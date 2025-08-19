Yli 55-vuotiaat luottavat rautakauppoihin – laatu ja asiakaspalvelu ratkaisevat

Tuoreen Erikoiskauppa 2025 -tutkimuksen mukaan 63 % yli 55-vuotiaista, jotka ovat joskus ostaneet rautakaupan tuotteita itselleen tai talouteensa, asioi rautakaupassa vähintään kerran vuodessa ja 7 % kuukausittain. Vain 4 % heistä ilmoitti, ettei asioi rautakaupoissa lainkaan.

63 % vastaajista kertoo suunnittelevansa remonttia lähitulevaisuudessa.

”Kyselytutkimuksen ensimmäinen yllätys oli kuinka aktiivisia vanhemmat ikäluokat ovat remontoimaan ja rakentamaan. Ikäryhmässä selkeästi suosituin remonttisuunnitelma koski maalausremontteja. Lisäksi aiottiin tehdä muita pienempiä pintaremontteja sekä laittaa mökkiä kuntoon”, sanoo rauta- ja sisustustarvikekauppayhdistys RASI ry:n toimitusjohtaja Minna Liuksiala.

Varttuneemmat asiakkaat eivät pelkästään suunnittele – he myös tekevät. Kaikista vastaajista 20 % aikoo toteuttaa remontin itse ja 20 % aikoo osallistua työhön osittain. 5 % ei osaa sanoa ja 33 % ei ole remontointisuunnitelmia lähitulevaisuudessa. Karkeasti jaoteltuna 2/3 osaa remonttia suunnittelevista on itse mukana remontissa jollainlailla ja 1/3 osa luottaa yksinomaan ammattilaisten apuun.

”55+ ikäryhmässä on paljon käytännön osaajia, joilla on halua ja kykyä tehdä itse”, kertoo Liuksiala.

Suosituimpia tuotteita ostoskorissa olivat erityisesti työvälineet 39 %, pihan ja puutarhan tuotteet (36 %) ja sisustus- ja säilytystuotteet (27 %) sekä pintamateriaalit (24 %).

”Tuoteryhmien ostamisen naisilla ja miehillä voi sanoa vastaavan yleisiä stereotypioita. Ei liene yllätys, että miesten ostokset keskittyivät työvälineisiin ja pintamateriaaleihin ja naisten puolestaan pihan tuotteisiin sekä sisustus- ja säilytystuotteisiin”, toteaa Liuksiala.

Kivijalkakaupat pitävät pintansa – verkkokauppa täydentää

78 % tekee ostoksensa fyysisissä rautakaupoissa, kun taas 12 % suosii ensisijaisesti verkkokauppoja. Verkkokauppaostajista suurin osa käyttää perinteisten rautakauppojen verkkosivuja, mutta 7 % tekee tilauksia myös kiinalaisilta verkkosivustoilta.

”Kun vertaa rauta- ja sisutuskaupan ostopaikkavalintoja muihin erikoiskauppoihin, niin kivijalkakauppojen merkitys on selkeästi suurempi, vain 6 % ikäryhmästä arvioi verkko-ostamisensa kasvavan lähitulevaisuudessa”, sanoo Liuksiala.

Tiedonhaku ennen ostoksia on harkittua

Ennen hankintaa 36 % hakee tietoa kauppojen verkkosivuilta ja 31 % kauppojen tarjousilmoitteluista. Sosiaalisen median sivustot ja suosittelut näyttelivät pientä roolia yli 55-vuotiaiden tiedonhaussa – vain 3 % ilmoitti hakevansa tietoa näistä kanavista ennen hankintaa.

”Tämä kertoo harkitusta ja perinteisiin kanaviin luottavasta ostokäyttäytymisestä”, toteaa Liuksiala.

Laatu ratkaisee – käytännöllisyys, hinta ja palvelu seuraavat

Ostopäätöksissä laatu korostuu: 90 % pitää sitä melko tai erittäin tärkeänä. Käytännöllisyys (87 %) nousi heti laadun jälkeen tärkeimmäksi tekijäksi, hinta (79 %) ja kaupan asiakaspalvelu (67 %) seurasivat perässä.

72 % arvioi rahankäyttönsä pysyvän ennallaan tai kasvavan – vain 13 % uskoo sen vähenevän.

"Eläkkeiden korotustasot ja kertynyt varallisuus tukevat kulutushalukkuutta. Varttuneella väestöllä on ostovoimaa ja selkeä näkemys siitä, mitä he haluavat. Laatu ja palvelu ratkaisevat – ja rautakaupat vastaavat tähän kysyntään", sanoo Liuksiala.

Kotitalousvähennys tukee remontointia

57 % on käyttänyt kotitalousvähennystä aiemmissa remonteissa ja yli puolet (53 %) kokee sen vaikuttavan tuleviin suunnitelmiin.

"Kotitalousvähennys on konkreettinen kannustin, joka näkyy suoraan kuluttajien remonttipäätöksissä. Kun yli puolet 55+ ikäryhmästä kokee sen vaikuttavan omiin suunnitelmiinsa, on selvää, että vähennyksen korottaminen tukisi koko toimialan elpymistä ja vahvistaisi kotimaisen työn kysyntää”, toteaa Liuksiala.



Koko erikoiskauppaa koskeva Erikoiskauppa 2025 -ostopolkututkimus löytyy täältä.

Erikoiskaupan liitto ETU ry tutki yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa poikkeuksellisen laajasti suomalaisten 55 vuotta täyttäneiden käsityksiä itsestään kuluttajina. Nuorimmat vastaajat olivat 55-vuotiaita, vanhimmat yli 90-vuotiaita. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian, jonka paneelikyselyyn vastasi internetissä heinä-, elo- ja syyskuussa yhteensä 3824 kohderyhmään kuulunutta. Rauta- ja sisustuskauppatuotteita ostaneita vastaajia tutkimuksessa on 836. Tulokset on vakioitu vastaamaan vakioväestöä iän, sukupuolen ja asuinpaikan mukaan.