Taaleri SolarWind III -rahasto sijoittaa 112 megawatin tuulivoimahankkeeseen Latviassa

Taaleri Energian SolarWind III -rahasto sijoittaa Latviassa sijaitsevaan Smiltenen tuulivoimahankkeeseen. Tuulipuisto sijaitsee noin 120 kilometriä koilliseen Riiasta. Taaleri SolarWind III -rahasto ja Lords LB Asset Managementin hallinnoima rahasto AEI omistavat hankkeen yhdessä.

Rakennustyöt aloitettiin vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä, ja tuulipuiston odotetaan olevan täysin toiminnassa vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä. Smiltenen tuulipuisto koostuu 16:sta Nordexin 7,0 megawatin voimalasta. Tuulipuiston odotetaan tuottavan noin 330 gigawattituntia vihreää sähköä ja vähentävän arviolta 64 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuosittain.

Projektin on kehittänyt latvialainen hankekehittäjä yhteistyössä Taaleri Energian tiimin kanssa. Nordex vastaa tuulipuiston kunnossapidosta 35-vuotisella sopimuksella.

Hankkeen rahoittavat Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD, Luminor sekä Pohjoismaiden investointipankki.

”Olemme ilahtuneita voidessamme toteuttaa ensimmäisen tuulivoimasijoituksemme Latviassa, joka on sitoutunut lisäämään uusiutuvien energialähteiden osuutta energiantuotannossaan. Smiltenen tuulipuisto lähes kaksinkertaistaa Latvian nykyisen maatuulivoimakapasiteetin valmistuttuaan. Arvostamme suuresti kaikkien sidosryhmien ja paikallisten kumppaneidemme tukea Smiltenen tuulipuistohankkeessa”, sanoo Taaleri Energian sijoitusjohtaja João Neto.

”Tämä sijoitus korostaa sitoutumistamme uusiutuvan energian kehityksen vauhdittamiseen Latviassa ja Baltiassa. Tämänkaltaisten strategisten hankkeiden tukeminen edistää merkittävästi maan vihreän energian tavoitteita ja luo samalla kestävää arvoa sijoittajillemme ja sidosryhmillemme”, sanoo Lords LB Asset Managementin salkunhoitaja Mantas Auruskevicius.

Hanke saa tukea Euroopan unionilta InvestEU-rahaston kautta.



Tietoa Taaleri SolarWind III -rahastosta

Taaleri SolarWind III on Taaleri Energian kuudes uusiutuvan energian rahasto. Rahaston sijoitusstrategiana on hankkia, kehittää, rakentaa, operoida ja myydä teollisen mittakaavan maatuuli- ja aurinkovoimapuistoja sekä energianvarastointilaitoksia kohdemarkkinoillaan.

Rahastolla on yhteensä 600 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia, joista noin 70 miljoonaa euroa on kanssasijoitussitoumuksia. Rahasto on tähän mennessä tehnyt sijoituksia yhteensä noin 300 miljoonan euron edestä.

Rahasto omistaa tällä hetkellä 60 kehityshanketta, joiden sähköntuotannon nettokapasiteetti on n. 6 gigawattia. Hankekehitysportfolion perusteella odotamme sijoituksista n. 50 % kohdistuvan Pohjoismaihin ja Baltiaan, n. 30 % Puolaan ja Kaakkois-Eurooppaan, n. 10 % Espanjaan ja n. 10 % Texasiin.

Taaleri SolarWind III on luokiteltu artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi.

Rahaston sijoittajiin kuuluvat muun muassa Erste Group Bank AG, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD, Euroopan investointirahasto, Ilmarinen, KBC Verzekeringen (yhteistyössä EIF:n kanssa), SmartCap, Varma, VBV Pensionskasse sekä useita muita eurooppalaisia institutionaalisia sijoittajia. Myös Aktian kautta sijoittaneet suomalaiset eläkerahastot, säätiöt, perheyhtiöt ja yksityishenkilöt ovat vahvasti mukana rahastossa.



Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on uusiutuvan energian pääomarahastoyhtiö, jolla on yksi Euroopan suurimmista erikoistuneista sijoitustiimeistä. Kehitämme, rakennamme, operoimme ja myymme tuuli-, aurinko- ja energianvarastointihankkeita, jotka edistävät maailmanlaajuista siirtymää kohti puhdasta energiaa. Taaleri Energia hallinnoi 1,2 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia. Taaleri on sijoittamisen, pääomarahastojen ja vahinkovakuuttamisen asiantuntija, joka mahdollistaa muutoksen pääoman avulla. Taalerilla on pääomarahastoissaan, kanssasijoituksissaan ja yksittäisiin kohteisiin sijoittavissa yhtiöissään hallinnoitavia varoja 2,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 130 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

