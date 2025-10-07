Kutsu: KOVAn ajankohtaisseminaari 12.11.2025 – Alueiden ja asumisen polarisaatio
Tervetuloa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n järjestämään ajankohtaisseminaariin keskiviikkona 12.11.2025 klo 12.30-17.00 otsikolla "Alueiden ja asumisen polarisaatio".
Seminaari järjestetään Botta Eventsin juhlasalissa (2. krs), Museokatu 10, Helsinki. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 12.30. Seminaarin jälkeen on cocktail-tilaisuus klo 15.30 alkaen. Seminaaria voi seurata myös internetissä livelähetyksenä, johon toimitetaan linkki ilmoittautuneille ennen seminaarin alkua sähköpostitse.
Ilmoittaudu seminaariin (osallistumistavasta riippumatta) käyttäen kutsun lopussa olevaa linkkiä viimeistään maanantaina 3.11.2025!
Alla ja ohessa seminaarin ohjelma.
Seminaarin ohjelma
12.30 Kahvitarjoilu
13.00 Seminaarin avaus
Jouni Parkkonen, toimitusjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
13.05 Alueiden eriytymisen tila Suomessa
Mika Ristimäki, erityisasiantuntija, Kestävä rakentaminen ja asuminen -osasto, ympäristöministeriö
13.35 Alueiden eriytymisen vaikutukset asuntomarkkinoihin
Markus Lahtinen, toimitusjohtaja, Pellervon taloustutkimus
13.55 Miten rahoitus järjestyy asuntomarkkinoille koko Suomessa?
Mikko Purmonen, toimitusjohtaja, OP Ylä-Uusimaa
Ari Pauna, toimitusjohtaja, Hypo-pankki
14.35 Kommenttipuheenvuorot
Pirjo Sirén, johtaja, Yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki
Jari Niemi, toimitusjohtaja, Kouvolan Asunnot Oy
15.05 Miten tästä eteenpäin – Mitä toimia tarvitaan alueiden ja asuntomarkkinoiden eriytymisen ehkäisemiseksi?
Sari Multala, ympäristö- ja ilmastoministeri, ympäristöministeriö
15.20 Loppusanat
Jaakko Kammonen, hallituksen puheenjohtaja, Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry
15.30- Cocktail-tilaisuus
17.00
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Katriina LiusviestintäasiantuntijaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:0504066611katriina.lius@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 137 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä 340 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 500 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2025 yhteensä noin 4 800 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
KOVA: Kohtuuhintaisten asuntojen hakijamäärä on kasvanut jopa reilulla 60 prosentilla7.10.2025 03:30:00 EEST | Tiedote
Valtion tukemien, kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen hakijamäärä on tänä vuonna keskimäärin 2,4 prosenttia korkeampi kuin ennen vuosien 2024 ja 2025 sosiaaliturvamuutoksia. Hakijamäärien muutos vaihtelee kuitenkin huomattavasti alueellisesti ja on ollut suurimmillaan yli 60 prosenttia. Eniten ovat lisääntyneet yksiöihin (+17 %) ja kaksioihin (+9 %) kohdistuvat asuntohakemukset. Hakemukset kolmioihin (-6 %) sekä neliöihin ja sitä suurempiin (-3 %) ovat sitä vastoin vähentyneet. Tulokset käyvät ilmi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n syyskuussa jäsenyhteisöilleen teettämästä kyselystä.
Kommentti: Miten kansankodissa asutaan?8.9.2025 07:45:00 EEST | Tiedote
Muiden maiden järjestelmien tarkastelut voivat tarjota erilaisia ja paikoin tuoreitakin näkökulmia kotimaan kysymyksiin. Suomessa tähyillään tyypillisesti Tornionjoen yli kansankotiin. Tässä kirjoituksessa noudatetaan samaa kaavaa ja perehdytään länsinaapurimme asuntojärjestelmään.
KOVA on tyytyväinen vuoden 2026 korkotukilainavaltuuksien nostamisesta2.9.2025 22:39:52 EEST | Tiedote
Pääministeri Petteri Orpon hallitus on tänään päättyneessä budjettiriihessään päättänyt nostaa kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tarkoitettua korkotukilainavaltuutta 135 miljoonalla eurolla valtiovarainministeriön vuoden 2026 budjettiehdotukseen nähden. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry pitää lainavaltuuden nostamista myönteisenä asuntorakentamisen kannalta. KOVA esitti hallitukselle, että korkotukilainavaltuuden taso olisi ollut ensi vuonna tämän vuoden tasolla, eli 1 750 miljoonassa eurossa. Tämä olisi ollut 615 miljoonaa euroa suurempi kuin hallituksen budjettiriihessä päättämä lainavaltuuden taso.
KOVA: Asuntorakentamisen käynnistyminen siirtyy ensi vuoteen – työttömyyskehitys kuitenkin synkistää talousnäkymiä2.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry odottaa tuoreessa syksyn suhdanne-ennusteessaan Suomen talouden kasvavan tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Molemmat luvut ovat alempia kuin ensimmäisen kvartaalin ennusteessa. Tarkentuneiden tietojen mukaan viime vuonna Suomen BKT kasvoi 0,4 prosenttia. Työmarkkinatilanne on näyttäytynyt keväällä odotettua heikompana, ja KOVA odottaa työttömyysasteen olevan 9,3 prosenttia vuonna 2025, josta se laskee hiljalleen 8,8 prosenttiin vuonna 2026.
KOVA: Asumisoikeusasunnoista ei ole käynnissä asukkaiden joukkopakoa28.8.2025 15:25:39 EEST | Tiedote
Yle uutisoi tänään 28.8., että asumisoikeusasunnoista on käynnissä joukkopako. Tällaisen näkemyksen on Ylelle esittänyt Suomen Asumisoikeusasukkaat SASO ry:n kunniapuheenjohtaja Eric Hällström. Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n mukaan Hällströmin esittämä väite on virheellinen eikä se perustu todellisuuteen. KOVA edustaa asumisoikeusasuntoja omistavia yhteisöjä laajasti. KOVAn jäsenet omistavat tällä hetkellä noin 85 prosenttia kaikista asumisoikeusasunnoista Suomessa.
