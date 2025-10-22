"Tunnista voimasi" opastaa työuupumuksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

Mitä aivoissa tapahtuu, kun ihminen uupuu työssä? Voiko uupumusta ennaltaehkäistä? Onko uupumus samaa kuin masennus? Mikä auttaa uupumukseen sairastunutta toipumaan?



Teos on suunnattu sekä ammattilaisille että jokaiselle, joka haluaa ymmärtää työuupumusta ilmiönä tai toipua siitä.



Työpsykologi ja psykoterapeutti Merja Sipposella on pitkä kokemus työuupuneiden kohtaamisesta työssään. Teoksessa luodaan katsaus uusinta psykologista tietoa hyödyntäen. Kirja sisältää myös kahdeksan askeleen ohjelman työuupuneen toipumisen tueksi. Sipponen on aiemmin kirjoittanut tietokirjan Jooga-nidrasta ja tietoisuudesta.

