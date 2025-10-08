Friends & Brgrsin kiitospäivä keräsi ennätysmäärän ruoantuottajia – 13 000 ilmaista ateriaa jaettiin ympäri Suomen

”Olemme valtavan kiitollisia ja otettuja siitä, miten lämpimästi Tuottajapäivä jälleen otettiin vastaan. Saimme tuhansia palautteita kiitollisilta tuottajilta. Heidän viestinsä vahvistavat, että tällaiselle konkreettiselle kiitokselle on todellista tarvetta. Me haluamme pitää suomalaisen ruoan arvon näkyvänä ja elävänä myös arjen keskellä”, kertoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki olivat päivän vilkkaimmat ravintolat

Tämän vuoden suosituimmat ravintolapaikkakunnat olivat Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki, joissa kaikissa ilmaisia aterioita tarjoiltiin lähes 1 000 annosta. Päivän mittaan Friends & Brgrs -ravintolat eri puolilla Suomea täyttyivät kiitollisista tuottajista ja iloisista kohtaamisista.

”Monessa ravintolassa nähtiin iltapäivällä pitkiäkin jonoja, mutta tunnelma pysyi läpi päivän lämpimänä ja hyväntuulisena. On ollut hienoa nähdä, kuinka vahvasti Tuottajapäivä on juurtunut osaksi suomalaista ruokaketjua – sekä meille että tuottajille se on yhteinen juhlapäivä”, Piirtola kuvailee.

Friends & Brgrs tunnetaan poikkeuksellisen korkeasta kotimaisuusasteestaan – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketju tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten toimittajien kanssa, ja esimerkiksi kotimaisia perunoita kuluu vuosittain noin puoli miljoonaa kiloa.

Perinteestä pysyvä kiitospäivä

Tuottajapäivästä on muodostunut pysyvä perinne, joka on kasvanut vuosi vuodelta. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2018, ja sen suosio on jatkanut kasvuaan jokaisena vuonna.

”Tämä on meille yksi vuoden tärkeimmistä päivistä. Olemme jo alkaneet suunnitella ensi vuotta, jotta voimme tehdä kiitoksesta vieläkin merkityksellisemmän. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus ansaitsee tulla näkyväksi tekojen kautta – ja sitä haluamme pitää yllä myös jatkossa”, Piirtola summaa.

Ravintoloissa vierailleiden tuottajien viestejä ja kuvia päivän tunnelmista on nähtävissä avoimessa vieraskirjassa: www.friendsandbrgrs.fi/tuottajapaiva2025