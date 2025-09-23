Maaseudun ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin on Lounais-Suomessa tarjolla vielä reilusti rahoitusta
Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset ovat avanneet teemahaun maaseudun yleishyödyllisiin ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin. Teemahaku on käynnissä 15. marraskuuta asti ja jaettavissa on noin 900 000 euroa.
Maaseudun yhdistykset, seurat, kunnat ja muut yhteisöt voivat saada EU:n maaseuturahoitusta erilaisiin lähiympäristöä parantaviin investointihankkeisiin. Investoinnit voivat liittyä ilmastonmuutokseen hillintään, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen tai luonnonvarojen kestävään käyttöön, esimerkiksi vesiensuojelutoimenpiteisiin.
Tukea voi saada esimerkiksi rakentamiseen, laitteisiin sekä ympäristön kunnostus- ja hoitotoimenpiteisiin. Konkreettisten investointien lisäksi tukea voi saada aineettomiin investointeihin, esimerkiksi erilaisten ohjelmistojen ja sovellusten hankintaan ja niiden suunnitteluun.
Päivitetyt tukiehdot avaavat uusia mahdollisuuksia
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön kehittämispäällikkö Johanna Mattila kertoo, että tänä syksynä yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin tehtiin asetusmuutos.
– Nyt investointirahoitusta voidaan myöntää selkeämmin myös aineettomien investointien suunnitteluun sekä luonnonympäristön kunnostus- ja hoitotoimiin.
Tälle vuodelle on jaossa vielä 900 000 euroa
Satakunnan ELY-keskuksella on ympäristö- ja ilmastoinvestointeihin jäljellä vielä 600 000 euroa tälle vuodelle ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksella 300 000 euroa.
Satakunnan ELY-keskuksen ryhmäpäällikkö Salme Pihlajamaa kannustaa hakemaan rahoitusta teemahaun aikana, eli 15. marraskuuta mennessä.
– Tälle vuodelle korvamerkittyä ilmasto- ja ympäristörahaa kannattaa hyödyntää nyt. Tukimuoto säilyy myös ensi vuonna, mutta erillisestä määrärahasta ei ole vielä varmuutta.
Euroopan unionin osarahoittamaa maaseuturahoitusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttiin hankkeen kustannuksista. Hakijan omaa rahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä.
Paljon esimerkkejä eri puolilta Lounais-Suomea
Tähän mennessä Satakunnassa on rahoitettu esimerkiksi vesistöjen kunnostuksia ja ympäristön tilaa seuraavaa teknologiaa. Varsinais-Suomessa rahoitusta on myönnetty esimerkiksi Saaristomeren imutyhjennyslaitteiden uusimiseen ja uuden jakeluaseman rakentamiseen Oripään lentokentälle.
Yhteystiedot
Satakunnan ELY-keskus:
-
Salme Pihlajamaa, ryhmäpäällikkö, 0295 022 012
-
Lauri Parviainen, yritysasiantuntija, 0295 022 071
Varsinais-Suomen ELY-keskus:
-
Johanna Mattila, kehittämispäällikkö, 0295 023 092
Sähköpostit:
- etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Avainsanat
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Satakunnan ELY-keskus
Satakunnassa työttömyydessä tavanomaista kausittaista laskua elokuussa23.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Myös vuoden takaiseen verrattuna työttömyyden nousu on jo hidastumassa. Pitkäaikaistyöttömyyden voimakas kasvu on kuitenkin edelleen jatkunut.
Satakunnassa tuettiin kylien varautumista ja ympäristön kunnostamista – Maaseudun kehittämishankkeiden rahoituskatsaus kesä 202515.9.2025 13:47:11 EEST | Tiedote
Vuoden toisen kolmanneksen aikana Satakunnan ELY-keskus ja paikalliset Leader-ryhmät myönsivät EU:n maaseuturahoitusta kehittämishankkeisiin yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.
Satakuntalaisille pk-yrityksille jaossa 5,8 miljoonaa euroa yritysrahoitusta5.9.2025 11:44:36 EEST | Tiedote
Satakunnassa toimiville pk-yrityksille on tänä vuonna tarjolla vielä arviolta 4,3 miljoonaa euroa yrityksen kehittämisavustuksia Euroopan aluekehitysrahastosta. Avustusta voi saada investointien sekä erilaisten liiketoimintaa kehittävien ja kasvattavien toimenpiteiden tueksi. Haku on avoinna 15.11.2025 saakka. Lisäksi Satakunnassa on jaossa vielä arviolta 1,5 miljoonaa euroa maaseudun yritystukia.
Satakunnassa 11 320 työtöntä työnhakijaa heinäkuussa26.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Työvoiman kysyntä on jatkunut heikkona ja etenkin pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti vuoden takaiseen verrattuna.
Satakunnan elinvoimaisuutta tuettiin ELY-keskuksen kautta liki 25 miljoonalla eurolla vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla20.8.2025 08:40:00 EEST | Tiedote
Rahoituksella vahvistettiin yritystoiminnan edellytyksiä, kehitettiin maaseutua sekä edistettiin työllistymistä ja osaamista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme