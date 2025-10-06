Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat saavat apua ryhmäkuntoutuksesta
Psykologi Meeri Keurulaisen väitöstutkimuksen mukaan ryhmäkuntoutuksen osallistujat kuvasivat positiivisia muutoksia fyysisessä ja psyykkisessä toimintakyvyssään.
Krooninen väsymysoireyhtymä on pitkäaikainen ja vaikeasti diagnosoitava sairaus, jonka tyypillisiä oireita ovat voimakas uupumus ja heikentynyt rasituksensietokyky. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa sairastuneen toimintakykyä ja elämänlaatua.
Psykologi Meeri Keurulainen osoittaa väitöskirjassaan, että krooniseen väsymysoireyhtymään sairastuneiden kuntoutumisen edellytyksiä voidaan vahvistaa, jos terveydenhuollossa huomioidaan sairastuneen toimijuus lääketieteellisen näkökulman rinnalla. Laadullisessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lieväasteisesti oireilevien kokemuksia.
– Oireyhtymään liittyvä tieteellinen tutkimus on vireää ja uusia kuntoutusmuotoja kehitetään jatkuvasti, Keurulainen kertoo.
Keurulainen teki väitöstutkimuksensa osana Päijät-Hämeen keskussairaalan monitieteellistä hanketta, jossa kehitettiin krooniseen väsymysoireyhtymään sairastuneille kohdennettua terveyspsykologista ryhmäkuntoutusta. Osallistujat kokivat ryhmäkuntoutuksen vahvistavan itsesäätelykeinoja ja itsetietoisuutta sekä auttavan sairastumisen herättämien tunteiden jäsentelyssä.
Erityisen hyödyllisenä osallistujat pitivät kuntoutusprosessin rakentamista yhteisessä vuoropuhelussa tiedon, vertaisten ja ammattilaisten ohjauksen kesken. Ryhmäkuntoutukseen osallistuneet kokivat kuntoutuksen vahvistaneen tunnetta toimijuudesta, eli siitä, että he voivat itse vaikuttaa ja tehdä valintoja omassa kuntoutumisessaan ja arjessaan.
Tuloksissa nousivat esiin myös terveydenhuollon rakenteelliset ja asenteelliset haasteet. Hoito- ja kuntoutuspolkujen puuttuessa sairastuneet joutuivat turvautumaan omaisiin ja vertaistukeen. Lisäksi taloudellinen epävarmuus vei voimavaroja kuntoutumiselta.
– Sairastunut nähdään perinteisesti hoidon ja kuntoutuksen kohteena. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että myös yksilön omat taidot, halu kuntoutua, sosiaalinen verkosto ja käyttäytymiskokeiluihin kannustava ammattilaisten tarjoama tuki ovat kuntoutumisessa keskeisiä. Kuntoutusta tulisikin rakentaa yksilöllisten voimavarojen ja toimijuuden vahvistamisen ympärille, Keurulainen painottaa.
– Kuntoutus ei ole vain yksilön asia, vaan yhteinen prosessi, jossa yhteiskunta, palvelurakenteet ja sairastunut ihminen vaikuttavat toisiinsa. Jokaisen panos on tärkeä, hän jatkaa.
Meeri Keurulaisen akateeminen väitöstilaisuus Terveyspsykologinen lähestymistapa kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavien kuntoutukseen ja toimijuuden vahvistamiseen.
Lauantai na 11.10. klo 12 Mattilanniemi, Agora, ls. 2. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.
Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä: https://r.jyu.fi/vaitos-keurulainen111025
Vastaväittäjänä toimii dosentti Elina Weiste, Työterveyslaitos ja kustoksena professori Juha Holma, Jyväskylän yliopisto.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Meeri KeurulainenPsykologiPuh:0447195045meeri.keurulainen@paijatha.fi
Kuvat
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Väitös paksu- ja peräsuolen typistystoimenpiteisiin liittyvistä komplikaatioista ja kuolleisuudesta6.10.2025 14:23:38 EEST | Tiedote
Gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri Marie Grönroos-Korhosen väitöstutkimus tarkastelee paksu- ja peräsuolen alueen typistystoimenpiteiden uusintaleikkausta vaativia komplikaatioita ja niihin liittyvää kuolleisuutta.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uusi asiakastietojärjestelmä käyttöön ikääntyneiden asiakasohjauksessa6.10.2025 09:16:53 EEST | Tiedote
Ikääntyneiden asiakasohjauksessa siirrytään käyttämään Sosiaali Lifecare -asiakastietojärjestelmää 6.10.2025 alkaen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kausirokotusten sähköinen ajanvaraus avautuu ensi tiistaina30.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Ajanvaraus maksuttomiin influenssa- ja koronarokotuksiin avautuu ensi tiistaina 7. lokakuuta kello 12 Päijät-Hämeen hyvinvointialueella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Hyvinvointialue kutsuu asukkaat keskustelemaan ravitsemuksesta30.9.2025 09:00:51 EEST | Tiedote
Ruokaan ja ravitsemukseen liittyvät kokemukset herättävät erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Jotta ravitsemusasioita voidaan edistää entistä paremmin, tarvitaan laajempaa ymmärrystä ja avointa keskustelua.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Peruskivi muurattiin – uusi sairaalaosa tukee modernia hoitoa ja logistiikkaa29.9.2025 11:31:36 EEST | Tiedote
Peruskiven saanut keskussairaalan uusin rakennusosa tarjoaa tulevaisuudessa valmiudet tehostaa resurssien ja tilojen käyttöä sekä toimivaa potilas-, henkilö- ja tavaralogistiikkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme