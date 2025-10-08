Pienruoppaus-verkkokurssi on avattu – tietoa urakoitsijoille ympäristöystävällisemmästä ruoppauksesta
Pienruoppausten ympäristövaikutukset hallintaan -hankeen toimesta on avattu verkkokurssi, joka tarjoaa ajankohtaista ja käytännönläheistä tietoa pienruoppauksista. Kurssi on suunnattu erityisesti ruoppauksia toteuttaville urakoitsijoille, mutta se soveltuu myös muille aiheesta kiinnostuneille.
Kurssilla käydään läpi ruoppauksen toteuttamisen vaiheet, lainsäädäntö, ympäristövaikutukset sekä keinot niiden vähentämiseksi. Sisältö pohjautuu hankkeessa aiemmin julkaistuun oppaaseen, joka kokoaa pienruoppaukseen liittyvän keskeisen tiedon yksiin kansiin.
Pienruoppauksen verkkokurssista konkreettisen työkalu vastuullisen ja kestävän ruoppaustyön tueksi
Kurssi koostuu lyhyistä opetusvideoista sekä teksti- ja kuvasisällöstä. Lopuksi on testiosioita, joiden suorittamisesta saa ladattavan todistuksen. Urakoitsija voi hyödyntää todistusta esimerkiksi verkkosivuillaan osoituksena ajantasaisesta osaamisesta ruoppauksen lainsäädännöstä ja hyvistä käytännöistä.
Pienruoppauksia toteutetaan Suomessa vuosittain tuhansia, joten urakoitsijoilla on keskeinen rooli niiden ympäristövaikutusten hallinnassa. Nyt avattu kurssi tarjoaa konkreettisen työkalun vastuullisen ja kestävän ruoppaustyön tueksi.
Kurssi on maksuton ja avoinna kaikille. Arvioitu suoritusaika on noin yksi tunti.
Rekisteröidy kurssille: Pienruoppaus-kurssi (akatemia.keha-keskus)
Yhteystiedot
Suunnittelija ja hankevastaava Siiri Nyrhilä, p. 0295 022 193
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Pienruoppausten ympäristövaikutukset hallintaan -hanke on käynnissä Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.
