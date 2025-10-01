Hiusten muotoilulaitteiden uudet tuulet puhaltavat: Remingtonin uusi AIRvive -tuotesarja taklaa pörröisyyden ja takaa sileän kestävän lopputuloksen.

AIRvive -tuotesarjaan kuuluvat digitaalinen hiustenkuivain Remington AIRvive Digital Dryer, suoristusrauta Remington AIRvive Slim Straightener, ilmakiharrin Remington AIRvive 2-in-1 Air Styler sekä pyörivä sauvakiharrin Remington AIRvive Rotating Curling Wand. Kaikki sarjan laitteet käyttävät Remingtonin patentoitua Iconic Air -teknologiaa ja lämpöaktivoituvia mikrohoitoaineita. Näin lopputulos on aina sileä ja kestävä.

Edistyksellinen teknologia suojaa hiuksia koko päivän

Iconic Air-teknologian ionisoitu ilmavirta vähentää hiusten sähköisyyttä vapauttamalla miljoonia, sähköä neutralisoivia ioneja. Iconic Air -tekniikka on niin tehokas, että hiussuortuvien muotoiluun vaaditaan vain yksi veto. Näin hius säästyy lämpövaurioilta. Lisäksi viileä ilmavirta tekee lopputuloksesta pysyvän.

AIRvive -tuotesarjan muotoilulevyjen keraamisen pinnoitteen mikroskooppisissa huokosissa on silottavia mikrohoitoaineita. Kuumeneva muotoilulevy aktivoi hoitoaineen, joka vapautuu hiuksiin jokaisella vedolla. Hiustenkuivaajassa mikrohoitoaineet levittyvät hiuksiin lämpimän ilmavirran mukana. Mikroainesosat muodostavat hiuksiin suojakerroksen, joka auttaa taistelemaan ilmankosteuden ja muiden ympäristötekijöiden aiheuttamaa pörröisyyttä vastaan.

Remington ja AIRvive -tuotesarja ovat mukana I Love Me -messuilla 17.-19.10.2025, messuosastolla 6 g 50.

Neljä uutta muotoilulaitetta kaikkiin hiustenlaittotarpeisiin

Remington AIRvive 2-in-1 Air Styler – 2-in-1 ilmakiharrin

Monikäyttöinen 2-in-1 ilmakiharrin yhdistää hiusten kuivaamisen ja muotoilun. Pyyhekuivalle hiukselle tarkoitettu Wet Mode -tila kuivaa ja silottaa hiuksia kohdistetulla puhalluksella ja erittäin matalalla lämmöllä. Wet Mode -tila ei kuivata hiusta, vaan auttaa hiuksia säilyttämään luonnollisen kosteutensa. Kuivan hiuksen muotoiluun tarkoitettu Finishing Mode -tila vähentää puhallusta ja nostaa muotoilulevyjen lämpötilaa. Kaarevan rungon ansiosta laitteella saa aikaan monipuolisia kampauksia, kuten kimmoisat kiharat tai luonnolliset laineet.

Laitteen muotoilulevyissä on kymmenen kertaa enemmän keraamista pinnoitetta Remingtonin tavalliseen pinnoitteeseen verrattuna. Keraamisen pinnoitteen lisääminen auttaa hiusta liikkumaan sulavammin muotoilulevyjen välissä.

SVH 129,95e

Kaksi muotoilutilaa eri tarkoituksiin: Wet Mode - ja Finishing Mode -tila

Aktiivisesti viilentyvä runko

Erittäin sileä keraaminen pinnoite

Lyhyt lämpenemisaika

Kelluvat 35 mm:n muotoilulevyt

Automaattinen virrankatkaisu 60min jälkeen

Remington AIRvive Rotating Curling Wand – pyörivä sauvakiharrin

Napin painalluksella kahteen suuntaan pyörivä sauvakiharrin tekee hiusten kihartamisesta helppoa. Kihartimessa on kolme lämpötila-asetusta (160–210 astetta), jotka vaikuttavat kiharan tiukkuuteen. Laitteen muotoilulevyissä on kymmenen kertaa enemmän keraamista pinnoitetta Remingtonin tavalliseen pinnoitteeseen verrattuna. Keraamisen pinnoitteen lisääminen auttaa hiusta liikkumaan sulavammin muotoilulevyjen välissä.

Kuinka kiharrin toimii:

Hiussuortuvan tyvi vedetään kihartimen muotoilulevyjen väliin.

Kiertopainiketta painamalla kiharrin kääntyy automaattisesti valittuun kiharrussuuntaan.

Kiharrinta liu’utetaan alas hiussuortuvan tyvestä latvaan.

Kuumenevat muotoilulevyt yhdessä ilmavirran kanssa kihartavat hiussuortuvan, lämpötilaa nostamalla kihartimella saa aikaan loivasta tiukkaan kiharaa.

SVH 99,95e

Pyörivä halkaistu kiharrusosa ja helppokäyttöinen kiertopainike

Aktiivisesti viilentyvä kiharrusosa ja lämpölevyt

Kolme digitaalista lämpöasetusta (160–210 astetta)

Erittäin sileä keraaminen pinnoite

Lyhyt lämpenemisaika

Kelluvat 35 mm:n muotoilulevyt

Automaattinen virrankatkaisu 60min jälkeen

Remington AIRvive Digital Dryer - Digitaalinen hiustenkuivain

Uuden ajan digitaalinen moottori (BLDC-moottori) kuivaa pitkät ja paksutkin hiukset nopeasti ja hellävaraisesti ilman liiallista kuumuutta. Edistyksellisen moottorin ansiosta laite on myös erittäin hiljainen ja kevyt. Hiustenkuivaimessa on suojaava lämpöanturi, joka säätelee puhallusilman lämpötilaa sekä Comfort+ -asetus, joka ehkäisee hiuspohjan lämpökuormitusta.

Kompaktiin T-malliseen runkoon saa magneettikiinnityksellä kaksi 360 astetta kääntyvää lisäosaa, kapean muotoilusuuttimen ja kiharoille tarkoitetun diffuusorin. Laitteesta löytyy jopa kaksitoista lämpö- ja nopeusyhdistelmää, joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikille hiustyypeille.

SVH 129,95e

Edistyksellinen digitaalinen moottori

Hiuksia suojaava lämpöanturi

12 lämpö- ja nopeusyhdistelmää

Comfort+ -asetus

True Cold Shot -kylmäpuhallustoiminto

Sisäinen puhdistustoiminto ja helposti puhdistettava irrotettava suodatin

Remington AIRvive Slim Straightener – suoristusrauta

AIRvive-suoristusraudalla saa aikaan 80 prosenttia tavanomaista suoristusrautaa sileämmän lopputuloksen. Kaarevan rungon läpi ohjautuva ilmavirta viilentää hiuksia aktiivisesti, mikä tekee muotoilusta pysyvän. Edistyksellinen lämpöteknologia ja kelluvat muotoilulevyt takaavat, että käsiteltävä hius ei vaurioidu lämpökäsittelyn aikana. Hius tarvitsee vain yhden vedon sileän lopputuloksen saavuttamiseksi. Suoristusraudassa on viisi digitaalista lämpötila-asetusta (150–230 astetta).

SVH 99,95e

Edistyksellinen lämpöteknologia

Aktiivisesti viilentyvä kaareva runko

Viisi digitaalista lämpöasetusta (150–230 astetta)

Sileä keraaminen pinnoite

Kelluvat muotoilulevyt

Lyhyt lämpenemisaika

Automaattinen virrankatkaisu 60min jälkeen

Kaikissa AIRvive -tuotteissa on:

Iconic Air -teknologiaan perustuva muotoilutila

Lämmön vaikutuksesta aktivoituvien hoitavien mikroainesosien pörröisyyttä ehkäisevä koostumus

Ripustuslenkki

3 m pyörivä johto

Takuu 5 vuotta (+1 lisävuosi)

Saatavuus: Remington AIRvive -tuotesarja on myynnissä lokakuusta 2025 Sokoksissa ja Prismoissa.

Lisätietoja: PR- ja viestintätoimisto Mari Cadaut, mari.cadaut@podiva.fi, puh. 0405878053

Kuluttajatiedustelut: Remington, www.remington-europe.com

Instagram: @remingtonfinland