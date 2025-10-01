Hiusten muotoilulaitteiden uudet tuulet puhaltavat: Remingtonin uusi AIRvive -tuotesarja taklaa pörröisyyden ja takaa sileän kestävän lopputuloksen.
Remington tuo kauppoihin lokakuussa uuden Remington AIRvive -tuotesarjan, jonka muotoilulaitteet lukitsevat kosteuden hiukseen kihartamisen, suoristamisen ja kuivauksen aikana. Tuotesarja on kehitetty silottamaan pörröisyyttä ja luomaan kestävä kampaus jokaisella muotoilukerralla. Laitteiden muotoiluun on haettu inspiraatiota tämän hetken trendeistä.
AIRvive -tuotesarjaan kuuluvat digitaalinen hiustenkuivain Remington AIRvive Digital Dryer, suoristusrauta Remington AIRvive Slim Straightener, ilmakiharrin Remington AIRvive 2-in-1 Air Styler sekä pyörivä sauvakiharrin Remington AIRvive Rotating Curling Wand. Kaikki sarjan laitteet käyttävät Remingtonin patentoitua Iconic Air -teknologiaa ja lämpöaktivoituvia mikrohoitoaineita. Näin lopputulos on aina sileä ja kestävä.
Edistyksellinen teknologia suojaa hiuksia koko päivän
Iconic Air-teknologian ionisoitu ilmavirta vähentää hiusten sähköisyyttä vapauttamalla miljoonia, sähköä neutralisoivia ioneja. Iconic Air -tekniikka on niin tehokas, että hiussuortuvien muotoiluun vaaditaan vain yksi veto. Näin hius säästyy lämpövaurioilta. Lisäksi viileä ilmavirta tekee lopputuloksesta pysyvän.
AIRvive -tuotesarjan muotoilulevyjen keraamisen pinnoitteen mikroskooppisissa huokosissa on silottavia mikrohoitoaineita. Kuumeneva muotoilulevy aktivoi hoitoaineen, joka vapautuu hiuksiin jokaisella vedolla. Hiustenkuivaajassa mikrohoitoaineet levittyvät hiuksiin lämpimän ilmavirran mukana. Mikroainesosat muodostavat hiuksiin suojakerroksen, joka auttaa taistelemaan ilmankosteuden ja muiden ympäristötekijöiden aiheuttamaa pörröisyyttä vastaan.
Remington ja AIRvive -tuotesarja ovat mukana I Love Me -messuilla 17.-19.10.2025, messuosastolla 6 g 50.
Neljä uutta muotoilulaitetta kaikkiin hiustenlaittotarpeisiin
Remington AIRvive 2-in-1 Air Styler – 2-in-1 ilmakiharrin
Monikäyttöinen 2-in-1 ilmakiharrin yhdistää hiusten kuivaamisen ja muotoilun. Pyyhekuivalle hiukselle tarkoitettu Wet Mode -tila kuivaa ja silottaa hiuksia kohdistetulla puhalluksella ja erittäin matalalla lämmöllä. Wet Mode -tila ei kuivata hiusta, vaan auttaa hiuksia säilyttämään luonnollisen kosteutensa. Kuivan hiuksen muotoiluun tarkoitettu Finishing Mode -tila vähentää puhallusta ja nostaa muotoilulevyjen lämpötilaa. Kaarevan rungon ansiosta laitteella saa aikaan monipuolisia kampauksia, kuten kimmoisat kiharat tai luonnolliset laineet.
Laitteen muotoilulevyissä on kymmenen kertaa enemmän keraamista pinnoitetta Remingtonin tavalliseen pinnoitteeseen verrattuna. Keraamisen pinnoitteen lisääminen auttaa hiusta liikkumaan sulavammin muotoilulevyjen välissä.
SVH 129,95e
-
Kaksi muotoilutilaa eri tarkoituksiin: Wet Mode - ja Finishing Mode -tila
-
Aktiivisesti viilentyvä runko
-
Erittäin sileä keraaminen pinnoite
-
Lyhyt lämpenemisaika
-
Kelluvat 35 mm:n muotoilulevyt
-
Automaattinen virrankatkaisu 60min jälkeen
Remington AIRvive Rotating Curling Wand – pyörivä sauvakiharrin
Napin painalluksella kahteen suuntaan pyörivä sauvakiharrin tekee hiusten kihartamisesta helppoa. Kihartimessa on kolme lämpötila-asetusta (160–210 astetta), jotka vaikuttavat kiharan tiukkuuteen. Laitteen muotoilulevyissä on kymmenen kertaa enemmän keraamista pinnoitetta Remingtonin tavalliseen pinnoitteeseen verrattuna. Keraamisen pinnoitteen lisääminen auttaa hiusta liikkumaan sulavammin muotoilulevyjen välissä.
Kuinka kiharrin toimii:
-
Hiussuortuvan tyvi vedetään kihartimen muotoilulevyjen väliin.
-
Kiertopainiketta painamalla kiharrin kääntyy automaattisesti valittuun kiharrussuuntaan.
-
Kiharrinta liu’utetaan alas hiussuortuvan tyvestä latvaan.
-
Kuumenevat muotoilulevyt yhdessä ilmavirran kanssa kihartavat hiussuortuvan, lämpötilaa nostamalla kihartimella saa aikaan loivasta tiukkaan kiharaa.
SVH 99,95e
-
Pyörivä halkaistu kiharrusosa ja helppokäyttöinen kiertopainike
-
Aktiivisesti viilentyvä kiharrusosa ja lämpölevyt
-
Kolme digitaalista lämpöasetusta (160–210 astetta)
-
Erittäin sileä keraaminen pinnoite
-
Lyhyt lämpenemisaika
-
Kelluvat 35 mm:n muotoilulevyt
-
Automaattinen virrankatkaisu 60min jälkeen
Remington AIRvive Digital Dryer - Digitaalinen hiustenkuivain
Uuden ajan digitaalinen moottori (BLDC-moottori) kuivaa pitkät ja paksutkin hiukset nopeasti ja hellävaraisesti ilman liiallista kuumuutta. Edistyksellisen moottorin ansiosta laite on myös erittäin hiljainen ja kevyt. Hiustenkuivaimessa on suojaava lämpöanturi, joka säätelee puhallusilman lämpötilaa sekä Comfort+ -asetus, joka ehkäisee hiuspohjan lämpökuormitusta.
Kompaktiin T-malliseen runkoon saa magneettikiinnityksellä kaksi 360 astetta kääntyvää lisäosaa, kapean muotoilusuuttimen ja kiharoille tarkoitetun diffuusorin. Laitteesta löytyy jopa kaksitoista lämpö- ja nopeusyhdistelmää, joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikille hiustyypeille.
SVH 129,95e
-
Edistyksellinen digitaalinen moottori
-
Hiuksia suojaava lämpöanturi
-
12 lämpö- ja nopeusyhdistelmää
-
Comfort+ -asetus
-
True Cold Shot -kylmäpuhallustoiminto
-
Sisäinen puhdistustoiminto ja helposti puhdistettava irrotettava suodatin
Remington AIRvive Slim Straightener – suoristusrauta
AIRvive-suoristusraudalla saa aikaan 80 prosenttia tavanomaista suoristusrautaa sileämmän lopputuloksen. Kaarevan rungon läpi ohjautuva ilmavirta viilentää hiuksia aktiivisesti, mikä tekee muotoilusta pysyvän. Edistyksellinen lämpöteknologia ja kelluvat muotoilulevyt takaavat, että käsiteltävä hius ei vaurioidu lämpökäsittelyn aikana. Hius tarvitsee vain yhden vedon sileän lopputuloksen saavuttamiseksi. Suoristusraudassa on viisi digitaalista lämpötila-asetusta (150–230 astetta).
SVH 99,95e
-
Edistyksellinen lämpöteknologia
-
Aktiivisesti viilentyvä kaareva runko
-
Viisi digitaalista lämpöasetusta (150–230 astetta)
-
Sileä keraaminen pinnoite
-
Kelluvat muotoilulevyt
-
Lyhyt lämpenemisaika
-
Automaattinen virrankatkaisu 60min jälkeen
Kaikissa AIRvive -tuotteissa on:
-
Iconic Air -teknologiaan perustuva muotoilutila
-
Lämmön vaikutuksesta aktivoituvien hoitavien mikroainesosien pörröisyyttä ehkäisevä koostumus
-
Ripustuslenkki
-
3 m pyörivä johto
-
Takuu 5 vuotta (+1 lisävuosi)
Saatavuus: Remington AIRvive -tuotesarja on myynnissä lokakuusta 2025 Sokoksissa ja Prismoissa.
Lisätietoja: PR- ja viestintätoimisto Mari Cadaut, mari.cadaut@podiva.fi, puh. 0405878053
Kuluttajatiedustelut: Remington, www.remington-europe.com
Instagram: @remingtonfinland
Yhteyshenkilöt
Mari CadautViestintä- ja PR-toimisto PodivaPuh:0405878053mari.cadaut@podiva.fi
Kuvat
Remington lyhyesti:
Remington on osa Spectrum Brands Holdings -yhtiötä. Innovaatioiden vauhdittamana olemme auttaneet maailmaa valmistautumaan uuteen päivään jo yli 80 vuoden ajan. Olemme ylpeitä siitä, että edustamamme viimeisin teknologiaosaaminen, sekä työmme kauneusalan huippuammattilaisten kanssa takaa, että voimme tuottaa henkilökohtaiseen hygieniaan ja kauneudenhoitoon tarkoitettuja sähkölaitteita, jotka todella toimivat, huolehtivat hyvinvoinnistasi ja tuottavat huipputuloksen joka ikinen käyttökerta.www.remington-europe.com
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Podiva Oy
Frantsila voitokkaana European Natural Beauty Awards 2025 -kilpailussa1.10.2025 08:55:46 EEST | Tiedote
Frantsila palkittiin elämäntyöstään Lifetime Achievement Awards -palkinnolla Pariisissa 29.9.2025 pidetyssä palkintogaalassa. Lisäksi Frantsilan keväällä lanseeratut Kehäkukka-sarjan puhdistusöljy ja seerumi saivat kunniamaininnat maakohtaisessa Excellence Award -palkintokategoriassa.
Pirteä Järvikylän Pirre täydentää suosittua suomalaisten salaattisekoitusten valikoimaa18.9.2025 10:17:50 EEST | Tiedote
Famifarm Oy tuo lokakuussa kauppoihin uuden pirteän Järvikylä-salaattisekoituksen vastaamaan kasvavaan kotimaisten salaattisekoitusten kysyntään. Käyttövalmis Pirre-salaattisekoitus on monikäyttöinen, ja se sopii sekä salaattien pohjaksi että lisukkeeksi pääruoan kylkeen. Mehevässä ja rapeassa sekoituksessa on punaisia ja vihreitä kokonaisia, pieninä kerättyjä mehukkaita ja herkullisia salaatinlehtiä.
Picnic valittu Helsinki-Vantaan uuden alueen kahvila-ravintolaksi – metsän taikaa ja pohjoismaisia brändejä17.9.2025 10:25:05 EEST | Tiedote
Picnic on keskiössä Helsinki-Vantaan lentoasemalle ensi keväänä uudelle Schengen-porttialueelle avattavalla, pohjoismaisia brändejä esiin nostavalla alueella. Picnic palvelee kaikkia lentoaseman asiakkaita kiireisestä liikematkustajasta lomailevaan lapsiperheeseen.
Jyväskyläläinen ohjelmistokehittäjä Jamix saanut hyvän jalansijan Yhdysvaltain markkinoilla16.9.2025 12:32:46 EEST | Tiedote
Jamixin keittiöjärjestelmiä on hyödynnetty ravintolakeittiöissä kautta maailman jo 35 vuoden ajan. Yrityksen tavoitteena on sen syntyajoista asti ollut halu olla käytännönläheinen apuri ravintolakeittiöiden paineistettuun työympäristöön. Jamixin tuote pärjää todistetusti kilpailussa myös kansainvälisesti paikallisen panostuksen ja läsnäolon ansiosta, jopa niinkin tiukoilla markkinoilla, kuin Yhdysvalloissa.
Famifarm Oy: Perinteisillä syysyrteillä loihditaan sesongin trendimaut10.9.2025 14:11:17 EEST | Tiedote
Syksy tuo mukanaan syysruokien sesongin ja syksyn makuihin sopivat yrtit. Tämä näkyy myös Famifarm Oy:n tuotantomäärissä, kun kasvihuoneella kasvatetaan kesäsesonkia enemmän Järvikylän Salviaa, Kirveliä ja Lipstikkaa. Esimerkiksi salvian myynti kasvaa yli 50% syyssesongilla. Syksyn yrtit ovat yllättävän monikäyttöisiä - myös jälkiruoissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme