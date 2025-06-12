The Activist Agency Oy

Ultrapikamuodin ja krääsäkaupan mainonnan kieltämiseen tähtäävä Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle torstaina 9. lokakuuta klo 12.00. Luovutustilaisuus järjestetään eduskunnan Pikkuparlamentissa, ja media on tervetullut seuraamaan tilaisuutta.

Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite saavutti kesäkuussa vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja etenee nyt eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen tavoitteena on pysäyttää Temun ja Sheinin kaltaisten krääsäkauppojen kasvu, joka perustuu kilpailun vääristämiseen, lisää räjähdysmäisesti ympäristökuormaa ja heikentää eurooppalaisen sääntelyn piirissä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Ranskassa vastaava lainsäädäntö on jo hyväksytty.

Luovutustilaisuudessa aloite luovutetaan eduskunnan käsittelyyn ja kuullaan lyhyet puheenvuorot aloitteen vireillepanijoilta Jukka Kurttilalta, Niklas Kaskealalta ja Sissi Penttilältä.

“Temu ja Shein ovat erikoistuneet lyhytikäisiin tuotteisiin, tullimaksujen ja tuoteturvallisuusvaatimusten kiertämiseen sekä manipuloivaan markkinointiin. Markkinatalous ei toimi, jos säännöt eivät ole samat kaikille. Katseet kohdistuvat nyt eduskuntaan.”
– Jukka Kurttila, Finlayson

“Viimeksi tällä viikolla Tullin pääjohtaja totesi julkisuudessa, että kiinalaisen verkkokaupan tsunami pitäisi saada loppumaan, mutta tähän ei ole keinoja. Ilman rohkeutta toimia vastuulliset yritykset jäävät altavastaajiksi ja kertakäyttökulttuuri voimistuu.”
– Niklas Kaskeala, The Activist Agency

Mukana aloitteen julkisissa tukijoissa on suuri joukko eri alojen vaikuttajia, järjestöjä ja yrityksiä kuten Finlayson, Perheyritysten liitto, Reima, Tori.fi, Makia, Lumi Accessories, Vallila ja Stockås.

Jukka Kurttila ja Niklas Kaskeala eduskunnassa puhumassa Krääsätalous kuriin -kansalaisaloitteen puolesta.
Jukka Kurttila ja Niklas Kaskeala ovat vieneet Krääsätalous kuriin -kansalaisaloitteen viestiä eduskuntaan kansanedustajien kuultavaksi. Aloite saavutti 50 000 allekirjoitusta kesäkuussa, ja se luovutetaan eduskunnalle 9.10.2025.
The Activist Agency

The Activist Agency on vuonna 2024 perustettu, viestintään ja vaikuttamiseen erikoistunut muutostoimisto. Toimiston perustajat Miisa Mink, Tuuli Kousa ja Niklas Kaskeala haluavat haastaa viherpesua ja auttaa suomalaisia yrityksiä kasvamaan planeetan rajoissa.

