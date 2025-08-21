Logicentersin uuden logistiikkakeskuksen peruskivi muurattiin Tuusulassa
Logicenters rakentaa Tuusulaan osoitteeseen Rykmentinportinkatu 3 uudet, huippumodernit teollisuus- ja logistiikkatilat. Rakennushanke saavutti merkittävän virstanpylvään, kun kohteen peruskiven muurausta juhlistettiin keskiviikkona 1. lokakuuta. Tilasuudessa olivat mukana edustajat rakennusliike Jatke Toimitilat Oy:stä, Tuusulan kunnasta sekä DEXISistä, joka tulee toimimaan tilojen vuokralaisena.
Peruskiven muuraus merkitsee 11 400 neliömetrin kokoisen laitoksen rakentamisen virallista alkua. Logicentersin kehittämä kiinteistö toimii DEXISin tuotanto- ja varastotilana. Kyseessä on jo toinen Logicentersin kohde Rykmentinportin alueella, ja sen on määrä valmistua vuoden 2026 puolivälin jälkeen.
"Tämä rakennus on paljon enemmän kuin tiiliä ja laastia. Se on paikka, jossa ideat muuttuvat ratkaisuiksi, asiakassuhteet vahvistuvat ja työntekijämme pääsevät viihtymään modernissa, inspiroivassa ympäristössä. Kyseessä on investointi innovaatioihin, kestävään kehitykseen ja suomalaisen teollisuuden tulevaisuuteen", sanoo DEXIS Imagingin toimitusjohtaja Robert Befidi.
Tilat on suunniteltu täyttämään tiukat kestävän kehityksen vaatimukset, ja ne tukevat DEXISin kasvua sekä Helsingin että koko Suomen markkinoilla. Kohteeseen asennetaan aurinkopaneelit tuottamaan uusiutuvaa sähköä, ja lämmitys hoidetaan maalämmöllä.
"Rakennus on hyvä esimerkki siitä, miten perinteinen varasto voi toimia myös modernina tuotantolaitoksena. Kiinteistö on suunniteltu pitkäikäiseksi, jotta se pystyy palvelemaan erilaisia tarpeita myös tulevaisuudessa", kertoo Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.
Tilaisuuteen osallistunut Tuusulan kaupunginjohtaja Janne Mellin korostaa hankkeen laajempaa merkitystä kunnalle.
"Logicentersin ja DEXISin päätös investoida tähän hankkeeseen on erittäin merkittävä koko alueen elinvoimaisuudelle. Uudet tilat ja toiminnot turvaavat DEXISin tarjoamat työpaikat Tuusulassa, vahvistavat kunnan elinvoimaisuutta ja avaavat uusia kasvumahdollisuuksia. Tuusulan kunta arvostaa suuresti DEXISin osoittamaa luottamusta, kun yritys on päättänyt jatkaa ja kehittää toimintaansa juuri täällä."
Logicenters jatkaa vahvaa läsnäoloaan Suomessa kehityshankkeilla, jotka osoittavat yrityksen sitoutumista moderneihin, kestäviin ja vuokralaiskeskeisiin kiinteistöihin.
Yhteyshenkilöt
Jarkko ÄikääKaupallinen johtajaLogicentersPuh:+358 9674 410jaai@logicenters.com
Lisätietoja
Logicenters on johtava nykyaikaisten logistiikkatilojen kehittäjä ja omistaja, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Puolassa ja Saksassa sekä yli 2,4 miljoonaa m2 logistiikkatilaa. Logicenters kehittää, rakentaa uudelleen ja omistaa moderneja logistiikkatiloja alueen tärkeimmissä paikoissa. Logicenters on erikoistunut nykyaikaiseen logistiikkaan, ja kaikki sen ominaisuudet täyttävät maailmanluokan logistiikkayritysten korkeat laatu-, tehokkuus- ja joustavuusvaatimukset. NREP perusti Logicentersin vuonna 2015. Lisätietoja: www.logicenters.com.
