Ylänteen myllysiltaa Hämeenlinnassa korjataan, liikenne kiertotielle perjantaina 10.10.2025 klo 18.00
Ylänteentie (tie 14111) Hämeenlinnassa katkaistaan liikenteeltä Ylänteen myllysillan korjauksen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
Ylänteen myllysillan korjaaminen Hämeenlinnassa aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Ylänteentiellä. Korjauksessa sillan kaiteet uusitaan.
Ylänteentie (tie 14111) katkaistaan liikenteeltä Saarentien ja Kostilantien välillä sijaitsevan Ylänteen myllysillan kohdalta perjantaina 10.10.2025 klo 18.00 ja avataan liikenteelle viimeistään sunnuntaina 19.10.2025 kello 21.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.
Liikenne ohjataan kiertotielle Ronnintien/Lammintien (tie 317) ja Raittinsaarentien (tie 14111) kautta. Kiertotien pituus on noin 23,9 km.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Työmaapäällikkö Otto Suominen, Destia Oy, puh. 040 661 3845
Valvontakonsultti Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, puh. 045 126 9960
Projektipäällikkö Timo Repo, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295 021 338
Linkit
