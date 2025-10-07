KOVA ry

Kutsu: KOVAn ajankohtaisseminaari 12.11.2025 – Alueiden ja asumisen polarisaatio

8.10.2025 15:07:29 EEST | KOVA ry | Tiedote

Tervetuloa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n järjestämään ajankohtaisseminaariin keskiviikkona 12.11.2025 klo 12.30-17.00 otsikolla "Alueiden ja asumisen polarisaatio".

Seminaari järjestetään Botta Eventsin juhlasalissa (2. krs), Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 12.30. Seminaarin jälkeen on cocktail-tilaisuus klo 15.30 alkaen. Seminaaria voi seurata myös internetissä livelähetyksenä, johon toimitetaan linkki ilmoittautuneille ennen seminaarin alkua sähköpostitse.

Ilmoittaudu seminaariin (osallistumistavasta riippumatta) käyttäen kutsun lopussa olevaa linkkiä viimeistään maanantaina 3.11.2025! 

Alla ja ohessa seminaarin ohjelma.

 

Seminaarin ohjelma

12.30          Kahvitarjoilu

13.00          Seminaarin avaus

                    Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen                         omistajat - KOVA ry

13.05          Alueiden eriytymisen tila Suomessa

                   Mika Ristimäki, erityisasiantuntija, Kestävä rakentaminen ja asuminen -osasto,                                   ympäristöministeriö

13.35          Alueiden eriytymisen vaikutukset asuntomarkkinoihin

                   Markus Lahtinen, toimitusjohtaja, Pellervon taloustutkimus

13.55          Miten rahoitus järjestyy asuntomarkkinoille koko Suomessa?

                   Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, OP Ylä-Uusimaa

                   Ari Pauna, toimitusjohtaja, Hypo-pankki

14.35          Kommenttipuheenvuorot

                   Pirjo Sirén, johtaja, Yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö, Suomen Kuntaliitto ry

                   Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

                   Jari Niemi, toimitusjohtaja, Kouvolan Asunnot Oy

15.05          Miten tästä eteenpäin – Mitä toimia tarvitaan alueiden ja asuntomarkkinoiden eriytymisen ehkäisemiseksi?

                   Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri, ympäristöministeriö

15.20          Loppusanat

                   Jaakko Kammonen, hallituksen puheenjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja                                      asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry

15.30-         Cocktail-tilaisuus

17.00

Tietoja julkaisijasta

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.

KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.  KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

