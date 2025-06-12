Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle
Ultrapikamuodin ja krääsäkaupan mainonnan kieltämiseen tähtäävä Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle torstaina 9. lokakuuta klo 12.00. Luovutustilaisuus järjestetään eduskunnan Pikkuparlamentissa, ja media on tervetullut seuraamaan tilaisuutta.
Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite saavutti kesäkuussa vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja etenee nyt eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen tavoitteena on pysäyttää Temun ja Sheinin kaltaisten krääsäkauppojen kasvu, joka perustuu kilpailun vääristämiseen, lisää räjähdysmäisesti ympäristökuormaa ja heikentää eurooppalaisen sääntelyn piirissä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Ranskassa vastaava lainsäädäntö on jo hyväksytty.
Luovutustilaisuudessa aloite luovutetaan eduskunnan käsittelyyn ja kuullaan lyhyet puheenvuorot aloitteen vireillepanijoilta Jukka Kurttilalta, Niklas Kaskealalta ja Sissi Penttilältä.
“Temu ja Shein ovat erikoistuneet lyhytikäisiin tuotteisiin, tullimaksujen ja tuoteturvallisuusvaatimusten kiertämiseen sekä manipuloivaan markkinointiin. Markkinatalous ei toimi, jos säännöt eivät ole samat kaikille. Katseet kohdistuvat nyt eduskuntaan.”
– Jukka Kurttila, Finlayson
“Viimeksi tällä viikolla Tullin pääjohtaja totesi julkisuudessa, että kiinalaisen verkkokaupan tsunami pitäisi saada loppumaan, mutta tähän ei ole keinoja. Ilman rohkeutta toimia vastuulliset yritykset jäävät altavastaajiksi ja kertakäyttökulttuuri voimistuu.”
– Niklas Kaskeala, The Activist Agency
Mukana aloitteen julkisissa tukijoissa on suuri joukko eri alojen vaikuttajia, järjestöjä ja yrityksiä kuten Finlayson, Perheyritysten liitto, Reima, Tori.fi, Makia, Lumi Accessories, Vallila ja Stockås.
Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite saavutti 50 000 allekirjoitusta12.6.2025 14:25:56 EEST | Tiedote
Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite on saavuttanut 50 000 allekirjoitusta ja etenee seuraavaksi eduskunnan käsittelyyn. Kansalaisaloitteessa vaaditaan ultrapikamuodin ja krääsäkaupan mainonnan kieltämistä Suomessa. Vastaavaa lainsäädäntöä on valmisteltu esimerkiksi Ranskassa.
Krääsätalous kuriin: Yritykset, järjestöt ja vaikuttajat vaativat krääsäkaupan mainonnan kieltoa18.2.2025 13:42:02 EET | Tiedote
Suomalaiset yritykset, järjestöt ja vaikuttajat sanovat suoraan: krääsätalous on pysäytettävä. Uusi Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite vaatii eduskuntaa kieltämään ultrapikamuodin ja krääkaupan mainonnan Suomessa. Tällä hetkellä kiinalaiset verkkokaupat, kuten Temu ja Shein, hyödyntävät sääntelyn puutteita ja vääristävät kilpailua.
