Entinen ympäristöministeri Krista Mikkonen: “Onko kaivosverolle käymässä Fazerit?”
Helsingin Sanomat uutisoi, että kaivosyhtiö Outokumpu yrittää kaataa hallituksen juuri esittämää kaivosmineraaliveron korotusta vetoamalla perustuslakiin apunaan samat toimijat, jotka auttoivat Fazeria kaatamaan jo kertaalleen päätetyn makeisveron korotuksen. Entinen ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen on huolissaan hallituksen kyvystä pitää kiinni tekemästään päätöksestä.
HS:n tietojen mukaan kaivosyhtiö Outokumpua edustava lakitoimisto on vedonnut valtiovarainministeri Purraan asian käsittelyn lykkäämiseksi. Hallituksen esitys kuitenkin annettiin alkuperäisessä aikataulussa. Nyt entinen ilmasto- ja ympäristöministeri, Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen kääntää katseensa hallitukseen.
“Fazerin taannoisten vaatimusten edessä hallitus osoitti selkärangattomuutensa. Näin ei saa käydä uudestaan. Hallituksen on kasattava rivinsä niin valiokuntakäsittelyssä kuin myöhemmin eduskunnan suuressa salissa, eikä annettava periksi tällaisille vaikutusyrityksille”, Mikkonen toteaa.
Mikkonen toteaa kaivosveron noston olleen yhden hallituksen toistaiseksi parhaista ympäristöpolitiikan toimista. Hänen mukaansa veronnostosta peruuttaminen olisi Suomelle vahingollista.
“Kaivosvero on Suomessa liian matalalla tasolla, se on aivan selvää. Hallituksen päätös nostaa sitä edes hieman on ollut erittäin tervetullut, jotta kaivosten ympäristöhaitoille saataisiin asianmukainen hinta. Muiden ympäristötoimien lista nimittäin on valitettavan lyhyt”, Mikkonen jatkaa.
Mikkonen huomauttaa, että hallitus on lisäksi ollut toistuvasti haluton leikkaamaan esimerkiksi ilmastolle ja luonnolle haitallisista yritystuista. Sen sijaan leikkaukset on kohdistettu toistuvasti esimerkiksi pienituloisiin, sosiaaliturvaan ja kulttuuriin.
“On tullut selväksi, ettei hallitus kykene leikkaamaan yritystuista, koska se on täysin yritysten vietävissä. Tästä on nähty lukuisia esimerkkejä, joista Fazer on vain yksi. Niin ikään hallitus ei kykene yritysten pelossa toteuttamaan mitään niiden verotukseen liittyviä uudistuksia tai korotuksi. Sen sijaan köyhiltä kyllä leikataan surutta”, Mikkonen kritisoi.
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiden Tiina Elo: Temusta tilaaminen kiellettävä6.10.2025 09:51:28 EEST | Tiedote
Tullin pääjohtaja Sami Rakshitin mukaan kiinalainen halpaverkkokauppa on ajanut Tullin mahdottomaan tilanteeseen. Vihreiden kansanedustaja Tiina Elon mukaan on selvää, että tilanne vaatii nykyistä huomattavasti painavampia toimia krääsäkaupan saamiseksi kuriin.
Inka Hopsu: Venäjästä irtauduttava kaikin keinoin – Vihreät kirittää EU:ta3.10.2025 15:20:37 EEST | Tiedote
Suuri valiokunta linjasi tänään yksimielisesti, että Suomi kirittää Euroopan Unionia nopeammassa irtautumisessa venäläisestä tuontikaasusta.
Vihreiden Pitko: “Aluepolitiikassa on kyse yhteiskuntamme arvoista”1.10.2025 14:23:33 EEST | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Jenni Pitko totesi aluepoliittista selontekoa käsitelleessä ryhmäpuheessaan, että aluepolitiikkaa haastavat tällä hetkellä niin Euroopassa käytävä sota, rajaseutujen muutos, ilmastokriisi sekä kaupungistuminen.
Sofia Virta: Pääministeri Orpo, avatkaa hallituksenne silmät ja johtakaa Suomi historian oikealle puolelle30.9.2025 14:05:34 EEST | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta totesi Palestiinan tunnustamista käsitelleessä välikysymyspuheenvuorossaan hallituksen toimimattomuuden olevan anteeksiantamatonta.
Vihreiden Inka Hopsu vaatii lisätoimia lukutaidon kehittämiseen: Painettuun oppimateriaaliin tarvitaan merkittävää lisäpanostusta26.9.2025 15:43:38 EEST | Tiedote
Kansanedustaja ja vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu uskoo, että painetut kirjat kouluissa ovat tärkeä työkalu suomalaisen lukutaidon negatiivisen kehityksen kääntämiseksi. Hopsun mukaan Ruotsin mallia vastaava tuki kunnille ja kouluille painettujen oppimateriaalien hankintaan olisi tarpeellinen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme