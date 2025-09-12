Apetit ostaa ruotsalaisen Foodhills AB:n – Apetit vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja kasvattaa pakasteherneen volyymia

Apetit kertoi pörssitiedotteella 9.10.2025 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Apetit ostaa 100 prosenttia ruotsalaisen pakastehernetuottajan Foodhills AB:n osakekannasta. Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin ISP (Inspektionen för strategiska produkter, Strategisten tuotteiden tarkastuslaitos) -viranomaisen hyväksyntää.

Foodhillsin hankinta on suoraan Apetitin strategian mukainen kasvuhanke.

”Kauppa edistää kahta erittäin tärkeää strategista painopistealuettamme: lisäämme merkittävästi pakasteherneen volyymia ja saamme entistä vahvemman alustan Ruotsin markkinoille, joissa olemme jo viime vuosina saaneet tukevaa jalansijaa Apetit-brändillä”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo.

Apetitin pakastekasvikset ovat parantaneet asemiaan Ruotsissa

Apetit on viime vuosien aikana vahvistanut asemaansa Ruotsin vähittäiskaupan pakastealtaissa. Apetitin oma myyntiorganisaatio Ruotsiin perustettiin vuoden 2023 lopulla. Myynti vähittäiskaupassa on laajentunut uusiin asiakkaisiin. Tuotteisto koostuu pääasiassa pakastekasviksista. Apetit työskentelee paremman aseman saavuttamiseksi Ruotsissa Food service -sektorissa.

”Suomen tapaan Ruotsissakin ruoan alkuperällä ja erityisesti vastuullisuudella on iso merkitys eri myyntikanavissa. Jatkossa Apetit voi tarjota Ruotsissa paikallisesti kasvatettua pakastehernettä. Tulemme selvittämään myös muiden avomaankasviksien tuotantomahdollisuuksia Ruotsissa”, Mäki sanoo.

Apetitille vahva asema eurooppalaisena pakasteherneen tuottajana

Apetit on kasvattanut pakasteherneen viljelyalaa Suomessa määrätietoisesti. Suomalaisten sopimusviljelijöiden viljelyala halutaan pitää korkeana jatkossakin.

”Foodhillsin hankinta edustaa Apetitille kasvua – viljelypinta-alan supistaminen Suomessa ei ole tavoitteidemme mukaista. Pohjoismainen herne on maultaan ainutlaatuinen ja siksi haluttu tuote maailmalla. Yrityskaupan myötä tuotamme arviolta yli 10 prosenttia Euroopan pakasteherneestä. Viljelyttäminen sekä Suomessa että Ruotsissa hajauttaa strategisesti tärkeän pakasteherneen viljelyaluetta ja pienentää satokausiriskiä”, Mäki sanoo.

Suomessa Apetit kattaa pakastetuotteiden raaka-ainehankinnasta merkittävän osan sopimusviljelyllä. Volyymiltaan suurimpia sopimusviljelykasveja ovat pakasteherneen lisäksi peruna, porkkana, pinaatti ja lanttu. Sipulin sopimusviljely aloitettiin kuluvalla satokaudella.

”Foodhillsin hankinta ei vaikuta kuluttajiin tai asiakkaisiimme Suomessa. Tarjoamme jatkossakin Suomessa kotimaisia vaihtoehtoja kestävään syömiseen”, Mäki sanoo.