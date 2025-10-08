Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitukselle esitetään sairaalapalveluja koskevia yhteistoimintaneuvotteluja

8.10.2025 15:04:59 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Työnantaja esittää, että sairaalapalvelujen palvelulinjalla aloitettaisiin tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut 20.10.2025. Yhteistoiminnan tarkoituksena on kuulla henkilöstöä ja etsiä yhdessä keinoja kustannusten alentamiseksi. Esitystä neuvottelujen käynnistämisestä käsitellään ylimääräisessä aluehallituksen kokouksessa 13.10.2025. 

Sairaalapalvelujen palvelulinjan kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän. Sen vuoksi ensi vuoden talousarvion valmistelu edellyttää lisätoimia. Henkilöstömenoihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä on yhteistoimintalain mukaan käsiteltävä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa ennen kuin aluehallitus tekee lopullisen talousarvioesityksensä aluevaltuustolle. 

Palvelulinjan sopeuttamistarve on yhteensä 18,2 miljoonaa euroa, josta 8,3 miljoonaa euroa on arvioitu liittyvän henkilöstöä koskeviin toimenpiteisiin.

Yhteistoimintaneuvotteluiden tarkoituksena on käsitellä henkilöstön edustajien kanssa työnantajan esityksiä säästöiksi sekä etsiä yhdessä vaihtoehtoja. Keinoja voivat olla esimerkiksi toiminnan tehostaminen sekä uusien toimintatapojen ja -mallien käyttöönotto.

Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa enintään 350 henkilön palvelussuhteiden irtisanomiseen tai palvelussuhteen olennaisten ehtojen muutoksiin. Neuvottelut koskevat koko palvelulinjan henkilöstöä eli erikoissairaanhoitoa ja lähisairaaloita, lukuun ottamatta kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen vastuualueen työntekijöitä. He ovat jo toisen, aiemmin käynnistetyn yhteistoimintamenettelyn piirissä. Koko sairaalapalvelujen palvelulinjalla työskentelee vajaa 8000 työntekijää.

– Ymmärrämme, että yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen herättää henkilöstössä huolta. Neuvotteluaika on raskas ja pitkäkestoinen. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on kuitenkin kuulla henkilöstöä ja etsiä yhdessä säästökeinoja. Kartoitamme yhdessä kaikki mahdolliset keinot henkilöstön vähentämisen välttämiseksi, sairaalapalvelujen johtaja Markus Paananen toteaa.

Sopeutustoimien taustalla on sairaalapalveluiden odotettua suurempi kustannusten kasvu. Paanasen mukaan tavoitteena on turvata laadukas hoito Pirkanmaan sairaaloissa myös tulevaisuudessa.

– Valmistelemme sopeutustoimet huolellisesti ja tavoitteenamme on, että niiden vaikutukset potilaiden hoitoon olisivat mahdollisimman vähäiset.

Sairaalapalvelujen talouden sopeuttaminen on merkittävä osa hyvinvointialueen vastuullista talouden tasapainottamista tilanteessa, jossa hyvinvointialueen tulee kattaa edellisten vuosien alijäämät lakisääteisessä ajassa.

Yhteistoimintaneuvottelut on tarkoitus aloittaa aikaisintaan 20.10. ja ne kestävät vähintään kuusi viikkoa. Sairaalapalvelujen henkilöstölle on pidetty henkilöstöinfo 8.10. 

Yhteyshenkilöt

Pirkanmaan hyvinvointialue

