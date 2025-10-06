Suomen kansallismuseo ja Mixed Finns -yhteisö palkittiin Moninainen suomalaisuus -nykydokumentointihankkeesta
Ammatillisten museoiden yhteistyöverkosto TAKO:n nykydokumentointiteko-tunnustuspalkinto myönnettiin tänään keskiviikkona 8.10.2025 Moninainen suomalaisuus –hankkeelle sen ajankohtaisuudesta, innovatiivisuudesta, vaikuttavuudesta ja erityisesti kokoelmatyön moninaisuuden edistämisestä. Yli sadan ammatillisen museon tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto TAKO jakoi vuonna 2019 perustetun palkinnon nyt neljättä kertaa.
Suomen kansallismuseon yhteistyössä antirasismiasiantuntija ja vertaistukiverkosto Mixed Finns ry:n kanssa toteuttamassa Moninainen suomalaisuus -nykydokumentointihankkeessa tallennettiin kulttuurisesti moninaisten, rodullistettujen ja mixed-suomalaisten kokemuksia suomalaisuudesta. Projektin tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kulttuurisesti moninaisen identiteetin rakentumisesta sekä moniäänistää museokokoelmia ja niiden välittämää kuvaa suomalaisuudesta. Projektilla haluttiin myös reagoida ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun suomalaisuuden ja kulttuuriperinnön määritelmistä.
Hanketta kiiteltiin palkintoraadin toimesta valtakunnallisuudesta, kantaaottavuudesta ja siitä, että se pureutuu kokoelmatyön syvimpiin kysymyksiin kulttuuriperinnöstä, identiteetin muodostumisesta ja kokoelmatyön valtarakenteiden purkamisesta. Moninainen suomalaisuus –hanke ilmentää uudenlaista nykydokumentointityön otetta, jossa käytetään osallisuustyön periaatteiden mukaisia lähestymistapoja: annetaan osallistumisen mahdollisuus kaikille, joita aihe koskee, poistetaan osallistumisen esteitä ja saadaan aikaan merkittävä muutos. Lisäksi raati kiitti Mixed Finnsiä tärkeästä asiantuntijatyöstä antirasististen toimintamallien kouluttamisessa sekä arvokkaasta kulttuuriperintötyöstä museokentällä.
“Tämä kannustaa meitä museona jatkamaan ja syventämään yhteisöjen kanssa tehtävää työtä, jotta kokoelmiin tallentuisi mahdollisimman moniääninen kuva suomalaisuudesta tänä päivänä. Haluamme vahvistaa jokaisen suhdetta kulttuuriperintöön ja edistää yhdenvertaisuutta sekä vuoropuhelua yhdessä yhteisöjen ja ihmisten kanssa”, erikoistutkija Rania Taina Suomen kansallismuseosta sanoo.
Nykydokumentointihanke toteutettiin yhteisölähtöisesti
Hankkeessa valittiin avoimen haun kautta mukaan kymmenen eri ikäistä haastateltavaa kuudelta eri paikkakunnalta. He kertoivat identiteetistään itse valitsemansa esineen tai valokuvan kautta. Haastatteluissa hyödynnettiin affektitutkimuksen näkökulmaa, jossa esineitä tarkasteltiin tunteiden ja aistikokemusten herättäjinä.
Yhteisölähtöisyys sekä antirasistinen ja dekoloniaalinen näkökulma olivat projektin lähtökohtia. Tämä näkyi luottamuksellisen tilan rakentamisena, prosessin läpinäkyvyytenä ja osallistujien mahdollisuutena vaikuttaa sisältöön sekä toteutukseen. Projektisuunnitelmaa, käsitteitä ja menetelmiä kehitettiin alusta asti yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.
Hankkeessa kehitettiin lisäksi yhteisluettelointimalli, jossa aineiston tallentaminen toteutettiin yhteistyössä haastateltavien kanssa. Prosessissa painotettiin turvallisemman tilan periaatteita, avointa viestintää kokoelmatyön käytännöistä sekä asiantuntijuuden ja vallan jakamista. Hankkeessa pilotoitua mallia tullaan hyödyntämään Suomen kansallismuseon nykydokumentointityössä myös tulevaisuudessa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Erikoistutkija Rania Taina, rania.taina@kansallismuseo.fi, p. 029 533 6241
Kuvat
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Suomen kansallismuseo on valtakunnallinen kulttuurihistorian museo, joka ylläpitää ja kehittää kulttuurihistorian kokoelmiaan, edistää kulttuuriperinnön tutkimusta ja käyttöä, sekä tarjoaa näyttely- ja yleisöpalveluja museokohteissaan ympäri maan: Kansallismuseo, Seurasaaren ulkomuseo, Tamminiemi, Suomen merimuseo, Langinkoski, Hvitträsk, Louhisaari, Vankila, Hämeen linna ja Olavinlinna. Yhteiskunnallisena keskustelijana ja alan kansainvälisenä vaikuttajana toimiva Suomen kansallismuseo on osa opetus- ja kulttuuriministeriön alaista Museovirastoa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen kansallismuseo
Olavinlinnan, Hämeen linnan ja Suomen merimuseon vinkit syyslomalaisille6.10.2025 13:38:42 EEST | Tiedote
Suomen kansallismuseon kohteista Olavinlinna, Hämeen linna ja Suomen merimuseo tarjoavat tekemistä syyslomaa viettäville.
Suomen kansallismuseon kohteissa vilkas kesä – Louhisaaressa rikottiin kävijäennätyksiä2.10.2025 13:46:09 EEST | Tiedote
Suomen kansallismuseon seitsemässä avoinna olevassa museossa ja kahdessa linnassa on kesäkuukausien aikana vieraillut yhteensä noin 453 000 kävijää. Kesää voi kokonaisuudessaan luonnehtia onnistuneeksi.
Suomen kansallismuseo isännöi Olavinlinnassa kansainvälistä museoiden ja linnojen konferenssia27.8.2025 09:34:51 EEST | Tiedote
Olavinlinnan 550-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kansainvälinen museoiden ja linnojen yhdistys, The Association of Castles and Museums around the Baltic Sea, kokoontuu konferenssiin Olavinlinnaan 2.–3.9.2025. Tilaisuutta isännöivät Suomen kansallismuseo ja Olavinlinna yhteistyössä Riihisaari – Savonlinnan museon kanssa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Museoliiton Museoalan yleisötyöpäivien kanssa.
Keväällä 2027 avautuvalle Kansallismuseolle haetaan kumppania ravintolatoimintaan21.5.2025 08:50:30 EEST | Tiedote
Kansallismuseon uusi ravintola sijaitsee Helsingin ytimessä keskellä museon vehreää pihapuistoa. Tällä hetkellä museon kahvila- ja ravintolatoiminnalle haetaan kumppania avoimella kilpailutuksella.
Kansallismuseon peruskorjauksen ja uudisosan rakentamisen puoliväli häämöttää15.5.2025 10:37:36 EEST | Tiedote
Kansallismuseon yli satavuotisen historian suurimpaan rakentamishankkeeseen kuuluvat historiallisen päärakennuksen peruskorjaus ja uudisosan rakentaminen kehittävät museon tiloja tulevaisuuden tarpeisiin. Vuoden 2023 lopulla alkaneet rakennushankkeet ovat nyt puolivälissä, ja päärakennuksen, laajennuksen ja pihapuiston muodostama kokonaisuus avautuu yleisölle keväällä 2027. Rakennuttajana toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme