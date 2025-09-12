Apetit ostaa ruotsalaisen Foodhills AB:n – Apetit vahvistaa asemaansa Ruotsissa ja kasvattaa pakasteherneen volyymia
Apetit kertoi pörssitiedotteella 9.10.2025 allekirjoittaneensa sopimuksen, jonka mukaan Apetit ostaa 100 prosenttia ruotsalaisen pakastehernetuottajan Foodhills AB:n osakekannasta. Kaupan toteutuminen edellyttää Ruotsin ISP (Inspektionen för strategiska produkter, Strategisten tuotteiden tarkastuslaitos) -viranomaisen hyväksyntää.
Foodhillsin hankinta on suoraan Apetitin strategian mukainen kasvuhanke.
”Kauppa edistää kahta erittäin tärkeää strategista painopistealuettamme: lisäämme merkittävästi pakasteherneen volyymia ja saamme entistä vahvemman alustan Ruotsin markkinoille, joissa olemme jo viime vuosina saaneet tukevaa jalansijaa Apetit-brändillä”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki kertoo.
Apetitin pakastekasvikset ovat parantaneet asemiaan Ruotsissa
Apetit on viime vuosien aikana vahvistanut asemaansa Ruotsin vähittäiskaupan pakastealtaissa. Apetitin oma myyntiorganisaatio Ruotsiin perustettiin vuoden 2023 lopulla. Myynti vähittäiskaupassa on laajentunut uusiin asiakkaisiin. Tuotteisto koostuu pääasiassa pakastekasviksista. Apetit työskentelee paremman aseman saavuttamiseksi Ruotsissa Food service -sektorissa.
”Suomen tapaan Ruotsissakin ruoan alkuperällä ja erityisesti vastuullisuudella on iso merkitys eri myyntikanavissa. Jatkossa Apetit voi tarjota Ruotsissa paikallisesti kasvatettua pakastehernettä. Tulemme selvittämään myös muiden avomaankasviksien tuotantomahdollisuuksia Ruotsissa”, Mäki sanoo.
Apetitille vahva asema eurooppalaisena pakasteherneen tuottajana
Apetit on kasvattanut pakasteherneen viljelyalaa Suomessa määrätietoisesti. Suomalaisten sopimusviljelijöiden viljelyala halutaan pitää korkeana jatkossakin.
”Foodhillsin hankinta edustaa Apetitille kasvua – viljelypinta-alan supistaminen Suomessa ei ole tavoitteidemme mukaista. Pohjoismainen herne on maultaan ainutlaatuinen ja siksi haluttu tuote maailmalla. Yrityskaupan myötä tuotamme arviolta yli 10 prosenttia Euroopan pakasteherneestä. Viljelyttäminen sekä Suomessa että Ruotsissa hajauttaa strategisesti tärkeän pakasteherneen viljelyaluetta ja pienentää satokausiriskiä”, Mäki sanoo.
Suomessa Apetit kattaa pakastetuotteiden raaka-ainehankinnasta merkittävän osan sopimusviljelyllä. Volyymiltaan suurimpia sopimusviljelykasveja ovat pakasteherneen lisäksi peruna, porkkana, pinaatti ja lanttu. Sipulin sopimusviljely aloitettiin kuluvalla satokaudella.
”Foodhillsin hankinta ei vaikuta kuluttajiin tai asiakkaisiimme Suomessa. Tarjoamme jatkossakin Suomessa kotimaisia vaihtoehtoja kestävään syömiseen”, Mäki sanoo.
Yhteyshenkilöt
Miika KemiläViestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, jolla on vahva integraatio kotimaiseen alkutuotantoon. Perustamme toimintamme ainutlaatuiseen ja kestävään arvoketjuun: luomme kasviksista hyvinvointia tarjoamalla maistuvia ja arkea helpottavia ruokaratkaisuja ja jalostamme rypsistä laadukkaita kasviöljyjä sekä rypsipuristeita rehuraaka-aineeksi. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Apetit Oyj
Apetit ja Suomen Ampumahiihtoliitto jatkavat yhteistyötä12.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Apetit jatkaa Suomen ampumahiihtomaajoukkueiden pääyhteistyökumppanina. Uusi kaksivuotinen yhteistyösopimus on tehty kausille 2025–2026 sekä 2026–2027. Sopimus kattaa näkyvyyden kaikessa maajoukkuetoiminnassa.
Apetitin Kasvisjauhis Burgerpihvissä yhdistyvät uudenlainen rakenne, maku sekä ravitsemus12.9.2025 10:00:54 EEST | Tiedote
Yksi Apetitin syksyn ammattikeittiöille suunnatuista uutuuksista on Kasvisjauhis Burgerpihvi. Pihvi sisältää Apetit BlackGrain from Yellow Fields® -rapsinsiemenjauhetta, joka on Apetitin oma tuoteinnovaatio.
Apetit’s new Vegan Burger Patty combines texture, taste and nutrition12.9.2025 10:00:00 EEST | Press release
The new plant-based Vegan Burger Patty is one of Apetit’s new products for professional kitchens this autumn. The patty contains Apetit’s own innovative ingredient, BlackGrain from Yellow Fields® textured vegetable protein (TVP).
Pakastepurjolla väistät hävikin - Apetit tuo uuden kotimaisen pakastevihanneksen arjen helpotukseksi10.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Syksyllä pakastealtaasta löytyvät monikäyttöiset ja arkea helpottavat purjoviipaleet sekä raikas wok-uutuus, jonka pääroolissa ovat sokeriherne ja paprika. Runsastäytteisten pakastepizzojen ystäviä hemmotellaan mehevällä Superior Supreme -pizzalla. Apetitin kotimaisesta kalasta valmistetut kalapuikot uivat pussista kartonkirasiaan.
Apetit Oyj:n tammi-kesäkuun 2025 puolivuosikatsauksen julkistaminen 22. elokuuta 202515.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Apetit Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 julkistetaan perjantaina 22.8.2025 klo 8.30. Puolivuosikatsaus on luettavissa julkistamisen jälkeen yhtiön verkkosivuilla apetit.fi. Apetit järjestää tiedotustilaisuuden suorana webcast-lähetyksenä 22.8.2025 klo 10.00. Tiedotustilaisuutta voi seurata Apetitin verkkosivuilla osoitteessa apetit.fi/sijoittajille. Esitysmateriaali ja tallenne tiedotustilaisuudesta ovat saatavilla yhtiön kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Apetit Oyj
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme