Entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen: “Onko kaivosverolle käymässä Fazerit?”

HS:n tietojen mukaan kaivosyhtiö Outokumpua edustava lakitoimisto on vedonnut valtiovarainministeri Purraan asian käsittelyn lykkäämiseksi. Hallituksen esitys kuitenkin annettiin alkuperäisessä aikataulussa. Nyt entinen ilmasto- ja ympäristöministeri, Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen kääntää katseensa hallitukseen.

“Fazerin taannoisten vaatimusten edessä hallitus osoitti selkärangattomuutensa. Näin ei saa käydä uudestaan. Hallituksen on kasattava rivinsä niin valiokuntakäsittelyssä kuin myöhemmin eduskunnan suuressa salissa, eikä annettava periksi tällaisille vaikutusyrityksille”, Mikkonen toteaa.

Mikkonen toteaa kaivosveron noston olleen yhden hallituksen toistaiseksi parhaista ympäristöpolitiikan toimista. Hänen mukaansa veronnostosta peruuttaminen olisi Suomelle vahingollista.

“Kaivosvero on Suomessa liian matalalla tasolla, se on aivan selvää. Hallituksen päätös nostaa sitä edes hieman on ollut erittäin tervetullut, jotta kaivosten ympäristöhaitoille saataisiin asianmukainen hinta. Muiden ympäristötoimien lista nimittäin on valitettavan lyhyt”, Mikkonen jatkaa.

Mikkonen huomauttaa, että hallitus on lisäksi ollut toistuvasti haluton leikkaamaan esimerkiksi ilmastolle ja luonnolle haitallisista yritystuista. Sen sijaan leikkaukset on kohdistettu toistuvasti esimerkiksi pienituloisiin, sosiaaliturvaan ja kulttuuriin.

“On tullut selväksi, ettei hallitus kykene leikkaamaan yritystuista, koska se on täysin yritysten vietävissä. Tästä on nähty lukuisia esimerkkejä, joista Fazer on vain yksi. Niin ikään hallitus ei kykene yritysten pelossa toteuttamaan mitään niiden verotukseen liittyviä uudistuksia tai korotuksi. Sen sijaan köyhiltä kyllä leikataan surutta”, Mikkonen kritisoi.