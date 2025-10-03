Vihreiden Tiina Elo: Temusta tilaaminen kiellettävä
Tullin pääjohtaja Sami Rakshitin mukaan kiinalainen halpaverkkokauppa on ajanut Tullin mahdottomaan tilanteeseen. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan on selvää, että tilanne vaatii nykyistä huomattavasti painavampia toimia krääsäkaupan saamiseksi kuriin.
Tullin laskelmien mukaan Suomeen saapui vuonna 2024 yli 28 miljoonaa lähetystä EU:n ulkopuolelta, kun vielä 2022 vastaavien lähetysten määrä oli alle miljoonan. Määrä on siis kasvanut räjähdysmäisesti, eikä vähiten Temun ja muiden vastaavien verkkokauppojen suosion seurauksena.
– Kiinalaiset krääsäverkkokaupat ylläpitävät kertakäyttökulutuksen kulttuuria ja muodostavat merkittävän uhan vastuullisesti toimivien yritysten tulevaisuudelle. Se on täysin kestämätöntä paitsi ennen kaikkea luonnon ja ilmaston, myös työntekijöiden oikeuksien ja kuluttajien turvallisuuden näkökulmasta, Elo listaa.
Eduskuntaan luovutetaan tällä viikolla Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite, jonka tekijät vaativat ultrapikamuodin ja krääsäkaupan markkinoinnin ja mainonnan kieltämistä sekä sitä, että krääsäkaupan kasvuun puututtaisiin muun muassa verotuksella. Elo antaa aloitteelle ja sen tekijöille täyden tukensa.
– On selvää, että tällaista ylikuluttamiseen yllyttävää rallia pitää pystyä rajoittamaan ja siihen tarvitaan uusia tehokkaita keinoja. On esimerkiksi syytä pohtia, pitäisikö tavaralähetysten toimittaminen EU:n ulkopuolelta suoraan kuluttajille tulevaisuudessa kieltää, kuten Rakshit on ehdottanut. Se voi kuulostaa radikaalilta, mutta nykyisellään tilanne on yksinkertaisesti kestämätön, Elo selittää.
– Olemme tilanteessa, jossa vastuuttomasti toimivat yritykset saavat kohtuutonta kilpailuetua. Se etu perustuu työntekijöiden riistoon ja piittaamattomuuteen ympäristöhaitoista.
Elo kertoo inhimillisellä tasolla ymmärtävänsä, miksi kiinalainen krääsäkauppa vetoaa ihmisiin. Hallituksen leikkausten ja vaikean taloustilanteen seurauksena ihmisten ostovoima on heikentynyt, mikä voi osaltaan lisätä halpaverkkokauppojen suosiota.
– Ongelman ytimessä on ulkomaisten verkkokauppojen riittämätön sääntely sekä kulttuuri, joka tällä hetkellä kannustaa ylikuluttamiseen. Siitä kärsivät niin ilmasto, ihmiset kuin elinkeinoelämä ja siihen meidän on kyettävä puuttumaan tavalla, joka ei aseta yksittäisiä kuluttajia kohtuuttomiin tilanteisiin. Tässä hallitus on toistaiseksi epäonnistunut, kuten ilmasto- ja luontopoltiikassa muutenkin, Elo päättää.
Yhteyshenkilöt
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
