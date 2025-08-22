Solidiumin toimitusjohtajalla on yhtiön ja valtio-omistajan luottamus
Solidiumin hallitus ja yhtiön toimitusjohtaja Matts Rosenberg ovat valtio-omistajan toiveesta käyneet kattavan keskustelun toimitusjohtajan tehtävään kuuluvien hyvän hallinnon ja henkilöstöpolitiikan periaatteiden toteutumisesta hänen aiemmissa luottamustehtävissään.
Solidiumin hallitus on jo aiemmin tänä vuonna toimitusjohtajaa rekrytoidessaan tehnyt perusteellisen arvion Matts Rosenbergin soveltuvuudesta Solidiumin toimitusjohtajan tehtävään. Hallituksen tiedossa ei ole mitään sellaista, mikä olisi ristiriidassa nimityksen yhteydessä tehdyn arvioinnin kanssa. Hallitus on todennut, että Matts on nauttinut ja nauttii edelleen hallituksen ja valtio-omistajan luottamusta tehtävässään.
"Solidiumin hallitus on arvioinut tilanteen huolellisesti ja käynyt asiasta rakentavan keskustelun valtio-omistajan kanssa. Matts Rosenbergilla on tehtävässään Solidiumin hallituksen täysi luottamus," toteaa Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen.
"Valtio on edustettuna tietyissä listayhtiöissä Solidiumin kautta. Valtion omistajapolitiikan periaatepäätös edellyttää sen omistamilta yhtiöiltä tinkimätöntä hyvän hallinnon ja eettisen toiminnan noudattamista. Solidiumin johto on vahvistanut sitoutumisensa näihin periaatteisiin," sanoo valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston ylijohtaja Maija Strandberg.
”Solidiumin tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Tämän tehtävän edellyttämiin toimintaperiaatteisiin olen vahvasti sitoutunut," sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg.
Lisätietoja:
Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen; soittopyynnöt Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198
Solidium on Suomen valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta kansallisesti merkittävissä yrityksissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa taloudellista arvoa. Solidiumin sijoitusvarallisuuden arvo on noin 8,0 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi.
