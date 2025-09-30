Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi asiakastietojärjestelmä käyttöön ikääntyneiden asiakasohjauksessa

6.10.2025 09:16:53 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote

Ikääntyneiden asiakasohjauksessa siirrytään käyttämään Sosiaali Lifecare -asiakastietojärjestelmää 6.10.2025 alkaen.

Muutoksen myötä asiakasohjaajat kirjaavat kaikki sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, kuten palvelutarpeen arvioinnit ja asiakaskertomusmerkinnät, uuteen järjestelmään. Käyttöönoton alkuvaiheessa tämä voi aiheuttaa viivettä asiakasohjauksen viranomaisnumeroon vastaamisessa sekä palvelutarpeen arviointien saatavuudessa, kun asiakasohjaajat perehtyvät uuteen kirjaamiskäytäntöön. 

Lisäksi Sosiaali Lifecaren muu järjestelmäkokonaisuus otetaan käyttöön Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus -toimialalla 1.4.2026. Tästä tiedotetaan erikseen lähempänä ajankohtaa. 

Muutokset perustuvat vuonna 2024 voimaan tulleeseen asiakastietolakiin (703/2023), joka velvoittaa sosiaalihuollon palvelunjärjestäjiä ja -tuottajia liittymään Kanta-palveluihin. Lain mukaan sosiaalihuollon asiakastiedot tulee kirjata sosiaalihuollon asiakasrekisteriin ja terveydenhuollon tiedot terveydenhuollon potilasrekisteriin. 

sosiaali lifecareasiakastietojärjestelmäasiakastietolaki

Yhteyshenkilöt

Katja Raitatulosaluejohtaja, ikääntyneiden asiakasohjaus

Puh:044 482 5309

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille. 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.

