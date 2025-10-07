Vihreiden Harjanne: Suomi on eurooppalainen banaanivaltio, jonka talousahdingosta ei päästä ulos ilman vihreää tuottavuutta

Embargo, kunnes puhe on pidetty. Puhuttu versio pitää.



Harjanteen mukaan Suomen nihkeän taloustilanteen yksi keskeinen vaikutin on heikosti kehittynyt työn tuottavuus. Harjanne myös huomautti, että Suomi on EU:n mittakaavassa jo eräänlainen banaanivaltio, sillä Suomi on Euroopan häntäpäässä talouden resurssituottavuudessa.

– Täällä siis käytetään paljon luonnonvaroja suhteessa tuotettuun arvoon. Suomen luonnonvarojen liikakäytöstä huomautti vastikään myös Euroopan ympäristökeskus EEA raportissaan. Nousuun pitää saada siis sekä työn tuottavuus että kykymme käyttää kallisarvoisia raaka-aineita paremmin, Harjanne huomautti.

– Kierrätysmateriaalien käyttöä on vauhditettava neitseelliseen sijaan. Tämä edellyttää tehottoman ja haitallisen yritystukisykkyrän purkamista ja ympäristöhaittojen rohkeampaa verotusta. Se edellyttää myös koulutukseen, tutkimukseen ja osaamiseen panostamista, ja reilua ja toimivaa kilpailua, Harjanne totesi.

Harjanne nosti puheessaan esiin Suomen elinkeinorakenteen, jota hän kuvasi liian kapeaksi. Harjanteen mukaan monipuolinen rakenne olisi iskunkestävämpi ja kasvulähtöisempi, ja palveluiden ja erityisesti digitaalisten palveluiden mahdollisuuksiin tulisi herätä myös teollisuuspolitiikan osana.



– Lisäksi Suomessa ei edelleenkään tunnisteta esimerkiksi luovien alojen merkitystä kestävän talouskasvun, yhteiskunnan kestävän uudistumisen ja kilpailukyvyn edistäjänä. Ei, vaikka luovat alat ovat kansainvälisten tutkimusten mukaan nopeimmin kasvava toimiala. Koulutuksen ja tutkimuksen ohella on siis panostettava myös kulttuuriin, Harjanne kritisoi.

Harjanne myös muistutti eurooppalaisten sisämarkkinoiden merkityksestä. Harjanteen mukaan Euroopan Unionin teollisuuspolitiikka on Suomen tärkein teollisuuspolitiikan areena, jonka pohjana pitää olla sisämarkkinoiden vahvistaminen. Se on kaikkein keskeisin asia EU:n kilpailukyvyn parantamisessa, ja se on erityisesti vientivetoisen Suomen kannalta kriittistä, Harjanne totesi.

– Meillä on tapana syyttää EU:ta liiallisesta sääntelystä, mutta suurimmat kaupan esteet EU:n sisällä ovat jäsenvaltioiden tekosia - emmekä itsekään ole syyttömiä. Yhteensä nämä esteet vastaavat vaikutuksiltaan merkittäviä sisäisiä tulleja - kansainvälisen valuuttarahaston arvion mukaan jopa kymmenien prosenttien edestä, Harjanne huomautti.

– Sisämarkkinoiden vahvistaminen edellyttää paitsi kaupan esteiden purkua, myös laadukasta ja tiedepohjaista ilmasto- ja luontoohjausta. Ja kun tukia ja EU-rahaa jaetaan, se pitää tehdä osaamisen ja laadun perusteella. Jos peli on reilua, Suomi ja suomalaiset yritykset pärjäävät, Harjanne päätti.