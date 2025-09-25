LUMI-tekoälytehtaan ensimmäiset palvelut lanseerattiin – maksutta yritysten ja tutkijoiden tekoälykehitykseen
LUMI-tekoälytehdas (LUMI AI Factory) on yksi Euroopan unionin ensimmäisistä tekoälytehtaista, joka yhdistää saman katon alle kaiken tekoälykehitykseen tarvittavan: maailmanluokan laskentatehon, korkealaatuisen datan ja huippuluokan osaamiskeskuksen. LUMI-tekoälytehtaan ensimmäiset palvelut on nyt lanseerattu. Palvelut ovat maksuttomia startupeille, pk-yrityksille ja akateemisille tutkijoille. LUMI-tekoälytehdas kiihdyttää tekoälyinnovointia ympäri Eurooppaa.
LUMI-tekoälytehdas tarjoaa kattavan palveluvalikoiman, johon kuuluvat kolme eritasoista suurteholaskennan resurssipakettia LUMI-supertietokoneella tehtävään tekoälykehitykseen, datasetit palveluna, koulutus ja tekninen tuki sekä konsultaatiopalvelut. Nyt lanseeratut kolmetoista ensimmäistä palvelua on esitelty tekoälytehtaan uusilla verkkosivuilla.
Uusi avaus: datasetit palveluna
Laadukkaiden ja arvokkaiden aineistojen tuonti tekoälykehitykseen ja suurteholaskentaan on yksi LUMI-tekoälytehtaan keskeisistä tavoitteista. Datasetit palveluna (Datasets-as-a-Service) edistävät tietoaineistojen saatavuutta ja mahdollistavat niiden täysin uudenlaisen käytön. Tekoälytehdas tarjoaa tässä vaiheessa esimerkiksi puhekielisen suomen ja suomenruotsin lahjoitapuhetta-datan, Paituli-paikkatietodataa ja OpenWebSearch.eu-projektin tuottaman avoimen eurooppalaisen verkkoindeksidatan. Tekoälytehtaan kautta on saatavilla opastusta laskenta- ja dataresurssien hakemiseen.
Data- ja laskentapalveluiden lisäksi LUMI-tekoälytehdas tarjoaa esimerkiksi konsultaatiopalveluita koodien optimointiin ja käyttäjätukea oikeanlaisten tekoälymetodien valintaan ja tekoälymallien koulutukseen. Palvelukatalogi sisältää myös räätälöityjä koulutuksia kattamaan erilaisia käyttäjien tarpeita, jotta yritykset ja tutkijat voivat hyödyntää LUMI-tekoälytehtaan resursseja parhaalla mahdollisella tavalla.
Nyt lanseeratut kolmetoista ensimmäistä palvelua ovat vasta alkua: palveluita täydennetään ja niitä tulee lisää myöhemmin.
– Palveluvalikoimamme pureutuu tekoälykehityksen perusasioihin: dataan, laskentaan ja niiden vaatimaan osaamiseen. Kasvatamme tarjontaa tämän rungon ympärille lisäämällä enemmän sovellusaluekohtaisia palveluja sekä huomioimalla erityisiä tarpeita, kuten tarjoamalla tukea tekoälyn kehitysprojektien vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Palveluja kehitetään yhdessä käyttäjien kanssa ja todellisia tarpeita vastaaviksi. Yhdessä työskentelyä tuetaan myös jalkautumalla sinne, missä alan innovaatioita tehdään ja avaamalla hub-tiloja. Suurin tällainen LUMI AI Factory Hub aukeaa pian Espoon Otaniemeen, sanoo LUMI-tekoälytehtaan palveluista vastaava johtaja Aleksi Kallio CSC:ltä.
Tekoälytehdas vauhdittaa tekoälyosaamista
LUMI-tekoälytehdas toimii yritysten, tutkimusryhmien ja julkisten toimijoiden yhteisenä TKI-toiminnan alustana ja kiihdyttäjänä, jonka avulla voidaan kehittää innovatiivisia, eurooppalaisia tekoälymalleja ja -sovelluksia.
LUMI-tekoälytehdas hyödyntää alkuvaiheessa EuroHPC-yhteisyrityksen omistamaa LUMI-supertietokonetta, joka sijaitsee CSC:n datakeskuksessa Kajaanissa. Nykyinen LUMI-supertietokone tullaan vaiheittain korvaamaan uuden sukupolven EuroHPC-supertietokoneella, nimeltään LUMI-AI. Lisäksi LUMI-AI-laskentaympäristöä täydennetään myöhemmin myös LUMI-IQ-kvanttitietokoneella, joka on suunniteltu kvanttilaskentaa ja tekoälyä yhdistäviin tehtäviin
– LUMI-AI tulee olemaan maailman suurimpia julkisia tekoälylaskennan supertietokoneita ja siihen kytkettyä datainfrastruktuuria tullaan käyttämään ennennäkemättömän rikkaiden tietovarantojen tarjoamiseen tutkimuksen ja yritysten tuotekehityksen tarpeisiin, kertoo LUMI-AI-hankkeesta vastaava johtaja Pekka Manninen CSC:ltä.
Tekoälytaidot tärkeitä koko Euroopalle
Tekoälytaitojen kehittäminen on kriittistä koko Euroopan talouskasvun, yhteiskunnan hyvinvoinnin ja teknologisen suvereniteetin vuoksi. Yli 70 yritystä Suomesta on jo tähän mennessä käyttänyt LUMI-supertietokoneen laskentatahoa, ja monet näistä ovat hyödyntäneet tekoälyä tuotekehitystyössään.
Gosta Labs on suomalainen terveysteknologiayritys, joka rakentaa koneoppimismalleja potilashoidon ja lääketieteellisen työn kehittämiseen. Yrityksen päätuote on Gosta Aide – tekoälyavustaja, jonka kielimallit on räätälöity sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin. Gosta Aide automatisoi asiakas- ja potilaskertomusten kirjaamisen, vapauttaen ammattilaisten aikaa kohtaamisiin asiakkaiden kanssa ja tukien inhimillistä, laadukasta hoitoa.
Gosta Labs on hyödyntänyt LUMI-supertietokonetta kehittääkseen tehtäväkohtaisia kielimalleja, jotka tukevat palvelun tarkkuutta ja käytettävyyttä.
– Asiakkaamme ovat olleet aidosti innoissaan vahvasta eurooppalaisesta osaamisestamme ja siitä, että pystymme kehittämään koneoppimismalleja terveydenhuollon tarpeisiin ilman, että kaikkien ratkaisujen tarvitsee nojata globaaleihin toimijoihin, kertoo Gosta Labsin perustaja Lauri Sippola.
Yhteensä LUMIlla on laskettu tähän mennessä noin 3500 tutkimusprojektia, joista yli puolessa on hyödynnetty tekoälyä. LUMIn avulla tehdään suomalaista ja eurooppalaista huippututkimusta, joka edistää tiedettä ja yritysten tuotekehitystä ja parantaa sitä kautta suomalaista ja eurooppalaista osaamista, työllisyyttä ja kilpailukykyä.
LUMI-tekoälytehdasta isännöi konsortio, johon kuuluvat Suomen lisäksi Norja, Puola, Tanska, Tšekki ja Viro. Tekoälytehdasta koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ja Suomesta ovat mukana myös Aalto-yliopisto, AI Finland ja Helsingin yliopisto.
Yhteyshenkilöt
Aleksi KallioJohtaja, LUMI-tekoälytehtaan palveluyksikköCSC - Tieteen tietotekniikan keskusPuh:050 384 5158aleksi.kallio@csc.fi
Pekka ManninenJohtaja, tiede ja teknologiaCSC - Tieteen tietotekniikan keskusPuh:050 381 2831pekka.manninen@csc.fi
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
on valtion ja korkeakoulujen omistama, voittoa tavoittelematon erityistehtäväyhtiö. Osana kansallista tutkimusjärjestelmää CSC kehittää, integroi ja tarjoaa korkeatasoisia ICT-palveluja tutkimukselle, opetukselle, kulttuurille, julkishallinnolle ja yrityksille. Lisätietoa: www.csc.fi
