Suomen paviljonki COP30:ssa – Yritykset ilmastotoimien ytimessä

COP30 kokoontuu marraskuussa Belémissä, Brasiliassa. Suomi osallistuu kokoukseen omalla paviljongillaan, mikä korostaa maan aktiivista roolia ilmastojohtajuudessa. Paviljongissa esitellään, miten suomalaiset yritykset ja instituutiot vauhdittavat ilmastoratkaisuja innovaatioiden, digitalisaation ja vähähiilisen teollisen murroksen avulla.

Suomen paviljongin pääkumppaneina toimivat Nokia ja Outokumpu, ja mukana ovat myös Hydrogen Cluster, Sitra, Stora Enso, Aalto-yliopisto, ACCC, Aeromon, Business Tampere, Helsingin ja Tampereen kaupungit, Coolbrook, DIMECC, Suomen ympäristökeskus, St1, TAH-säätiö ja Helsingin yliopisto. Laaja osallistujajoukko kuvastaa Suomen kykyä tuottaa ilmastoinnovaatioita eri aloilla – raskaasta teollisuudesta tutkimukseen ja kaupunkikehitykseen. Paviljongin ohjelmaa täydentävät myös kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten järjestämät tapahtumat.

”Olen ylpeä siitä, että meillä on laaja joukko suomalaisia yrityksiä ja toimijoita edustamassa ilmastoratkaisuja paviljongissamme COP30:ssa. Tämä osoittaa jälleen, kuinka paljon osaamista ja konkreettisia ratkaisuja voimme tarjota muille maille puhtaan siirtymän vauhdittamiseksi maailmanlaajuisesti. Yritysten tuki kunnianhimoiselle ja ennustettavalle ilmastopolitiikalle kaikilla tasoilla – myös kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa – on äärimmäisen tärkeää,” sanoo ilmasto- ja ympäristöministeri Sari Multala.

”Paviljonki tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden esitellä suomalaisia innovaatioita ja vastuullisia ratkaisuja maailmalle. Olen innoissani, että saan olla paikan päällä avaamassa paviljongin ja edistämässä suomalaisten yritysten osaamista,” sanoo ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Suomen paviljongin avajaispuheenvuoron pitää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio.

Ilmastopolitiikasta talouspolitiikkaa

COP30:ssa pöydällä ovat muun muassa hiilen hinnoittelu, kauppapolitiikka ja sääntelykehykset – teemat, jotka vaikuttavat suoraan suomalaisen teollisuuden toimintaedellytyksiin. Samalla yksityinen sektori on noussut entistä näkyvämpään rooliin, kun tulevaisuuden talouden pelisääntöjä kirjoitetaan uudelleen.

Puheenjohtajamaa Brasilia on korostanut ilmastosiirtymän peruuttamattomuutta. Yritysten, jotka haluavat menestyä, on osattava ennakoida muutosta ja sopeuduttava siihen ajoissa. Suomen läsnäolo Belémissä kertoo halusta sitoutua kansainväliseen yhteistyöhön ja olla mukana rakentamassa käytännön ilmastoratkaisuja.

"Digitalisaatio voi vauhdittaa edistysaskelia päästöjen vähentämisessä, mahdollisuuksien yhdenvertaisessa saatavuudessa ja pitkäjänteisessä arvonluonnissa. Nokia tarjoaa kaikkialle luotettavia, joustavia ja korkeatasoisia yhteyksiä. Keskitymme rakentamaan resurssitehokkaita ja vähän energiaa kuluttavia viestintäverkkoja, joiden avulla luomme yhteyksiä ja edistämme kestävää ja vastuullista tulevaisuutta,” sanoo Nokian vastuullisuusjohtaja Subho Mukherjee.

”Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on välttämätöntä ja samalla se edistää talouden kilpailukykyä. Yksityisellä sektorilla on keskeinen rooli tämän siirtymän muovaamisessa. Outokumpu näkee, että vähäpäästöinen ruostumaton teräs ja metallit ovat vihreän siirtymän ja ilmastokestävyyden mahdollistajia – aina uusiutuvan energian infrastruktuurista puhtaisiin teknologioihin ja kaupunkien kiertotalousjärjestelmiin. COP30 muistuttaa siitä, että ilmastotoimien on oltava yhteinen ponnistus: teollisuuden, päättäjien ja koko yhteiskunnan on toimittava yhdessä pysyvän muutoksen luomiseksi,” sanoo Outokummun vastuullisuusjohtaja Heidi Peltonen.

Suomi muovaamassa ilmastotoimien tulevaisuutta

Suomen osallistuminen COP30:een osoittaa sitoutumista siihen, että innovaatiot muutetaan mitattavaksi edistykseksi. Suomen paviljonki nostaa esiin teemoja kuten teollisuuden päästövähennykset, digitalisaation, kierto- ja biotalouden sekä ilmastokestävyyden, ja esittelee näin Suomea kansainvälisenä vihreän innovaation keskuksena.

Suomi näkee, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on välttämätöntä ympäristön kannalta ja toisaalta strateginen mahdollisuus talouden uudistumiseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Paviljongillaan Suomi pyrkii vahvistamaan kansainvälisiä kumppanuuksia ja jakamaan käytännön ratkaisuja, jotka tukevat globaalia vihreää siirtymää.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluvat yritysorganisaatioiden lisäksi ympäristöministeriö, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Brasilian-suurlähetystö sekä Business Finland. Hankkeen toteutuksesta vastaa Miltton, ja paviljonki rahoitetaan partnerien kontribuutioilla.