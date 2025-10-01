Spondan rakennuttama Signe palkittiin Vuoden työmaa 2025 -tunnustuksella
Helsingin keskustaan osoitteeseen Mannerheimintie 14 rakenteilla olevan toimisto- ja liiketilakiinteistö Signen työmaa on valittu Vuoden työmaa 2025 -kilpailun voittajaksi. Spondan rakennuttaman hankkeen pääurakoitsija on Jatke Toimitilat Oy.
Rakennuslehden järjestämässä vuosittaisessa kilpailussa etsittiin parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut toimivat esimerkkeinä koko rakennusalalle. Tänä vuonna erityistarkastelussa olivat talotekniikka sekä kiertotalous ja materiaalien käytön hallinta.
Tuomaristo kiitti Signen työmaata erityisesti erinomaisesta yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä eri osapuolten välillä. Työmaa erottui edukseen selkeydellään, siisteydellään sekä vastuullisella toiminnalla kaikissa rooleissa. Lisäksi työmaalla on hyödynnetty tiedolla johtamista edelläkävijämäisesti muun muassa aikataulun hallinnassa ja kustannusten ohjauksessa.
"Signe on meille strategisesti tärkeä hanke, joka tuo Helsingin ydinkeskustaan modernia ja vastuullisesti rakennettua toimitilaa. Jo rakennusvaiheessa huippulaadukkaaseen kiinteistöön on kohdistunut vahvaa kysyntää sekä toimisto- että liiketilojen osalta. Vuoden työmaa -palkinto on osoitus siitä, että hanke toteutetaan laadukkaasti ja vastuullisesti, arvojemme mukaisesti", sanoo Spondan toimitusjohtaja Christian Hohenthal.
”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että Signen työmaa on saanut tunnustusta alan ammattilaisilta. Palkinto kertoo siitä, että hanke etenee Spondan korkeiden laatukriteerien mukaisesti ja yhteistyö eri toimijoiden välillä toimii poikkeuksellisen hyvin”, sanoo Spondan kiinteistökehitysjohtaja Jyri Savolainen.
”Voittavalla työmaalla ovat yhdistyneet parhaat toimintatavat, järjestelmät ja ihmiset”, Jatke Toimitilojen toimitusjohtaja Antti Raunemaa iloitsee.
Kilpailussa oli tänä vuonna mukana yhdeksän työmaata, kuten Kruunusillat ja Kansallismuseon lisärakennus. Tuomariston puheenjohtaja Matti Kruus Indeprolta luonnehtii tasoa erittäin korkeaksi. Rakennuksia arvioitiin muun muassa kosteudenhallinnan, työturvallisuuden, laadun, yhteistyön ja tuotannon tehokkuuden perusteella.
Kilpailun tuomaristossa oli Matti Kruusin (Indepro) lisäksi Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta Etelä-Suomen aluehallintovirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä, Diana Råman RKL:stä ja Piia Sormunen Tampereen yliopistosta.
Merkittävä kiinteistökehityshanke Helsingin ydinkeskustassa
Signe-hanke on merkittävä investointi Helsingin ydinkeskustaan, ja sen myötä yksi kaupungin keskeisimmistä kortteleista kokee suuren muodonmuutoksen. Vuoden 2026 lopussa valmistuva uudisrakennus elävöittää kaupunkikuvaa ja tarjoaa moderneja tiloja yrityksille ja palveluille. Talon ankkurivuokralainen on konsultointi- ja tilintarkastusyhtiö PwC, ja myös asianajotoimisto Bird & Bird vuokraa uudet toimitilansa Signestä.
Vuoden 2026 lopussa Mannerheimintien ja Kalevankadun kulmaan valmistuvassa korkeatasoisessa toimisto- ja liiketilakiinteistössä yhdistyvät ensiluokkainen design ja kestävän rakentamisen periaatteet. EU-taksonomian vaatimukset täyttävä rakennus tavoittelee muun muassa LEED Platinum -ympäristösertifikaattia, A-tason energialuokitusta ja Gold-tason WELL-sertifikaattia. Rakennuksessa käytetään sataprosenttisesti päästötöntä energiaa, ja uusiutuvaa sähköä tuotetaan omalla aurinkovoimalalla.
Yhteyshenkilöt
Anita RiikonenBrändi- ja viestintäpäällikköPuh:+358 40 833 3804anita.riikonen@sponda.fi
Tietoja julkaisijasta
Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
sponda.fi
