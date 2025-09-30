Sweco Finland Oy

Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta

7.10.2025 09:00:00 EEST | Sweco Finland Oy | Tiedote

Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa Swecon asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Ilmakuva, joka esittää vehreää puistomaista maisemaa etualalla, taustalla teollisuusalue.

Fimpec on konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntija, joka on erikoistunut vaativien investointiprojektien läpivientiin hankekehityksestä käyttöönottovaiheeseen erityisesti energia- ja teollisuushankkeissa. Sen osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa puhtaaseen energiaan, vetytalouteen, bio- ja kiertotalouteen, metsäteollisuuteen sekä akkuihin ja kriittisiin mineraaleihin liittyvät hankkeet. Fimpecin palveluksessa on noin 400 asiantuntijaa, joista valtaosa työskentelee Suomessa, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli 50,5 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi Fimpecillä on toimipisteet Ruotsissa, Saksassa ja Virossa.

”Fimpecin vahvuus on energiamurrokseen liittyvien hankkeiden toteuttaminen teollisuuden ja energiasektorin siirtyessä kohti puhtaampia, joustavampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Suunnittelupalvelumme kattavat keskeiset tehtävät esisuunnittelusta toteutukseen. Projektinjohdon ja rakennuttamisen osalta Fimpec tunnetaan ennen kaikkea teollisuuden suurten investointiprojektien läpiviejänä”, Fimpec Groupin toimitusjohtaja Jukka Nieminen kertoo.

”Fimpec on luonut Helmet Capitalin ohjauksessa merkittävää kasvua, kehittänyt kiinnostavia kyvykkyyksiä ja toteuttanut arvokkaita projekteja asiakkailleen. Yhdessä Swecon kanssa Fimpecillä on mahdollisuus keskeisten osaamisalueiden ja liiketoiminnan edelleen kehittämiseen ja kasvattamiseen osana monialaista ja vakaata yhtiötä”, toteaa Fimpec Groupin hallituksen puheenjohtaja Sampo Ahonen.

”Fimpecin osaaminen ja palvelut täydentävät erinomaisesti Swecon tarjontaa ja vahvistavat kaupan toteutuessa konsultoinnin, suunnittelun, projektijohtamisen ja rakennuttamisen palveluitamme erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Yhdessä meillä on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista projektiosaamista ja kokonaisvaltaiset palvelut vaativimpienkin projektien läpivientiin”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto sanoo.

Yrityskaupasta on tehty sopimus Swecon ja Fimpec Groupin välillä. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Ilmakuva, joka esittää vehreää puistomaista maisemaa etualalla, taustalla teollisuusalue.
