Järvilohen ja taimenen kutu lähestyy Hiitolanjoella – Vedenalainen kamera kerää havaintoja
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vesistöyksikkö ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut ovat asennuttaneet Hiitolanjokeen vedenalaisen kameran, joka tallentaa livekuvaa läpi syksyisen järvilohien ja taimenten kutuajan. Tämä tarkkailu on osa Hiitolanjoen ennallistamisen tuloksellisuuden seurantaa. Tietoa saadaan muun muassa lohen ja taimenen kudun tarkasta ajoittumisesta, kutupaikan valinnasta, kuin myös joen kalojen lajistosta, jopa lajisuhteista.
Kudun ajoittumisen perusteella kalaviranomainen voi yhdessä vesialueiden omistajien kanssa pohtia mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja kestäviä kalastusjärjestelyjä.
Vaikka kyseessä on seuranta, niin Hiitolanjoen vedenalainen maisema on myös upea luonnonnäytelmä, jonka ELY-keskus haluaa toki tarjota kaiken kansan nähtäväksi. Mukavia katseluhetkiä!
Yhteyshenkilöt
Matti Vaittinen, vesistöpäällikkö
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
p. 0295 029 112
matti.vaittinen@ely-keskus.fi
Joonas Ikävalko, kalastusbiologi
Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 0295 029 170
joonas.ikavalko@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. ELY-keskus hoitaa elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.
Kaakkois-Suomen ELY-keskus kehittää ja tukee taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia. ELY-keskus toimii tiiviissä yhteistyöverkostossa alueen, kansalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden toimijoiden hyväksi tavoitteenaan elinvoimainen, kestävä ja saavutettava Kaakkois-Suomi.
