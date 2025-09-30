Sweco on tehnyt sopimuksen Fimpec Groupin ostamisesta
Toteutuessaan yrityskauppa kasvattaa Swecon organisaatiota noin 400 henkilöllä ja vahvistaa Swecon asemaa konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijana erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Fimpec on konsultoinnin, suunnittelun, projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntija, joka on erikoistunut vaativien investointiprojektien läpivientiin hankekehityksestä käyttöönottovaiheeseen erityisesti energia- ja teollisuushankkeissa. Sen osaamisalueisiin kuuluvat muun muassa puhtaaseen energiaan, vetytalouteen, bio- ja kiertotalouteen, metsäteollisuuteen sekä akkuihin ja kriittisiin mineraaleihin liittyvät hankkeet. Fimpecin palveluksessa on noin 400 asiantuntijaa, joista valtaosa työskentelee Suomessa, ja sen liikevaihto vuonna 2024 oli 50,5 miljoonaa euroa. Suomen lisäksi Fimpecillä on toimipisteet Ruotsissa, Saksassa ja Virossa.
”Fimpecin vahvuus on energiamurrokseen liittyvien hankkeiden toteuttaminen teollisuuden ja energiasektorin siirtyessä kohti puhtaampia, joustavampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja. Suunnittelupalvelumme kattavat keskeiset tehtävät esisuunnittelusta toteutukseen. Projektinjohdon ja rakennuttamisen osalta Fimpec tunnetaan ennen kaikkea teollisuuden suurten investointiprojektien läpiviejänä”, Fimpec Groupin toimitusjohtaja Jukka Nieminen kertoo.
”Fimpec on luonut Helmet Capitalin ohjauksessa merkittävää kasvua, kehittänyt kiinnostavia kyvykkyyksiä ja toteuttanut arvokkaita projekteja asiakkailleen. Yhdessä Swecon kanssa Fimpecillä on mahdollisuus keskeisten osaamisalueiden ja liiketoiminnan edelleen kehittämiseen ja kasvattamiseen osana monialaista ja vakaata yhtiötä”, toteaa Fimpec Groupin hallituksen puheenjohtaja Sampo Ahonen.
”Fimpecin osaaminen ja palvelut täydentävät erinomaisesti Swecon tarjontaa ja vahvistavat kaupan toteutuessa konsultoinnin, suunnittelun, projektijohtamisen ja rakennuttamisen palveluitamme erityisesti energia- ja teollisuussektorilla. Yhdessä meillä on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaista projektiosaamista ja kokonaisvaltaiset palvelut vaativimpienkin projektien läpivientiin”, Sweco Finlandin toimitusjohtaja Thomas Hietto sanoo.
Yrityskaupasta on tehty sopimus Swecon ja Fimpec Groupin välillä. Kaupan toteutuminen edellyttää Suomen Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
Yhteyshenkilöt
Thomas HiettoToimitusjohtajaSweco FinlandPuh:0400 474 093thomas.hietto@sweco.fi
Sampo Ahonenhallituksen puheenjohtajaFimpec GroupPuh:040 520 1090sampo.ahonen@helmetcapital.fi
Jukka NieminentoimitusjohtajaFimpec GroupPuh:040 557 4547jukka.nieminen@fimpec.com
Sanna HuopioViestintäjohtajaSweco FinlandPuh:050 302 8898sanna.huopio@sweco.fi
Kuvat
Sweco suunnittelee huomisen kaupunkeja ja kestävämpää yhteiskuntaa. Yhdistämme 22 000 arkkitehtimme, insinöörimme ja muun asiantuntijamme osaamisen ja työskentelemme asiakkaidemme kanssa edistääksemme vihreää siirtymää, maksimoidaksemme digitalisaation mahdollisuudet ja vahvistaaksemme yhteiskunnan resilienssiä. Sweco on Euroopan johtava suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys, jonka liikevaihto vuonna 2024 oli noin 2,7 Mrd euroa. Yhtiö on listattu Tukholman pörssiin (Nasdaq). www.sweco.fi
