  

Poimintoja ohjelmasta:   

 Ke 8.10. 

  • 09:15–09:30 | Speaker’s Corner 
    Puhdas sisäilma palveluna – all inclusive pakettimatka puhtaaseen sisäilmaan 
    Puhuja: Kimmo Häyrinen, CTO, UniqAir Oy 

  • 09:30–10:00 | Kiinteistö Arena 
    Talous- ja rahoituskyselyn tulosjulkistus 
    Juho Järvinen, Talous- ja veroasiantuntija, Kiinteistöliitto 

  • 09:30–10:00 | Isännöinti-lava 
    Isännöinnin laatu 2025 
    Riitta Lahtinen, Johtava asiantuntija, KTI Kiinteistötieto 

  • 10:00–10:15 | Speaker’s Corner 
    Jopa 80 % vähemmän jäteautokäyntejä pihassa 
    Henrik Lahti, Aluepäällikkö, Molok Oy 

  • 10:15–10:30 | Speaker’s Corner 
    Aurinkoenergia ja kiinteistöjen sähköistyvät lämmitysjärjestelmät 
    Jouni Lautiainen, Viestintä- ja asiakkuusjohtaja, Lemkem Oy 

  • 10:30–11:00 | Kiinteistö Arena 
    Lämmitysjärjestelmän toiminnan varmistaminen ja optimointi 
    Mats Almgrén, Energia-asiantuntija, Kiinteistöliitto 

  • 10:45–11:00 | Speaker’s Corner 
    Palovaroitinten etävalvonta: testaukset ja vikailmoitukset asukkaita vaivaamatta 
    Jussi Mäntylä, Asiakasvastaava, Wattinen, DNA Oyj 

  • 11:00–11:30 | Kiinteistö Arena 
    Maalämpö ilman investointia 
    Sanna Olshin, Asiakkuuspäällikkö, Geo Geo Oy 

  • 11:30–12:00 | Kiinteistö Arena 
    Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi – mitä muuttuu Suomessa 
    Petri Pylsy, Johtava asiantuntija (energia ja ilmasto), Kiinteistöliitto 

  • 11:30–12:00 | Isännöinti-lava 
    Isännöinnin auktorisoinnin tulevaisuus 
    Mia Koro-Kanerva, Toimitusjohtaja, Is 

  • 12:20 | Päälava 
    Julkisivuremonttikilpailun voittaja – palkintorahan 5 000 € jakaminen. 
    Kilpailun järjestäjät: Suomen julkisivuyhdistys ry, Akha ry, Kiinteistömessut 

  • 15:00 | Päälava 
    Vuoden työmaa -kilpailun voittaja 

To 9.10. 

  • 11:30 | Päälava 
    Vastuullisuustalkoot-kilpailun voittaja 

  • 12:30–13:00 | Speaker’s Corner 
    Kyberturvallisuus taloyhtiöissä – strateginen päätös 
    Pekka Talaskivi, Tekninen johtaja, RIL Oy 

  • 14:30 | Päälava 
    Linjasaneerauskilpailun palkinnonjako 

Kiinteistömessut järjestetään yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa ja samaan aikaan FinnSecin ja Turvallisuusmessujen kanssa Helsingin Messukeskuksessa 8.–9.10.2025.    
    
Lisätietoja Kiinteistömessujen ohjelma, viestintä: Anu-Eveliina Mattila, puh. 050 555 6183, anu-eveliina.mattila@messukeskus.com   

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus

Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. |  Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus 

