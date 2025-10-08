Friends & brgrs Oy Ab

Friends & Brgrsin kiitospäivä keräsi ennätysmäärän ruoantuottajia – 13 000 ilmaista ateriaa jaettiin ympäri Suomen

9.10.2025 09:21:23 EEST | Friends & brgrs Oy Ab | Tiedote

Kotimainen hampurilaisketju Friends & Brgrs järjesti keskiviikkona 8. lokakuuta jo kahdeksatta kertaa Tuottajapäivän, jolloin suomalaiset ruoantuottajat ja heidän perheensä saivat kiitoksena tärkeästä työstä ilmaiset hampurilaisateriat Friends & Brgrsin ravintoloissa ympäri Suomen. Tapahtuma rikkoi jälleen ennätykset. Päivän aikana tarjoiltiin 13 000 ateriaa, mikä vastaa noin 200 000 euron arvoista kiitoksenosoitusta suomalaisille ruoantuottajille.

Tuottajapäivänä 13 000 suomalaista ruoantuottajaa kävi syömässä ilmaiseksi Friends & Brgrsin ravintoloissa.
”Olemme valtavan kiitollisia ja otettuja siitä, miten lämpimästi Tuottajapäivä jälleen otettiin vastaan. Saimme tuhansia palautteita kiitollisilta tuottajilta. Heidän viestinsä vahvistavat, että tällaiselle konkreettiselle kiitokselle on todellista tarvetta. Me haluamme pitää suomalaisen ruoan arvon näkyvänä ja elävänä myös arjen keskellä”, kertoo Friends & Brgrsin toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.

Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki olivat päivän vilkkaimmat ravintolat

Tämän vuoden suosituimmat ravintolapaikkakunnat olivat Kokkola, Vaasa ja Seinäjoki, joissa kaikissa ilmaisia aterioita tarjoiltiin lähes 1 000 annosta. Päivän mittaan Friends & Brgrs -ravintolat eri puolilla Suomea täyttyivät kiitollisista tuottajista ja iloisista kohtaamisista.

”Monessa ravintolassa nähtiin iltapäivällä pitkiäkin jonoja, mutta tunnelma pysyi läpi päivän lämpimänä ja hyväntuulisena. On ollut hienoa nähdä, kuinka vahvasti Tuottajapäivä on juurtunut osaksi suomalaista ruokaketjua – sekä meille että tuottajille se on yhteinen juhlapäivä”, Piirtola kuvailee.

Friends & Brgrs tunnetaan poikkeuksellisen korkeasta kotimaisuusasteestaan – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketju tekee tiivistä yhteistyötä kotimaisten toimittajien kanssa, ja esimerkiksi kotimaisia perunoita kuluu vuosittain noin puoli miljoonaa kiloa.

Perinteestä pysyvä kiitospäivä

Tuottajapäivästä on muodostunut pysyvä perinne, joka on kasvanut vuosi vuodelta. Ensimmäinen tapahtuma järjestettiin vuonna 2018, ja sen suosio on jatkanut kasvuaan jokaisena vuonna.

”Tämä on meille yksi vuoden tärkeimmistä päivistä. Olemme jo alkaneet suunnitella ensi vuotta, jotta voimme tehdä kiitoksesta vieläkin merkityksellisemmän. Kotimaisen ruoantuotannon arvostus ansaitsee tulla näkyväksi tekojen kautta – ja sitä haluamme pitää yllä myös jatkossa”, Piirtola summaa.

Ravintoloissa vierailleiden tuottajien viestejä ja kuvia päivän tunnelmista on nähtävissä avoimessa vieraskirjassa: www.friendsandbrgrs.fi/tuottajapaiva2025

Friends & Brgrs on kotimainen hampurilaisketju, joka valmistaa käsintehdyt burgerit tuoreista suomalaisista raaka-aineista.
Friends & Brgrsin klassinen tupla smash-burger – mehevä pihvi, tuoreet raaka-aineet ja paikan päällä leivottu sämpylä.
Friends & Brgrs -ravintolat täyttyvät burgerin ystävistä – kotimainen ruoka ja rento yhdessäolo yhdistävät.
Friends & Brgrs – kotimainen hampurilaisketju, joka tekee asiat paremmin

Friends & Brgrs on vuonna 2014 Pietarsaaressa perustettu kotimainen hampurilaisketju, jonka kuusi ystävää perusti intohimosta burgereihin ja laadukkaaseen ruokaan. Yrityksen filosofia on yksinkertainen: jokaisella hampurilaisella on väliä.

Friends & Brgrs valmistaa hampurilaisensa käsityönä tuoreista, huolellisesti valituista suomalaisista raaka-aineista – jopa 95 % raaka-aineista tulee suomalaisilta tuottajilta. Ketjun oma leipomo leipoo sämpylät päivittäin paikan päällä, pihvit jauhetaan tuoreesta kotimaisesta naudanlihasta ja perunat leikataan käsin ravintoloissa.

Tänä päivänä Friends & Brgrsilla on 33 ravintolaa ympäri Suomen, ja se työllistää noin 750 henkilöä. Yritys on kasvanut nopeasti ja jatkaa laajentumistaan tuoden laadukkaan, kotimaisen hampurilaisaterian yhä useamman suomalaisen ulottuville.

