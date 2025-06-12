Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite luovutetaan eduskunnalle

Krääsätalous kuriin -kansalaisaloite saavutti kesäkuussa vaaditut 50 000 allekirjoitusta ja etenee nyt eduskunnan käsittelyyn. Aloitteen tavoitteena on pysäyttää Temun ja Sheinin kaltaisten krääsäkauppojen kasvu, joka perustuu kilpailun vääristämiseen, lisää räjähdysmäisesti ympäristökuormaa ja heikentää eurooppalaisen sääntelyn piirissä toimivien yritysten toimintaedellytyksiä. Ranskassa vastaava lainsäädäntö on jo hyväksytty.

Luovutustilaisuudessa aloite luovutetaan eduskunnan käsittelyyn ja kuullaan lyhyet puheenvuorot aloitteen vireillepanijoilta Jukka Kurttilalta, Niklas Kaskealalta ja Sissi Penttilältä.

“Temu ja Shein ovat erikoistuneet lyhytikäisiin tuotteisiin, tullimaksujen ja tuoteturvallisuusvaatimusten kiertämiseen sekä manipuloivaan markkinointiin. Markkinatalous ei toimi, jos säännöt eivät ole samat kaikille. Katseet kohdistuvat nyt eduskuntaan.”

– Jukka Kurttila, Finlayson

“Viimeksi tällä viikolla Tullin pääjohtaja totesi julkisuudessa, että kiinalaisen verkkokaupan tsunami pitäisi saada loppumaan, mutta tähän ei ole keinoja. Ilman rohkeutta toimia vastuulliset yritykset jäävät altavastaajiksi ja kertakäyttökulttuuri voimistuu.”

– Niklas Kaskeala, The Activist Agency

Mukana aloitteen julkisissa tukijoissa on suuri joukko eri alojen vaikuttajia, järjestöjä ja yrityksiä kuten Finlayson, Perheyritysten liitto, Reima, Tori.fi, Makia, Lumi Accessories, Vallila ja Stockås.