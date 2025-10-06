Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väitös paksu- ja peräsuolen typistystoimenpiteisiin liittyvistä komplikaatioista ja kuolleisuudesta
Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Marie Grönroos-Korhosen väitöstutkimus tarkastelee paksu- ja peräsuolen alueen typistystoimenpiteiden uusintaleikkausta vaativia komplikaatioita ja niihin liittyvää kuolleisuutta.
Paksu- ja peräsuolen alueen typistykset kuuluvat maailmanlaajuisesti yleisimpiin vatsan alueen leikkauksiin. Leikkausriskien vähentämiseksi on tehty paljon työtä, mutta kyseessä on edelleen korkean riskin toimenpide, johon liittyy uusintaleikkauksia vaativia komplikaatioita. Komplikaatiolla tarkoitetaan hoidon aikana tai sen seurauksena ilmenevää haittatapahtumaa, joka voi hidastaa paranemista ja vaatia lisähoitoa.
Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Marie Grönroos-Korhonen osoittaa väitöskirjassaan, että päivystyksellisen paksusuolikirurgian jälkeen tehdyn uusintaleikkauksen kuolleisuus oli kolminkertainen verrattuna suunniteltuun leikkaukseen. Tutkimustulosten perusteella Grönroos-Korhonen painottaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteiden merkitystä, jotta päivystysleikkausten tarve vähenisi. Lisäksi päivystyksellisten leikkausten olosuhteita tulisi pyrkiä parantamaan.
Tutkimuksessa analysoitiin yli kymmenen vuoden ajalta HUSin sairaaloissa paksu- tai peräsuolen leikkauksessa olleita potilaita, jotka joutuivat kuukauden sisällä uusintaleikkaukseen komplikaation vuoksi.
Väitöstutkimuksen tavoitteena oli:
- tarkastella kuolemanriskiä komplikaatioiden vuoksi tehtyjen uusintaleikkausten jälkeen sekä kuolleisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä
- selvittää, onko sairaalan leikkausmäärällä vaikutusta kuolemanriskiin suunnitelluissa leikkauksissa
- tutkia tarkemmin uusintaleikkausta vaativien suolisauman pettämiseen liittyvän kuoleman riskitekijöitä suhteessa komplikaation toteamisajankohtaan.
Yleisin vakava komplikaatio oli suolisauman pettäminen. Erityisesti aikaisessa vaiheessa todettuun suolisauman pettämiseen liittyvä kuolleisuus oli korkeampaa päivystyksellisen leikkauksen jälkeen. Uusintaleikkauksen osalta elinvaurion, kuten munuaisten akuutin vaurion, kehittyminen oli merkittävä riskitekijä kuolleisuudelle.
Havaintona oli, että pienen leikkausmäärän sairaaloissa uusintaleikkauksen riski ja komplikaatioiden kokonaismäärä olivat suurempia kuin suuren leikkausmäärän sairaaloissa. Sen sijaan kuolleisuus vakavan komplikaation jälkeen oli samaa tasoa riippumatta sairaalan koosta.
– Tulokset eivät puolla lisäkeskittämistä paksusuolikirurgiassa, mutta sairaaloiden välinen yhteistyö on tärkeää. Elinvaurion kehittymistä voidaan mahdollisesti ehkäistä tunnistamalla komplikaatiot ajoissa ja kehittämällä tehohoidon tasoa, Grönroos-Korhonen kertoo.
LL, EL Marie Grönroos-Korhonen väittelee aiheesta "Failure to rescue for severe complications in colorectal surgery" Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 10.10.2025 kello 12. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltasairaala, Kruunuhakasali, Haartmaninkatu 4.
Vastaväittäjänä on dosentti Martin Rutegård, Uumajan yliopisto, ja kustoksena on Pauli Puolakkainen.
Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marie Grönroos-KorhonenErikoislääkäriPuh:0444828094marie.gronroos@helsinki.fi
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi asiakastietojärjestelmä käyttöön ikääntyneiden asiakasohjauksessa6.10.2025 09:16:53 EEST | Tiedote
Ikääntyneiden asiakasohjauksessa siirrytään käyttämään Sosiaali Lifecare -asiakastietojärjestelmää 6.10.2025 alkaen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu ensi tiistaina30.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Ajanvaraus maksuttomiin influenssa- ja koronarokotuksiin avautuu ensi tiistaina 7. lokakuuta kello 12 Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialue kutsuu asukkaat keskustelemaan ravitsemuksesta30.9.2025 09:00:51 EEST | Tiedote
Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät kokemukset herättävät erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Jotta ravitsemusasioita voidaan edistää entistä paremmin, tarvitaan laajempaa ymmärrystä ja avointa keskustelua.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Peruskivi muurattiin – uusi sairaalaosa tukee modernia hoitoa ja logistiikkaa29.9.2025 11:31:36 EEST | Tiedote
Peruskiven saanut keskussairaalan uusin rakennusosa tarjoaa tulevaisuudessa valmiudet tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä sekä toimivaa potilas-, henkilö- ja tavaralogistiikkaa.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Vuoden 2025 röntgenhoitaja on Nina Nieminen Lahdesta25.9.2025 14:28:12 EEST | Tiedote
Suomen Röntgenhoitajat ry on valinnut vuoden 2025 röntgenhoitajaksi Nina Niemisen Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta. Nina Nieminen palkittiin Radiografiapäivien yhteydessä Helsingissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme