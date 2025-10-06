Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väitös paksu- ja peräsuolen typistystoimenpiteisiin liittyvistä komplikaatioista ja kuolleisuudesta

Paksu- ja peräsuolen alueen typistykset kuuluvat maailmanlaajuisesti yleisimpiin vatsan alueen leikkauksiin. Leikkausriskien vähentämiseksi on tehty paljon työtä, mutta kyseessä on edelleen korkean riskin toimenpide, johon liittyy uusintaleikkauksia vaativia komplikaatioita. Komplikaatiolla tarkoitetaan hoidon aikana tai sen seurauksena ilmenevää haittatapahtumaa, joka voi hidastaa paranemista ja vaatia lisähoitoa.

Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Marie Grönroos-Korhonen osoittaa väitöskirjassaan, että päivystyksellisen paksusuolikirurgian jälkeen tehdyn uusintaleikkauksen kuolleisuus oli kolminkertainen verrattuna suunniteltuun leikkaukseen. Tutkimustulosten perusteella Grönroos-Korhonen painottaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimenpiteiden merkitystä, jotta päivystysleikkausten tarve vähenisi. Lisäksi päivystyksellisten leikkausten olosuhteita tulisi pyrkiä parantamaan.

Tutkimuksessa analysoitiin yli kymmenen vuoden ajalta HUSin sairaaloissa paksu- tai peräsuolen leikkauksessa olleita potilaita, jotka joutuivat kuukauden sisällä uusintaleikkaukseen komplikaation vuoksi.

Väitöstutkimuksen tavoitteena oli:

tarkastella kuolemanriskiä komplikaatioiden vuoksi tehtyjen uusintaleikkausten jälkeen sekä kuolleisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä

selvittää, onko sairaalan leikkausmäärällä vaikutusta kuolemanriskiin suunnitelluissa leikkauksissa

tutkia tarkemmin uusintaleikkausta vaativien suolisauman pettämiseen liittyvän kuoleman riskitekijöitä suhteessa komplikaation toteamisajankohtaan.

Yleisin vakava komplikaatio oli suolisauman pettäminen. Erityisesti aikaisessa vaiheessa todettuun suolisauman pettämiseen liittyvä kuolleisuus oli korkeampaa päivystyksellisen leikkauksen jälkeen. Uusintaleikkauksen osalta elinvaurion, kuten munuaisten akuutin vaurion, kehittyminen oli merkittävä riskitekijä kuolleisuudelle.

Havaintona oli, että pienen leikkausmäärän sairaaloissa uusintaleikkauksen riski ja komplikaatioiden kokonaismäärä olivat suurempia kuin suuren leikkausmäärän sairaaloissa. Sen sijaan kuolleisuus vakavan komplikaation jälkeen oli samaa tasoa riippumatta sairaalan koosta.

– Tulokset eivät puolla lisäkeskittämistä paksusuolikirurgiassa, mutta sairaaloiden välinen yhteistyö on tärkeää. Elinvaurion kehittymistä voidaan mahdollisesti ehkäistä tunnistamalla komplikaatiot ajoissa ja kehittämällä tehohoidon tasoa, Grönroos-Korhonen kertoo.

LL, EL Marie Grönroos-Korhonen väittelee aiheesta "Failure to rescue for severe complications in colorectal surgery" Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa 10.10.2025 kello 12. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltasairaala, Kruunuhakasali, Haartmaninkatu 4.

Vastaväittäjänä on dosentti Martin Rutegård, Uumajan yliopisto, ja kustoksena on Pauli Puolakkainen.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.