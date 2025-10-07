Vihreiden Tiina Elolta kovaa kritiikkiä “peruuttamatonta vahinkoa” aiheuttavalle hallitukselle: “Mikään määrä poliiseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa”
Vihreiden kansanedustaja Tiina Elo muistutti sisäisen turvallisuuden selontekoa käsitellessä ryhmäpuheessaan, että turvallisuusongelmien juurisyihin vaikuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan toimenpiteitä. Elon mukaan Orpon hallitus kuitenkin syventää ongelmia niiden ennaltaehkäisyn sijaan.
Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.
Elo muistutti, että puhuttaessa sisäisestä turvallisuudesta puhutaan siitä, miten pystytään takaamaan arvokas ja hyvä elämä jokaiselle täällä asuvalle.
– Puhumme siitä, että jokainen voi luottaa saavansa apua viranomaisilta kun sitä tarvitsee. Puhumme siitä, että jokainen voi kävellä ulkona pelkäämättä väkivaltaa, häirintää tai solvauksia. Puhumme siitä, että jokainen voi kokea olevansa arvokas ja tärkeä osa tätä yhteiskuntaa, Elo listasi.
Elon mukaan turvallisuusympäristö on muuttunut ja se haastaa uudella tavalla myös sisäisen turvallisuuden viranomaisia, ja erityisesti tällaisena aikana mitataan kykyä nähdä turvallisuus laajasti. Vihreät pitää huolestuttavana sitä, että sisäisen turvallisuuden selonteko on kokonaisuudessaan lähtökohdiltaan varsin uhkakeskeinen - suorastaan alarmistinen.
“Hallitus käyttää selontekoa uhkakuvien maalaamiseen, ja turvallisuuden juurisyyt uhkaavat jäädä turvallistamispuheen alle. Liian ohuelle huomiolle jää, että syrjäytyminen, sosiaalinen pahoinvointi ja moniongelmaisuus ovat yhä sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia”, Elo kritisoi.
Elon mukaan painopisteen tulisikin olla juurisyiden poistamisessa, kuten köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisessa, työllisyys- ja koulutustason nostamisessa sekä hyvinvoinnin ja ihmisten osallisuuden varmistamisessa. Turvallisuusongelmien juurisyihin vaikuttaminen edellyttää koko yhteiskunnan toimenpiteitä.
“Leikkaamalla lastensuojelun jälkihuollosta, nuorisotyöstä, sosiaali- ja terveyspalveluista, kotoutumisesta ja ennaltaehkäisevää työtä tekeviltä järjestöiltä Orpon hallitus syventää ongelmia niiden ennaltaehkäisyn sijaan. Mikään määrä poliiseja ei riitä, jos annamme osattomuuden kasvaa”, Elo totesi.
Elon mukaan Orpon hallituksen kylmä leikkauspolitiikka aiheuttaa sisäiselle turvallisuudelle peruuttamatonta vahinkoa.
“Hallitus, joka peräänkuuluttaa vahvaa varautumista ja kokonaisturvallisuutta, leikkaa juuri niistä perusasioista, joilla vahvaa yhteiskuntaa rakennetaan: sosiaaliturvasta, terveydenhuollosta, koulutuksesta, kotoutumisesta”, Elo huomautti.
“Sisäistä turvallisuutta lisätään puuttumalla ylisukupolviseen huono-osaisuuteen ja ongelmien juurisyihin – ei luomalla lisää pahoinvointia ja näköalattomuutta. Sisäistä turvallisuutta lisätään rakentamalla luottamusta – ei kylvämällä eripuraa ja lisäämällä polarisaatiota.”
