Päätierummun vaihto valtatie 8:lla Koivulahdessa
Destia toteuttaa päätierummun vaihdon valtatie 8:lla Koivulahdessa, Kyröjoen pohjoispuolella. Työ aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin.
Kiertotien rakentaminen on alkanut maanantaina 29.9.2025 ja jatkuu perjantaihin 3.10.2025 saakka. Rakenteilla on noin 100 metrin pituinen ja 7 metriä leveä kiertotie, josta yksi metri on erotettu kevyelle liikenteelle. Työmaan kohdalla nopeusrajoitus on alennettu 50 km/h.
Varsinainen päätierummun vaihto toteutetaan viikolla 41, eli 6.–10.10.2025. Vaihdettava rumpu on muovinen ja halkaisijaltaan 1200 mm. Työn aikana valtatie 8 suljetaan kokonaan ja tie kaivetaan poikki rummun vaihdon ajaksi. Liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus lasketaan 30 km/h.
Rummun vaihdon jälkeen kohteella suoritetaan tiealueen ja kevyenliikenteen väylän ennallistamistyöt 13.–14.10.2025.
Pyydämme tienkäyttäjiä noudattamaan työmaan aikaisia liikennemerkintöjä ja varaamaan riittävästi aikaa matkantekoon.
Yhteyshenkilöt
Kaj Mattsson
ELY-keskus projektipäällikkö
p. 0295 027 740
kaj.mattsson@ely-keskus.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Muut kielet
